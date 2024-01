Wohin in Bludenz

Bludenz. Bunt und abwechslungsreich präsentiert sich die Woche in Bludenz. Hier die Termine im Überblick:

DI, 30. Jänner 2023

9 bis 11 Uhr, im Maierhof Gemeinschaftsraum in Brunnenfeld findet vom 09.01.-19.03.2024 jeweils Montag und Dienstag zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr ein Sprachtreff für Frauen statt.

Anmeldung jederzeit möglich: Regionale Koordinationsstelle für Integration Raum Bludenz, Kathrin Neugebauer, Tel. 0664 602 08 162, integration@sozialsprengel-bludenz.at. Sozialpaten Raum Bludenz, Veronika Winsauer, Tel. 0676 8842 04 014, veronika.winsauer@caritas.at. Achtung: 06.02. (Semesterferien) und 13.02. (Faschingsdienstag) findet KEIN Sprachtreff statt.

19 Uhr, Buchpräsentation im Eichamt Platz Borgo Valsugana 1: Warum musste Oswald Schwendinger sterben? Buchpräsentation mit Dr. Gernot Kiermayr: Die Verfolgung der „Gemeinschaftsfremden“ in Vorarlberg im Nationalsozialismus.

Die Biographie Oswald Schwendingers ist exemplarisch für die Opfergruppe, die Gernot Kiermayr beschreibt. Es handelt sich um Menschen, die bestimmte Spielregeln der Gesellschaft nicht einhalten konnten oder wollten, also „deviant“ waren, und die daher oft genug „delinquent“ wurden, also mit dem Gesetz in Konflikt gerieten. Ihre anfänglich geringen Strafen waren häufig der Beginn eines (weiteren) sozialen Abstiegs. Von den Nationalsozialisten wurden sie aus der „Volksgemeinschaft“ ausgegrenzt und in letzter Konsequenz ermordet – mindestens 62, womöglich 67 Personen aus Vorarlberg. In der Nachkriegszeit waren sie von allen Entschädigungen ausgeschlossen – und auch aus dem kollektiven Gedächtnis. Eichamt Platz Borgo Valsugana1, Bludenz.

MI, 31. Jänner 2023

Ab 18.30 Uhr, Gasthaus Der Löwen: Löwen.Herz & Zauber.Kunst – Das Magische Dinner. Taucht ein in eine Welt voller Magie und Gaumenfreude!. Mit Herzblut zaubert das Löwen-Team an Töpfen und Pfannen, während Zauberkünstler Martin von Barabü das tut, was er am besten kann: Menschen zum Lachen und Staunen bringen! Verzaubern lassen – mittendrin statt nur dabei: magische Momente direkt auf deinem Teller erleben und einfach genießen! Amuse Geule, 3-Gang Menü, Petit Fours, Staunen, Lachen, Glücklichsein . . . für EUR 79,00. Empfang ab 18.33 Uhr, Beginn: 19.04 Uhr. Reservierungen: Der Löwen, Mail: info@loewen-bludenz.at, T +43 664 8585152.

18.20 bis 19.20 Uhr, Grete Gulbranssonweg 24: Deutsch sprechen, üben, lernen… Im Jänner 2024 startet in Bludenz ein Sprachentreff für Mädchen und Frauen, die ihre Deutschkenntnisse verbessern wollen. In gemütlicher Atmosphäre wollen wir gemeinsam die deutsche Sprache in wichtigen Alltagssituationen (z.B. Arztbesuch, Einkaufen, Schule…) üben und langsam die Kenntnisse vertiefen oder auffrischen. Die Sprachleiterin Gülsah Inan wird das Sprachentreff mit Unterstützung von der Integrationsfachstelle des Sozialsprengel Raum Bludenz leiten. Die Teilnahme am Sprachtreff ist kostenlos.

MI, 01. Februar 2024