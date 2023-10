DJSamnu bei Rubidelic Vol. 2 in der Remise

DJSamnu bei Rubidelic Vol. 2 in der Remise ©Stadt Bludenz

DJSamnu bei Rubidelic Vol. 2 in der Remise ©Stadt Bludenz

Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz diese Woche geboten.

Hier die Termine im Ăśberblick:

Freitag, 13. Oktober 2023

9 bis 11 Uhr, Tragehilfencafé in der Connexia Elternberatung, Grete Gulbranssonweg 24.

Das Tragen von Säuglingen und Kleinkindern in speziellen Tragetüchern und Tragehilfen schafft Geborgenheit und Vertrauen. Die Bludenzer Tragehilfecafés sind ein wertvolles und niederschwelliges Angebot der Trageberatung Vorarlberg in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Soziales der Stadt Bludenz um sich über die verschiedenen Angebote zu informieren und eine individuelle Trageberatung zu erhalten.

Das Treffen findet im Raum der Connexia Elternberatung, Grete-Gulbranssonweg 24, statt. Bei dem Treffen werden Tricks und Kniffe im Umgang mit den verschiedenen Systemen und Tragemöglichkeiten besprochen. Es können auch bereits gekaufte Tragehilfen mitgebracht werden, um diese ideal einzustellen.

Anmeldung bei Michelle Batlogg unter 0664 8989261 oder michelle@trageberatung-vorarlberg.at. Preis EUR 20,-- pro Person.

Samstag, 14. Oktober 2023

11 bis 18 Uhr, Echte menschliche Körper im Stadtsaal Bludenz. Bis vor wenigen Jahren war der Blick auf tote Körper und das Erforschen der anatomischen Beschaffenheit ausschließlich das Vorrecht von Medizinern in den Sektionssälen der Universitäten. „Echte menschliche Körper“ – die Lehre der Toten – hat sich der Aufgabe gewidmet, anatomisches Wissen an interessierte Besucher zu vermitteln. Grundlage hierfür ist die umfangreiche Sammlung von Exponaten, bestehend aus konservierten menschlichen Körpern, Organen und Moulagen. Gewinnen Sie einzigartige Einblicke in die Anatomie des menschlichen Körpers. Infos unter www.koerper-ausstellung.de. Info Mobil +49151-11879948

FR/SA, 13. -14. Oktober 2023

Herbstfest in der Fabrik Klarenbrunn. Am 13. und 14. Oktober feiern wir den Herbst in der Fabrik Klarenbrunn.. Neben guter Musik, leckerem Essen und Getränken, erwartet euch im Spinnsaal eine tolle Ausstellung mit Die Køje, Karak, Mary Rose, Büro Magma, Blumen Akzente und Dälmatenn Porzellan.

Am 13.10.23. ab 15.00 Uhr, Open End. Am 14.10.23 von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr. Eintritt frei.

Samstag, 14. Oktober 2023

15 Uhr, Kasperltheater in der Villa K. Seit vielen Jahren begeistert Johannes Rausch das junge Publikum mit seinen Stegreif-Geschichten. Kein Wunder, dass die Kulissen schon etwas ramponiert und die Köpfe der Figuren schon etwas abgestoßen sind. Sie haben schon ein reiches Bühnenleben hinter sich und sind noch lange nicht tot. Freut euch auf Kasperl und seine Geschichten, denn frech und lebendig, prall und komisch, immer mit einem überraschenden Anteil an Improvisation und natürlich unter unverzichtbarer Mithilfe der Kinder im Publikum, hat Kasperl seine Abenteuer zu bestehen. Weitere Infos auf www.villak.at. Eintritt: € 4,--.

Samstag, 14. Oktober 2023

20.30 Uhr, Remise Bludenz, Rubidelic Vol. 2 in der Remise. Mit der RUBIDELIC Vol. 2 wird eine einzigartige Nacht mit Soundgalaxien von Psytrance bis Forest endlich nach Bludenz gebracht. Lass dich entführen in kosmische Welten durch unsere DJ’s TARANIS, TERRAFORM, MARIO BROS und SAMNU! Erlebe freakiges Mapping, Licht und Dekorationen mit allen Sinnen und begib dich mit uns auf eine unvergessliche psychedelische Reise. Die Dekoration und das Mapping wird von talentierten Künstlern gestaltet und wird die Party in eine verrückte Welt verwandeln. Weitere Infos auf www.villak.at.

Dienstag, 17. Oktober 2023,

18.30 Uhr, Rathaus Bludenz, Vortrag „Tipps zur Stressbewältigung“ in Bludenz Gedankenstress und emotionaler Stress begleiten uns täglich. Doch, warum fühle ich mich gestresst und was hilft mir, meinen Alltag stressfreier zu gestalten? Ein Vortrag am Dienstag, 17. Oktober, im Rathaus Bludenz bietet Anworten.

Nicole Burtscher ist Akademischer Mentalcoach & Dipl. Psychosoziale Beraterin sowie Supervisorin. Beim Vortrag am Dienstag, 17. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus Bludenz behandelt sie das Thema Mentale Stärke und gibt Tipps zur Stressbewältigung aus Mentaltraining.

Es gibt zahlreiche Tipps und Tricks, die im Alltag einfach und wirkungsvoll angewendet werden können. Weiters erlernen die Teilnehmer*innen, den Stress rechtzeitig zu erkennen und umzudeuten sowie den persönlichen Stressverstärkern entgegenzuwirken. Ausgerüstet mit den besten praktischen Tipps für einen stressreduzierten Lebensalltag kann es so gelingen, die Resilienzfähigkeit zu steigern.