Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz diese Woche geboten. Hier die Termine im Überblick:

18.30 Uhr, Rathaus Bludenz/3.OG: Gesundheit im Gespräch – Vortrag „Die Sehnsucht und Suche nach dem verlorenen Glück“. Auch wenn die Kindheit mancher karg und einfach war, so spüren wir doch oft eine Sehnsucht nach jenen Tagen, die wir in glücklicher Erinnerung haben. Heute sind wir im Vergleich u damals reich. Doch es ist seltsam: Komfort, materielle Überfluss, der Besitz von vielen Sachen – das alles ist zwar angenehm, aber es macht uns nicht glücklich. Ein Vortrag, der einlädt zum Innehalten, zur Besinnung auf das Wesentliche und Anregungen gibt für ein gesundes Leben. Referent: Dr. Franz Josef Köb, Wirtschaftspädagoge. Anmeldung: Amt der Stadt Bludenz, Gesundheit, Soziales, Werdenbergerstr. 42, T 05552 63621-243, gesundheit@bludenz.at

20.00 Uhr, Remise Bludenz: Lesung mit Lis Hirn. Der überschätzte Mensch.

Was machen KI, Smartphone und ChatGPT mit uns als Mensch? Eine Neubewertung des Menschseins von der Philosophin Lisz Hirn

Was ist der Mensch? Lisz Hirn widmet sich in ihrem klugen Essay keiner geringeren als dieser Urfrage der Philosophie. Die Frage, was den Menschen vom Tier unterscheidet, hat von Platon bis Nietzsche oder Foucault die Denker beschäftigt. Wenn wir Tiere nun nicht mehr essen wollen, nicht mehr essen sollen, was bedeutet das für das menschliche Selbstverständnis? Nicht zuletzt Klimakrise und Pandemie haben das Konzept vom Übermenschen ins Wanken gebracht. Stiehlt ihm künstliche Intelligenz nun endgültig die Show? Lisz Hirn entwirft einen neuen Ansatz: eine Anthropologie der Verletzlichkeit – für den Metamenschen zwischen Smartphone und ChatGPT.

PREISE

Ticketverkauf: € 15,- regulär | € 13,- für Mitglieder des Vereins allerArt | € 8,- für Jugendliche bis 17 Jahre

Kartenvorverkauf: online bei ländleTICKET sowie in allen Sparkassen und Raiffeisenbanken.

MI, 08. November 2023

09.00 - 11.00 Uhr, Café Zäwas (Kirchgasse 8): Eltern-Kind-Café – Vortrag „Mental Load – Wenn der Kopf keine Pause macht“. Wenn der Kopf nie schweigt, sondern immer Listen schreibt. Anhand Alltagsbeispielen zeige ich auf, wie Menschen in diese Falle geraten. Neben den Auswirkungen besprechen wir auch die Möglichkeiten, Mental Load zu verlassen und wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu gelangen. Möglichkeit für persönliche Gespräche.

Referentin: Veronika Burtscher-Keine. Kaffee und Frühstück werden kostenlos angeboten. www.bludenz-events.at

19.00 Uhr, Remise Bludenz: LeinwandLounge „Fallen Leaves – Fallende Blätter“.

Finnland 2023, 81 min, finn. O.m.U.

Regie: Aki Kaurismäki

Darsteller:innen: Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen, Alina Tomnikov

Altersfreigabe: ab 14 (empfohlen ab 14)

Zwei einsame Menschen treffen im nächtlichen Helsinki zufällig aufeinander. Beide sind auf der Suche nach der ersten, einzigen und endgültigen Liebe ihres Lebens. – „Eine wunderbar lakonische Romcom für einsame Introvertierte.“ (outnow.ch)

Die Supermarktkassiererin Ansa (Alma Pöysti) verliert ihren Job, weil sie dabei ertappt worden ist, abgelaufene Produkte mit sich nach Hause zu nehmen, anstatt diese wie vorgeschrieben zu entsorgen. Da sie ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann, ist sie gezwungen, den nächstbesten Job als Tellerwäscherin in einer dubiosen Bar anzunehmen. Derweilen kämpft der Schweißer Holappa (Jussi Vatanen) mit Alkoholproblemen und Depressionen und riskiert deswegen ebenfalls seinen Job.

Als sich die beiden introvertierten Außenseiter an einer Karaoke-Veranstaltung zum ersten Mal sehen, sind sie sich auf Anhieb sympathisch – aber zu schüchtern, um einander anzusprechen.

„Eine wunderbar lakonische Romcom für einsame Introvertierte.“ (outnow.ch)

„Tragikomische, zutiefst berührende Brillanz, die alles andere als repetitiv, sondern absolut einzigartig und zeitlos ist.“ (filmstarts.de)

„Der Film ist wunderbar langsam, lakonisch, altmodisch, auch vorhersehbar, aber einfach schön.“ (abendzeitung-muenchen.de)

„‚Fallen Leaves‘ ist die Quintessenz von Kaurismäkis lakonischer Kunst, mit urkomischen Kurzdialogen, kleinen Kalauern, sozialem Realismus in surreal schöner Farbgebung und reduzierter Alltagsmelodramatik, unter Betonung des Melo und bloß angetupftem Drama.“ (Sennhausers Filmblog)

Verleih: Filmladen

PREISE: Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.- Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 | info@allerart-bludenz.at | www.allerart-bludenz.at oder auf www.laendleticket.com

DO, 09. November 2023

19.00 Uhr, Tageszentrum Zäwas: Bludenzer Table Quiz. Hier treffen sich Quiz-Freunde zu einem unterhaltsamen und spannenden Abend. In 4-er Teams, bzw. in einem Team formiert als „Singles“ beantworten diese Fragen aus verschiedenen Wissensbereichen. Dank Sponsoren werden die Sieger*innen des Abends mit Preisen belohnt. Eintritt: 9,- EUR

FR, 10. November 2023

09.00 - 11.00 Uhr, Connexia Elternberatung, Grete-Gulbransson-Weg 24: Tragehilfencafé. Das Tragen von Säuglingen und Kleinkindern in speziellen Tragetüchern und Tragehilfen schafft Geborgenheit und Vertrauen. Die Bludenzer Tragehilfecafés sind ein wertvolles und niederschwelliges Angebot der Trageberatung Vorarlberg in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Soziales der Stadt Bludenz um sich über die verschiedenen Angebote zu informieren und eine individuelle Trageberatung zu erhalten.

Das Treffen findet im Raum der Connexia Elternberatung, Grete-Gulbranssonweg 24, statt. Bei dem Treffen werden Tricks und Kniffe im Umgang mit den verschiedenen Systemen und Tragemöglichkeiten besprochen. Es können auch bereits gekaufte Tragehilfen mitgebracht werden, um diese ideal einzustellen.

Anmeldung bei Michelle Batlogg unter 0664 8989261 oder michelle@trageberatung-vorarlberg.at

PREISE: € 20,- / Person. Veranstalter: Amt der Stadt Bludenz. www.bludenz.at

20.00 Uhr, Remise Bludenz: „25 Jahre Remise Bludenz“ - Theaterstück „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“. Die Theaterstückproduktion „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ von Peter Turrinis in Kooperation mit der Villa Falkenhorst, ist eine wunderbar heitere Liebesgeschichte, ein Erinnerungspaartanz bei dem man einander mal absichtlich, mal aus Versehen auf die Zehen steigt. Lässt sich unter der Prämisse, dass zwei Menschen sich selbst und dem Publikum immer fremder werden, eine Theaterdramaturgie aufrechterhalten?

Zum Beispiel zwei Menschen, ein Paar, sitzen in einem Altersheim in der Abteilung für Demenzkranke. In Rückblenden lernt man die Vergangenheit dieser beiden kennen: Das Schöne des Anfangs und den langsamen Verlust des Schönen. Die immer heftiger werdenden gegenseitigen Vorwürfe, die mit zunehmender Vergesslichkeit immer unspezifischer werden, in dem sie einander Dinge vorwerfen, die sie gar nicht miteinander erlebt haben, weil sich die Erinnerung mehr und mehr verfälscht.

Könnten diese zwei Alten, die am Ende einander nicht mehr erkennen, noch einmal von vorne anfangen? Könnte der letzte Akt ein schüchterner Versuch des Kennenlernens und Verliebens sein, als wären sie einander noch nie begegnet? Ist die Leere, der Verlust des Gewesenen der Anfang des Endes oder möglicherweise ein neuer Anfang?

Es ergibt sich, wie so häufig bei Turrini, ein winzig kleiner Kern gelebter Unmöglichkeit.

Besetzung

Schauspiel: Renate Neve und Karl Johann Müller

Stimme 1: Aaron Mittermayr

Stimme 2: Sophia Mittermayr

Regie: Werner Berjak

Regieassistenz: Barbara Müller

Sound: Loek Neve

Licht: Helmuth Ecker

PREISE

Vorverkauf: € 22,- | Abendkassa € 24,-

Der Link zu den Tickets im Vorverkauf folgt in Kürze.

SA, 11. November 2023

20.00 Uhr, Remise Bludenz: „25 Jahre Remise Bludenz“. Konzert der Vargas Blues Band. Für den Abschlussabend der 25-Jahre-Jubiläumsfeier der Remise steht die VARGAS BLUES BAND auf der Bühne!

Javier Vargas, geboren und aufgewachsen in Argentinien, hat eine faszinierende Reise in der Welt der Musik hinter sich. In den 70er Jahren studierte er Musik in den USA und teilte die Bühne mit Größen wie Alvin Lee und Roy Buchanan, die seinen Stil geprägt haben.

1990 gründete er die Vargas Blues Band, die mit Legenden wie Double Trouble, der ehemaligen Band von Stevie Ray Vaughan, sowie Larry T. Thurston (Blues Brothers) und Preston Shannon das bahnbrechende Album „Texas Tango“ aufnahm.

Ob Rock, Psychedelic-Blues, Soul, Funk oder Latin-Rock, Javier Vargas‘ angeborene Liebe zur Musik spiegelt sich in seiner vielseitigen Karriere wider. In über 40 Jahren im Musikgeschäft hat er sich zu einem der erfolgreichsten Gitarristen und Songwriter in der spanischen und lateinamerikanischen Musikwelt entwickelt.

Besetzung

• Javier Vargas (Electric Guitar)

• Jon Byron Jagger (Vocalist)

• Luis Mayol (Bass and Vocals)

• Peter Kunst (Drums and Vocals)

PREISE

Vorverkauf: € 25,- regulär | € 23,- ermäßigt