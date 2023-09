Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz diese Woche geboten. Hier die Termine im Überblick:

MO, 11. bis bis SA, 16. September 2023

Remise Bludenz: 35 Jahre Verein allerArt

Der Verein allerArt feiert heuer das 35 jährige Bestehen mit einer 35 Jahre Festwoche:

11. Sept. Literarischer Salon: Giuliano Da Empoli. Die Magier im Kreml

12. Sept: Lesung: Verena Roßbacher. Mon Cheri und unsere demolierten Seelen

13. Sept: LeinwandLounge: Nils Tavernier. Der Palast des Postboten

14. Sept: Ausstellungseröffnung: Liesl Raff

15. Sept: Konzert: radio.string.quartet

16. Sept: Diskurs.Direkt: Konrad Paul Liessmann. Kultur ist alles. Aber nicht alles ist Kultur. Mehr Infos und Tickets unter: www.laendleticket.com. info@allerart-bludenz.at oderT 0664 5005536 (Verein allerArt, Andrea Bickel)

Di, 12. September 2023

20.00 Uhr, Remise Bludenz: Lesung mit Verena Rossbacher. Mon Chérie und unsere demolierten Seelen

Wie gestaltet man sein Leben, wenn man zwei linke Hände, eine demolierte Seele und jede Menge Probleme hat? Eine hinreißende Tiefstaplerin, der man nicht so ganz trauen kann, führt uns durch den neuen Roman von Verena Roßbacher.

Mit unverbrüchlichem Optimismus und irre gut gelaunt strauchelt Charly Benz seit 43 Jahren durch ihr Leben. Sie arbeitet im Marketing einer Berliner Foodcompany, ernährt sich von angebrannten Croissants und bespricht ihre Beziehungsprobleme – die darin bestehen, dass sie keine Beziehung hat – mit ihrem einzigen Freund: Herr Schabowski, ein sechzigjähriger Mann, der ihre Post und Ängste sortiert. Doch als dieser eine tödliche Diagnose erhält, ihr erster Versuch einer Systemischen Familienaufstellung in einem Debakel endet und plötzlich gleich drei Männer ihr Leben gehörig durcheinanderbringen, verlässt Charly allumfassend der Mut. Den sollte sie schleunigst wiederfinden, sie ist nämlich schwanger. Sie und Schabowski beschließen, ihre Probleme proaktiv anzugehen: Sie flüchten. Und zwar nach Bad Gastein, ein ehemals mondäner Kurort im Südwesten Österreichs. In einem leerstehenden Hotel der Jahrhundertwende, das einst Charlys Vater gehörte, stellen sie fest: Man kann sich die Menschen, mit denen man verwandt ist, nicht aussuchen – seine Familie aber schon.

PREISE

Ticketverkauf: € 15,- regulär | € 13,- für Mitglieder des Vereins allerArt | € 8,- für Jugendliche bis 17 Jahre

Kartenvorverkauf: online bei ländleTICKET sowie auch in allen Sparkassen- und Raiffeisenbanken. www.bludenz-events.at

MI, 13. September 2023

17.00-22.00 Uhr, Boutique Hotel das TSCHOFEN & Enoteca: Afterwork. Im Gastgarten vom Boutique Hotel das TSCHOFEN und der „Enoteca“ rocken die besten Drinks unter den angesagtesten Beats unserer Lieblings-DJ’s ab.



17.00 Uhr, BMX-Parcours Rungelin: BMX-School Kurs 2/3 Bludenz. Anmeldungen zur BMX-School werden nur mittels Anmeldeformular entgegengenommen. An der BMX-School besteht riesiges Interesse, die Kurse sind immer ausgebucht, eine frühzeitige Anmeldung ist notwendig. Alle Infos über die BMX-School sind auf www.bmx-bludenz.at zu finden.

19.00 Uhr, Remise Bludenz: Leinwand Lounge „Der Palast der Postboten -L’incroyable histoire du facteur cheval“. Mittwoch 13.09. 2023, 19 Uhr

Frankreich 2018, 105 min, franz. O.m.U.

Regie: Nils Tavernier

Darsteller:innen: Jacques Gamblin, Laetitia Cast, Florence Thomassin, Bernard Le Coq, Natacha Lindinger, Zelie Rixhon

Altersfreigabe: ab 12 (empfohlen ab 12)

Die unglaubliche und wahre Geschichte des Postboten Cheval, der um 1900 aus Liebe einen phantastischen Palast baut. – “ Bewegendes und bildstarkes Erzählkino.“ (mdr.de)

Frankreich, Ende des 19. Jahrhunderts: Joseph Ferdinand Cheval (Jacques Gamblin) ist Briefträger und Eigenbrötler, der die Einsamkeit auf seiner täglichen Postroute entlang der Drôme in vollen Zügen genießt. Sein Leben verändert sich jedoch schlagartig, als er Philomène (Laetitia Casta) heiratet und seine Tochter Alice (Zélie Rixhon) geboren wird, die er abgöttisch liebt. Als Liebesbeweis für Alice sammelt er jahrelang Steine auf seinen Postrouten und baut daraus 33 Jahre lang eigenhändig einen unglaublichen Palast inmitten der wilden Gebirgslandschaft Frankreichs.

„Ähnlich wie bei dem bis heute wohl populärsten französischen Film über eine Träumerin ‚Die fabelhafte Welt der Amelie‘, hält der ‚Palast des Postboten‘ geschickt die Balance zwischen Bewunderung und leiser Selbstironie.“ (Neue Zürcher Zeitung)

„Ein Film wie aus einem Guss, anrührend und dennoch frei von Kitsch und Schmalz. Manches ist auf liebenswerte Weise komisch, vieles ist reine Poesie, aber die von der besten Sorte, und das ist die Poesie, die das Leben schreibt.“ (Programmkino.de)

„Jacques Gamblins Darstellung ist überwältigend.“ (Le Parisien)

„Nils Tavernier erschafft einem naiven Künstler ein Denkmal, der von Jacques Gamblin großartig zum Leben erweckt wird.“ (Le Figaro)

Ausführliche Rezension unter: https://www.film-netz.com/post/l-incroyable-histoire-du-facteur-cheval-der-palast-des-postboten

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZlZ84-8RSSI

Verleih: Polyfilm

PREISE

Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.- Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 | info@allerart-bludenz.at | www.allerart-bludenz.at oder auf www.laendleticket.com

DO, 14. September 2023

17.30 Uhr, Bludenz: Kulinarische Stadtführung – Multikulti. Multikulti und multikulinarische Stadtführung. Essen hält Leib und Seele zusammen und verbindet Kulturen.



Bludenz ist seit dem 19. Jahrhundert stark von Einwanderung geprägt. Menschen aus dem Trentino, Südtirol, Steiermark, Kärnten, dem ehemaligen Jugoslawien, der Türkei, Griechenland, Moldawien und vielen anderen Ländern fanden hier eine neue Heimat und leisteten ihren Beitrag am Wohlstand unseres Landes. Auch die lokale Küche erlebte jenseits von Riebel und Käsknöpfle wesentliche Erweiterungen. Ein See, der keine Zuflüsse hat, trocknet aus und eine Kultur, die sich abschottet, geht zugrunde. Diese Stadtführung ist ein kaleidoskopischer Rundgang durch das multikulturelle Bludenz mit multikulinarischen Zwischenstationen.

Treffpunkt: Tourismusbüro Bludenz, Rathausgasse 5

Dauer: ca. 4 h

inkludierte Leistung: thematische Stadtführung und 3-Gänge Menü inkl. kleinem Getränk und Aperitif

Preis: EUR 64,- p. P.

Teilnehmende: 25-45 Personen

Anmeldung: online hier buchen, per E-Mail an tourismus@bludenz.at oder telefonisch unter T +43 5552 63621-790. www.bludenz.travel

FR, 15. September 2023

17.00 Uhr, BMX-Parcours Rungelin: BMX-School Kurs 2/4 Bludenz. Anmeldungen zur BMX-School werden nur mittels Anmeldeformular entgegengenommen. An der BMX-School besteht riesiges Interesse, die Kurse sind immer ausgebucht, eine frühzeitige Anmeldung ist notwendig. Alle Infos über die BMX-School sind auf www.bmx-bludenz.at zu finden.

20.00 Uhr, Remise Bludenz: Radio.String.Quartet. Mon Chérie und unsere demolierten Seelen

Bernie Mallinger – Violine, Stimme

Igmar Jenner – Violine

Cynthia Liao – Viola, Stimme

Sophie Abraham – Cello, Stimme

“B:A:C:H – like waters … ”

high altitude euphoria, UA (Auftragswerk von allerArt Bludenz) Komposition, Arrangement, Text: radio.string.quartet

Das radio.string.quartet hat die g-moll V iolinsonate von J. S. Bach für sich adaptiert und stellt so diese 300 Jahre alte Musik in die heutige Zeit. Die Pfeiler der Komposition stehen stark verankert und in sich geschlossen, nur das Gewand wird der musikalischen Sprache des radio.string.quartet angepasst – und wird so zu einem zeitgemäßen Hörerlebnis, in dem die Band ihren einzigartigen Klangkosmos mit den Ideen und Formen des barocken Meisters verschmilzt.

Das radio.string.quartet steht für einen eigenen, unverwechselbaren Klangkörper, der seine Wurzeln in der klassischen Musik hat, von dort ausgehend allerdings musikalische Stile der heutigen Zeit in seine Arbeit einflicht. Avantgarde, Pop, Rock, Jazz, Volksmusik, Electronica u.a. sind Teil der Identität und werden in den – ausschließlich selbst geschriebenen – Kompositionen und Arrangements nach Herzenslust als Stilmittel eingesetzt.

Dem Sound des radio.string.quartet kann man sich nicht entziehen. Das Quartett besticht durch Experimentierfreudigkeit und sprengt alle Genregrenzen. (3sat Kulturzeit)

Eine einzigartige klangliche Erscheinung. (The Guardian)

PREISE

Ticketverkauf: € 25,- regulär | € 22,- für Mitglieder des Vereins allerArt | € 8,- für Jugendliche bis 17 Jahre

Kartenvorverkauf: online bei ländleTICKET sowie auch in allen Sparkassen- und Raiffeisenbanken. www.bludenz-events.at

SA, 16. September 2023

09.00-14.00 Uhr, Altstadt Bludenz: Bludenzer Erntedankmarkt. Der Erntedankmarkt – in Kooperation mit Ländle Marketing, Ländle Bur und den Gebietsbäuer*innen aus den umliegenden Regionen präsentiert die Vielfalt von bäuerlichen Produkten, aber auch heimisches Handwerk.



BMX-Parcours Rungelin: BMX-Vereinscup 5 – Finale. Bewirtung im BMX-Clubhaus. Freier Eintritt. Alle Infos über den BMX-Vereinscup sind auf www.bmx-bludenz.at zu finden.

20.00 Uhr, Villa K.: Wiener Kultband Schodl – Grant & Schodl live in der Villa K. Grant aus Wien sind mit Indie-Rock groß geworden. So haben sie bspw. Einflüsse von den Strokes, Pete Doherty oder auch Franz Ferdinand. Dabei ist ihr Sound stilistisch breit gefächert: nicht nur Indie, sondern auch jazzig, poppig, funkig und sogar ein bisschen Ska und 80er Jahre fließen in Grant’s Musik ein. Besonders bei Konzerten ist SCHODL mit seiner vierköpfigen Band Kult: von Gänsehautstimmung über pure Energie bis hin zu Wohlfühlen und Mitgröhlen ist alles dabei. Also: „Sei kein Dodl komm zu Schodl!“. Eintritt: € 10,- regulär | € 8,- ermäßigt

Ermäßigung: für alle Villa K.-, aha- und Raiba Club Members (keine Altersbeschränkung).

20.00 Uhr, Remise Bludenz: Diskursdirekt – Vortrag von Univ.Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann. Kultur ist alles. Aber nicht alles ist Kultur.

Es gibt schlechterdings nichts, auf das man im Zusammenhang mit Kultur nicht stoßen könnte. Man muss in der Tat mit allem rechnen. Hinter Krieg und Küche, hinter Terror und Tanz, hinter Geld und Gott, hinter Sport und Spiel, hinter Fundamentalismus und Festspielen, hinter Mord und Mode: Überall lauert die Kultur. Es gibt eine Streitkultur und eine Willkommenskultur, eine Leitkultur und eine Jugendkultur, womöglich sogar eine Kulturkultur. Aber indem sich alles als Kultur entpuppt, wird auch alles seltsam leer. Weil alles Kultur und Kultur alles ist, ist die sogenannte Kulturlandschaft zu einem Niemandsland geworden, von allen beansprucht und keinem gehörig, grenzenlos und dennoch in höchstem Maße beschränkt. Längst fallen Kunst und Kultur nicht mehr zusammen, aber eine Kultur ohne Kunst bleibt eine fragwürdige Angelegenheit. Und allgemein gilt: ohne Kunst und Kultur kein gutes Leben. Aber warum eigentlich? Und welche Kultur? Und welche Kunst? Ist wirklich alles beliebig und gleich gültig? Und was bedeutet der Anspruch, sich zu kultivieren und ästhetisch zu bilden? (Konrad Paul Liessmann)

Konrad Paul Liessmann, geboren 1953 in Villach, ist Professor i.R. für Philosophie an der Universität Wien, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Er erhielt 2004 den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken und Handeln, 2010 den Donauland-Sachbuchpreis und 2016 den Paul Watzlawick-Ehrenring. Im Zsolnay Verlag gibt er die Reihe Philosophicum Lech heraus. Zuletzt erschienen bei Zsolnay Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift (2014), Bildung als Provokation (2017) und Alle Lust will Ewigkeit. Mitternächtliche Versuchungen (2021) sowie bei Hanser (gemeinsam mit Michael Köhlmeier) Der werfe den ersten Stein (2019).

PREISE

Ticketverkauf: € 20,- regulär | € 18,- für Mitglieder des Vereins allerArt | € 8,- für Jugendliche bis 17 Jahre