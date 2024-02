Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

Bis SA, 23. März 2024

Galerie kukuphi, Bludenz: Ausstellung „Die Rote Tasche“ von Renate Wittwer, Andrea Maria Bauer und Viktor Mangeng. Zentral für die Arbeit von Renate Wittwer war immer schon der Freiheitsbegriff. Die Freiheit eines jeden Menschen sich einen eigenen Entwurf für sein Leben zu machen, sich aus Fesseln zu befreien, nicht auf vorgegebenen Schienen fahren zu müssen. Ist „Die rote Tasche“ ein reines Frauenthema?

Andrea Maria Bauer ist eine Künstlerin, die mit Leidenschaft und Intensität ein Bild von Frauen zeigt, die in festgefahrenen Positionen sind und der Terminus Freiheit wohl in weiter Ferne schwebt.

Victor Mangeng, ein Bildhauer, erschafft menschl. Figuren mit dem Nimbus der „Verständigung“. Seine Skulpturen zeigen uns „Andockstellen“, also Möglichkeiten der Verständigung, der Kommunikation, um ein idealeres Miteinander zu erreichen.

Öffnungszeiten: DO/FR von 16-19 Uhr, SA von 10-14 Uhr sowie telefonische Vereinbarung möglich, T 0650 5633354

DI, 27. Februar 2024

9 bis 11 Uhr, Sprachtreff für Frauen. Im Maierhof Gemeinschaftsraum in Brunnenfeld findet vom 09.01.-19.03.2024 jeweils Montag und Dienstag zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr ein Sprachtreff für Frauen statt.

Anmeldung jederzeit möglich: Regionale Koordinationsstelle für Integration Raum Bludenz, Kathrin Neugebauer, Tel. 0664 602 08 162, integration@sozialsprengel-bludenz.at. Sozialpaten Raum Bludenz, Veronika Winsauer, Tel. 0676 8842 04 014, veronika.winsauer@caritas.at.

DI, 27. Februar 2024

14 bis 16 Uhr, Sprachtreff für Männer. Deutsch lernen, üben, sprechen … Im Maierhof Gemeinschaftsraum in Brunnenfeld findet ab 20.02.2024 jeweils am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr ein Sprachtreff für Männer statt.

In gemütlicher Atmosphäre kann gemeinsam die deutsche Sprache in wichtigen Alltagssituationen (z.B. Arztbesuch, Einkauf, Schule) geübt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber wünschenswert. E-Mail: integration@sozialsprengel-bludenz.at.

Mi, 28. Februar 2024 von 14 bis 16.30 Uhr

Beratungshock in der Elternberatung Connexia Bludenz

14 bis 16.30 Uhr, Elternberatung Connexia, Grete Gulbranssonweg 24. Gemütliches Beisammensein am „runden Tisch“. Austausch, praktische und individuelle Tipps, fachliche Inputs von Elternberaterin Helga Hartmann, messen und wiegen.

MI, 28. Februar 2024

Sprachtreff für Mädchen und Frauen von 18.20 bis 19.20 Uhr im Grete Gulbranssonweg 24. Deutsch sprechen, üben, lernen … im Jänner 2024 startete in Bludenz ein Sprachentreff für Mädchen und Frauen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. In gemütlicher Atmosphäre wollen wir gemeinsam die deutsche Sprache in wichtigen Alltagssituationen (z.B. Arztbesuch, Einkaufen, Schule…) üben und langsam die Kenntnisse vertiefen oder auffrischen. Die Sprachleiterin Gülsah Inan wird das Sprachentreff mit Unterstützung von der Integrationsfachstelle des Sozialsprengel Raum Bludenz leiten.

Die Teilnahme am Sprachtreff ist kostenlos.

MI, 28. Februar 2024

19 Uhr, Gasthaus Stern: IGAL Forschertreff. Austausch der Ahnen-Interessierten mit Fabio Curmann. Die IGAL – Interessengemeinschaft Ahnenforscher Ländle, Landesverein für Familienforschung in Vorarlberg, lädt recht herzlich zu einem Forschertreffen ein. Neben Neuigkeiten aus dem Vereinsgeschehen sowie aus der Familien- und Ahnenforschung gibt es bei diesem Forschertreffen auch die Möglichkeit Fragen zur eigenen Familienforschung zu stellen. Dazu ist Fabio Curman, der ab 2024 als Forschertreffleiter im Oberland fungiert, vor Ort. Eintritt frei.

FR 1. März 2024

16 bis 18 Uhr, Café Zäwas: Treffen für Alleinerzieherinnen mit Kinderbetreuung vor Ort. Das femail möchte Sie als Alleinerzieherin in Ihren persönlichen Bedürfnissen stärken und unterstützen. Sie bekommen die Möglichkeit, sich mit Frauen auszutauschen. Ein themenbezogener Input bei jedem Treffen soll Sie ermutigen, Ihre Handlungsspielräume zu erweitern und Bewährtes zu stärken. Individuelle und persönliche Fragen haben selbstverständlich immer Platz.

Christiane Huber-Hackspiel, MSc, Mentalcoach und Lebens- und Sozialberaterin, wird Sie bestärkend begleiten. Wir bieten eine Mischung aus fachlichem Input, konkreten Alltagshilfen und genügend Raum für Austausch in der Gruppe.

Selbstverständlich mit Kinderbetreuung vor Ort. Kostenbeitrag: 5 EUR

Um rechtzeitige Anmeldung unter www.femail.at oder info@femail.at wird gebeten. Weitere Termine: Freitag, 19. Apr 2024, 16–18 Uhr Freitag, 14. Jun 2024, 16 –18 Uhr

Veranstalterin: femail Fraueninformationszentrum Vorarlberg Nähere Infos unter: https://www.femail.at/veranstaltungen/details/alleinerzieherinnen2023_24. Ort: Café Zäwas, Kirchgasse 8, 6700 Bludenz

FR 1. März 2024

Kultur.LEBEN: Galaxy ... aus anderen Sphären. 19.30 Uhr | Remise Bludenz. Johannes Fleischmann an der Violine, Konstantin Manaev am Violoncello und Philipp Scheucher am Klavier lassen ihr Publikum in die Welt der virtuosen Kammermusik – mit Werken von Romberg, Haydn, Dvořák und Mendelssohn-Bartholdy – eintauchen und einen ganzen Abend lang Galaxy und Universum spüren.

VVK & AK: 35 Euro / Abo: 350 Euro

Kartenvorverkauf: online auf www.laendleticket.com sowie in allen Sparkassen und Raiffeisenbanken in Vorarlberg.

SA, 02. März 2024

ab 15 Uhr, Stadtsaal Bludenz: Heavysaurus Pommesgabel Tour 2024 – Dino-Rock für die ganze Familie. Die Kinder wollen rocken! Heavysaurus sind vier Dinosaurier und ein Drache, die Rockmusik für die ganze Familie auf die Bühne bringen – ein echtes Live-Erlebnis mit kindgerechten Texten und bombastischer Show.

VIP Meet & Greet: 15:00 Uhr (nur mit zusätzlichen VIP Ticket)

16 Uhr regulärer Einlass

17 Uhr Beginn (75min Show)

SA, 02. März 2024

20 Uhr, Remise Bludenz: Austrian Syndicate - „Austrian Syndicate“, angeführt von David Helbock, besteht aus erstklassigen Musikern der österreichischen Jazzszene: Raphael Preuschl am Bass und Bass-Ukulele, Herbert Pirker am Schlagzeug und Claudio Spieler an den Percussions. Der herausragende Pianist Peter Madsen, ein Wahlösterreicher aus den USA, vervollständigt das Quintett.

Das Projekt des renommierten Tastenspielers David Helbock ist weit mehr als eine Hommage an den legendären Joe Zawinul – es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln des Jazz und deren evolutionäre Weiterentwicklung, eine stilistische Neuausrichtung, sowie eine Fusion verschiedener musikalischer Einflüsse aus aller Welt.

Das Repertoire des Syndikats reicht von elektronisch durchwobenen Latin-Rhythmen über Fusion-Stücke bis hin zu sphärischen Klängen und groove-lastigem Funk.

Mit einer beeindruckenden Vielfalt präsentiert die Band eine musikalische Reise, die von Zawinuls „Money in the Pocket“ bis zu einer afro-karibischen Interpretation von Mozarts „Komm, lieber Mai und mache“ reicht.