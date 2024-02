Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

DI, 20. Februar 2024

9 bis 11 Uhr, Sprachtreff für Frauen. Im Maierhof Gemeinschaftsraum in Brunnenfeld findet vom 09.01.-19.03.2024 jeweils Montag und Dienstag zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr ein Sprachtreff für Frauen statt.

Anmeldung jederzeit möglich: Regionale Koordinationsstelle für Integration Raum Bludenz, Kathrin Neugebauer, Tel. 0664 602 08 162, integration@sozialsprengel-bludenz.at. Sozialpaten Raum Bludenz, Veronika Winsauer, Tel. 0676 8842 04 014, veronika.winsauer@caritas.at.

DI, 20. Februar 2024

14 bis 16 Uhr, Sprachtreff für Männer. Deutsch lernen, üben, sprechen … Im Maierhof Gemeinschaftsraum in Brunnenfeld findet ab 20.02.2024 jeweils am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr ein Sprachtreff für Männer statt.

In gemütlicher Atmosphäre kann gemeinsam die deutsche Sprache in wichtigen Alltagssituationen (z.B. Arztbesuch, Einkauf, Schule) geübt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber wünschenswert. E-Mail: integration@sozialsprengel-bludenz.at.

MI, 21. Februar 2024

8 Uhr, Val Blu, Schwimmkurs für Mädchen und Frauen. Gemeinsam schwimmen lernen! Der Sozialsprengel Raum Bludenz bietet vom 21.02 – 22.03.2024 jeweils Mittwoch und Freitag gemeinsam mit der Stadt Bludenz und dem Val Blu wieder einen Schwimmkurs für Mädchen ab 14 Jahren und Frauen an.

Es wird um Anmeldung mit Namen und Kontaktdaten per E-Mail gebeten.

E-Mail: integration@sozialsprengel-bludenz.at

Der Kurs findet nur bei ausreichender Teilnehmerinnenzahl statt.

Preise: Der Selbstbehalt von € 159,– pro Person für den gesamten Kurs ist vor Kursbeginn zu bezahlen.

MI, 21. Februar 2024

Eltern-Kind-Café im Café Zäwas, Kirchgasse 8. 9 bis 11 Uhr. Das Eltern-Kind-Café bietet Raum und eine gemütliche Atmosphäre, damit die Eltern Erfahrungen austauschen und die Kinder sich in der Spielecke austoben können.

Diese regelmäßig stattfindende Veranstaltung bietet Eltern die Gelegenheit, sich zu treffen, sich auszutauschen und eine gemütliche Zeit miteinander zu verbringen.

MI, 21. Februar 2024

Sprachtreff für Mädchen und Frauen von 18.20 bis 19.20 Uhr im Grete Gulbranssonweg 24. Deutsch sprechen, üben, lernen … im Jänner 2024 startete in Bludenz ein Sprachentreff für Mädchen und Frauen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. In gemütlicher Atmosphäre wollen wir gemeinsam die deutsche Sprache in wichtigen Alltagssituationen (z.B. Arztbesuch, Einkaufen, Schule…) üben und langsam die Kenntnisse vertiefen oder auffrischen. Die Sprachleiterin Gülsah Inan wird das Sprachentreff mit Unterstützung von der Integrationsfachstelle des Sozialsprengel Raum Bludenz leiten.

Die Teilnahme am Sprachtreff ist kostenlos.

MI, 21. Februar 2024

19.00 Uhr, Remise Bludenz: LeinwandLounge „Perfect days“. Mittwoch 21.02.2024, 19 Uhr

Japan / Deutschland 2023, 123 min, japan. O.m.U.

Regie: Wim Wenders

Darsteller:innen: Koji Yakusho, Yumi Asô, Tokio Emoto, Sayuri Ishikawa

Altersfreigabe: empfohlen ab 14

Hirayama scheint vollauf zufrieden mit seinem einfachen Leben als Toilettenreiniger in Tokio. Außerhalb seines sehr strukturierten Alltags genießt er seine Leidenschaft für Musik und für Bücher. Und er liebt Bäume und fotografiert sie. Eine Reihe von unerwarteten Begegnungen enthüllt nach und nach mehr von seiner Vergangenheit. Eine zutiefst bewegende und poetische Reflexion über die Suche nach Schönheit in der alltäglichen Welt um uns herum.

Die Geschichte eines Mannes, der in Tokyo Toiletten putzt, bei der redundanten Tätigkeit aber absolut in sich selbst ruht – und so mit einigen Ausnahmen tatsächlich einen perfekten Tag nach dem anderen erlebt. – „Wim Wenders bester Spielfilm seit Jahrzehnten, subtil, humorvoll, lebensweise.“ (Der Spiegel)

„Unbeschreiblich schön.“ (Hollywood Reporter)

„Ein sanftes Wunder.“ (Deadline)

„Wenders trifft Mitten ins Herz mit dieser einfachen, berührenden Ode an die Arbeitsroutine und alltägliche menschliche Beziehungen.“ (Variety)

Verleih: Polyfilm Verleih

PREISE

Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.- Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 | info@allerart-bludenz.at | www.allerart-bludenz.at oder auf www.laendleticket.com

FR, 23. Februar 2024

18 Uhr, Villa K.: Karaokenight. Für Erwachsene und Jugendliche ab 10 Jahren! Komm vorbei und sing deinen Lieblingssong mit Freund*innen vor Publikum!

Eintritt ab 16 Jahren € 2,- Unter 16 Jahren ist der Eintritt frei! www.villak.at

SA, 24. Februar 2024

18 Uhr, Heilig Kreuzkirche Bludenz: Fastenpredigtserie „Der Not der Menschen Sprache geben“.

Marco Wagner, Jugendbeirat Villa K. mit dem Chor „Vierklang“. www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at

SA, 24. Februar 2024

19.30 Uhr, Remise Bludenz: Konzert „HOFFNUNG“ – Gedichte in Klang und Wort von Rose Ausländer.

Die Gedichte von Rose Ausländer (1901- 1988) treffen den Puls der Zeit – zeitlose Wahrheiten, die tief berühren.

Michaela Radakovics-Maier hat aus den 2500 veröffentlichten Gedichten 30 Gedichte ausgewählt und einige davon vertont.

Jorge Eduardo Garcia begleitet einfühlsam am Klavier, während Walter Reutz aus dem Leben der außergewöhnlichen Dichterin erzählt. Gesprochene und gesungene Gedichte reihen sich wie Perlen aneinander. Mit ihren Wortschöpfungen gibt Rose Ausländer Einblicke in ihr bewegtes Leben und lässt uns teilhaben an ihren Erkenntnissen und Visionen. Ihre knappe Sprache trifft die Essenz.

Samstag, 24. Februar 2024, 19.30 Uhr in der Remise

Sonntag, 25. Februar 2025, 17.00 Uhr in der Remise

Veranstalterin: Michaela Radakovics-Maier

Eintritt: € 24,- | freier Eintritt: bis 18 Jahre

SO, 25. Februar 2024

17.00 Uhr, Remise Bludenz: Konzert „HOFFNUNG“ – Gedichte in Klang und Wort von Rose Ausländer.

Die Gedichte von Rose Ausländer (1901 - 1988) treffen den Puls der Zeit – zeitlose Wahrheiten, die tief berühren.

Michaela Radakovics-Maier hat aus den 2500 veröffentlichten Gedichten 30 Gedichte ausgewählt und einige davon vertont.

Jorge Eduardo Garcia begleitet einfühlsam am Klavier, während Walter Reutz aus dem Leben der außergewöhnlichen Dichterin erzählt. Gesprochene und gesungene Gedichte reihen sich wie Perlen aneinander. Mit ihren Wortschöpfungen gibt Rose Ausländer Einblicke in ihr bewegtes Leben und lässt uns teilhaben an ihren Erkenntnissen und Visionen. Ihre knappe Sprache trifft die Essenz.

Samstag, 24. Februar 2024, 19.30 Uhr in der Remise

Sonntag, 25. Februar 2025, 17.00 Uhr in der Remise

Veranstalterin: Michaela Radakovics-Maier

Eintritt: € 24,- | freier Eintritt: bis 18 Jahre