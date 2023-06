Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 13. Juni 2023 bis Sonntag, 11. Juni 2023, geboten.

Am Dienstag, den 13.6., feiern wir das Patrozinium Hl. Antonius, mit einer Festmesse um 19.00 Uhr mit anschließender Agape bei Schönwetter am Kirchplatz Rungelin. Musikalisch gestaltet vom Duo Angelika Zech und Angelika Tscholl. Weitere Infos: www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at

Pop up Store, WichnerstraĂźe 6: SCROC Pop up Store. Funktions- und Sportbekleidung aus hochwertiger Merinowolle und Naturfasern. Entwickelt in Ă–sterreich, produziert in Europa. Kein SchweiĂźgeruch, Natur auf der Haut, 100 % mulesingfrei. Ă–ffnungszeiten: MI bis FR von 10.00-17.00 Uhr, SA von 09.00-13.00 Uhr. www.scroc.eu