Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 20. Juni 2023 bis Samstag, 24. Juni 2023, geboten.

Hier die Termine im Ăśberblick:

DO, 01. Juni bis FR, 30. Juni 2023

Rathaus Bludenz, 3. OG: Umweltwoche: Ausstellung: Abfall in Kinderhänden. Um die Abfallthematik in Bludenz macht sich seit einiger Zeit Sona Laufer gemeinsam mit ihren Kinder Gedanken. Besonders auf Spielplätzen fällt ihnen die Problematik im täglichen Leben ins Auge. Um auch andere Menschen und besonders Kinder zu sensibilisieren, haben sie Bilder aus Abfall hergestellt. In der Ausstellung, die während der gesamten Umweltwoche und noch darüber hinaus im Rathaus zu sehen sein wird, regen sie an, über unsere Gewohnheiten im Umgang mit unserer Umwelt nachzudenken

Eintritt frei. Anmeldung unter: 05552 63621 – 875 oder umwelt@bludenz.at, www.bludenz-events

DI, 20. Juni 2023

14.00 und 16.00 Uhr, Remise Bludenz: Kleinkinderkonzert Pfiffikus „Hollar-Ria-Ho“.

Wenn der Sommer naht, zieht es das Trio Pfiffikus in die Berge. Dann geht es pfeifend auf die höchsten Bergesspitzen, tanzend über Stock und Stein und jodelnd hinab ins Tal. Mit bekannten Wanderliedern, »pfiffigen« Jodlern und einigen Überraschungen im Rucksack, geht es bei jedem Wetter hoch hinaus. Hat euch auch die Wanderlust gepackt? Dann Rucksack packen und los geht’s!

Eine phantasievolle Inszenierung mit Musik, Instrumenten, Farben und Lichtern. Nach dem Konzert dürfen Instrumente auch ausprobiert werden, das Trio »Pfiffikus« hilft euch dabei.

FĂĽr Kinder von 0-3 Jahren | Dauer: 35 min.

Besetzung: Philip Haas »Pfiffikus«. Konzept, Trompete, Gesang, Tanz. Veronika Prünster »Vokalina« Konzept, Querflöte, Gesang, Tanz. Esther Planton »Ballerina«Konzept, Klavier, Gesang, Tanz

PREISE: Kombiticket (1 Erw. + 1 Kind) 16,- Jedes weitere Kind 6,- Jeder weitere Erwachsene 12,-

19.00 Uhr, Würbel-Areal: Josef Wichner – Lesung und Diskussion. Lesung aus Werken von Josef Wichner mit Hubert Dragaschnig und anschließender Diskussion

Anlässlich des 100. Todestags des Bludenzer Volksschriftstellers Josef Wichner wird in seiner Heimatstadt des Ehrenbürgers gedacht.

Der aus Bludenz stammende Schauspieler Hubert Dragaschnig liest aus ausgewählten Werken Wichners. Die Auswahl der Texte liegt in den Händen von Jürgen Thaler, dem Leiter des Franz-Michael-Felder-Archivs. In einer anschließenden Diskussion werden Leben und Werk Wichners zum Thema gemacht. Eintritt frei. Veranstalter: Kulturbüro Bludenz, Mail: kultur@bludenz.at, www.bludenz-events.at

MI, 21. Juni 2023

19.30 Uhr, Fabrik Klarenbrunn: Fierobad Jazz. Wir feiern bereits unser 5-Jahre Jubiläum vom Fierobadjazz! Mit Mojo Monkeys und Supportact: mus.con Special Band kann man sich auf einen ganz besonderen Abend freuen. Eintritt: freiwillige Spende: Veranstalter: Kulturverein Muscon, Rathausgasse 1/1. www.bludenz-events.at

DO, 22. Juni 2023

18 Uhr, Käferbrezn-Pixeltanz, Galerie Kukuphi. Lisa Althaus stellt in ihrer Ausstellung im Kukuphi einen Querschnitt ihres Schaffens vor. Neben dem Stoffobjekt „Brezn“, das während ihres 22jährigen Aufenthalts in München entstand, werden vor allem Arbeiten aus den letzten Jahren gezeigt.

Ging es in den Fine-Art-Prints noch um soziale Themen, liegt der Fokus in letzter Zeit auf der Natur, der Beziehung zwischen Tier und Mensch. Die Insektenbilder, die seit 2022 entstanden, spiegeln die Faszination und den Respekt vor einer Spezies, die Hunderte Millionen Jahre älter ist als wir, der wir täglich begegnen und deren Schönheit und Resilienz zumeist übersehen wird. Diese Bilder sind ein Appell, den ganzen Reichtum der Lebewesen auf unserer Erde in den Blick zu nehmen und verantwortungsvoll zu handeln. Neben Ölbildern, Objekten und Fine-Art-Prints hat die Künstlerin in letzter Zeit eine weitere Ausdrucksform für sich entdeckt: die Animation. Während Bilder alle Informationen unmittelbar und gleichzeitig präsentieren, fungiert die Animation als eine Erweiterung der Zeichnung in einem linearen, zeitgebundenen Medium. Vernissage: DO, 22. Juni | ab 18 Uhr. Finissage: FR, 21. Juli | ab 18 Uhr | im Rahmen eines kleine Sommerfestes mit Musik und culture-talk

Öffnungszeiten: DO/FR 16 – 19 Uhr | SA 10 – 14 Uhr

Kontaktdaten Sigi Fritsche: Tel. 0650 5633354 | kukuphi@fritsche.bz

jederzeit telefonische Verabredung möglich!

FR, 23. Juni 2023

18.00 Uhr, Gastgarten Fohren-Center: Live Sommer 2023 im Gastgarten mit „Mike LIVE“, Sitzplatzgarantie nur mit Reservierung gerne mit online Formular. Änderungen vorbehalten. www.fohren-center.at

20.00 Uhr, Remise Bludenz: Filmvorführung „Breaking the ice”. Mira lebt für den Eishockeysport und führt ihr Team als Kapitänin. Ihre Leidenschaft mit dem elterlichen Weinbau zu vereinen, birgt eine gewisse Herausforderung, denn nur zusammen mit ihrer Mutter und ihrem unternehmungslustigen, aber zunehmend dementen Opa führt sie den Hof. Die neue Spielerin Theresa bringt sie mit ihrer Unbekümmertheit völlig aus der Fassung. Als dann auch noch Miras verschwundener Bruder Paul auftaucht und alle drei sich im nächtlichen Wien verlieren, entdeckt Mira die Freiheit und was es bedeutet, sich selbst zu finden – dass man nur lieben kann, wenn man loslässt.

Mit Alina Schaller als Mira (Vorstadtweiber), Pia Hierzegger als Mutter (Die wilde Maus), Wolfgang Böck als Opa (Trautmann), Judith Altenberger als Theresa, Tobias Resch als Paul und Spielerinnen des österreichischen Damen-Eishockey-Nationalteams, u.a. der Vienna Sabres.

Pride goes Bludenz: Im Rahmen des Pride-Monats präsentieren die Grünen Bürs und Bludenz in Kooperation mit dem Verein GoWest den österreichischen Film „Breaking the Ice“. Der 2006 gegründete gemeinnützige Verein für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans* und Inter*-Personen will queere Lebensweisen in Vorarlberg sichtbar machen und vertritt die Anliegen von LGBTIQ* Menschen und deren Angehörigen in Vorarlberg. Dazu gehören auch Filmvorführungen in der Reihe „Bunte Streifen“, die nun schon zum zweiten Mal in Folge in Bludenz Station macht. Abendkassa € 12,-. www.bludenz-events.at

10.00-10.30 Uhr, Nepomukbrunnen: Konzert mit dem Liederkranz Bludenz.

Unter der Leitung unseres musikalischen Leiters, Mario Ploner, werden die Bludenzer*innen mit einer Mischung aus traditionellen und modernen Liedern begeistert. Dabei werden auch irische Lieder wie „Morning Rise“, „Molly Malone“ und „Whiskey in the Jar“ einen besonderen Platz einnehmen. Eintritt frei. www.bludenz-events

10.30-11.00 Uhr, Restaurant Antonio/Sturnengasse: FrĂĽhschoppen der Stadtmusik Bludenz.