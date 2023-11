Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz diese Woche geboten.

Carmen Lins sieht in ihrer Malerei mit einer speziellen Pastellkreide-Technik die beste Möglichkeit die unglaubliche Farbtiefe in ihren Bildern zu erreichen. Im Fluss der Stimmungen von Licht und Witterung stellt sich die Befindlichkeit der Künstlerin dazu, was den Werken eine persönliche Note gibt. Mit der Dynamik der Farbabstufungen entstehen expressive Werke, die an der Abstraktion festhalten und trotzdem das Gegenständliche nicht völlig zurückdrängen. Der Betrachter hat viele Interpretationsmöglichkeiten und Anhaltspunkte in einen Diskurs mit dem Werk zu treten.Infos: Galerie Kukuphi, Sigi Fritsche, Mail: kukuphi@fritsche.bz