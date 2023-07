Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 6. Juli 2023 bis Samstag, 8. Juli 2023, geboten.

Ab ca. 12.30 Uhr, Altstadt Bludenz: Silvretta Classic in der Altstadt Bludenz – Oldtimer in Bludenz. Am Donnerstag, den 6. Juli ab 12.30 Uhr reihen sich die klassischen Automobile beginnend vom Riedmiller Denkmal, über die Wichnerstrasse, Unteres Tor, Mühlgasse und entlang der Werdenbergerstrasse ein. Staunende Gesichter von Jung bis Alt sind bei diesem „Pitstop“ garantiert. Faszinierenden Boliden der Zwanzigerjahre und Luxus- Karossen der Dreißiger feiern stilvoll ihr Röhren und Gurgeln in der Bludenzer Altstadt. Zugelassen sind historisch wertvolle Automobile bis zum Baujahr 2002, die ab 12.30 Uhr unter fachkundigen Kommentaren bewundert werden können