Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz diese Woche geboten.

Rodel Vorarlberg, Kunstrodelbahn Hinterplärsch. DO, 16. bis SA, 18. November 2023. SKELETON Mi 22 bis So 26/Nov. Internationales IBSF Devo Camp in Hinterplärsch. SKELETON Di 28 bis Sa 02/Dez ISBF Europacup in Hinterplärsch. Freier Eintritt. Mehr Infos unter: www.eiskanalbludenz.at