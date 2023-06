Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 7. Juni 2023 bis Sonntag, 11. Juni 2023, geboten.

Hier die Termine im Überblick:

DO, 01. Juni bis FR, 30. Juni 2023

Rathaus Bludenz, 3. OG: Umweltwoche: Ausstellung: Abfall in Kinderhänden. Um die Abfallthematik in Bludenz macht sich seit einiger Zeit Sona Laufer gemeinsam mit ihren Kinder Gedanken. Besonders auf Spielplätzen fällt ihnen die Problematik im täglichen Leben ins Auge. Um auch andere Menschen und besonders Kinder zu sensibilisieren, haben sie Bilder aus Abfall hergestellt. In der Ausstellung, die während der gesamten Umweltwoche und noch darüber hinaus im Rathaus zu sehen sein wird, regen sie an, über unsere Gewohnheiten im Umgang mit unserer Umwelt nachzudenken

Eintritt frei. Anmeldung unter: 05552 63621 – 875 oder umwelt@bludenz.at, www.bludenz-events

MI, 07. Juni 2023

09.00-11.00 Uhr, Café Zäwas/Kirchgasse 8: Impulsvortrag „Die kindliche Sprache – Entwicklung und Förderung“. Impulsvortrag über die kindliche Sprachentwicklung. Sie erhalten Informationen, wie die Sprachentwicklung unterstützt und begleitet werden kann und was Sie bei Sprachauffälligkeiten tun können. Möglichkeit für persönliche Gespräche. Referentin: Stefanie Kammerlander, freiberufliche Logopädin in der Praxis Sprachreich. Kaffee und Frühstück werden kostenlos angeboten. www.bludenz-events.at

MI, 07. Juni 2023

19.00 Uhr, Stadtsaal: Traditionelles Schlusskonzert der Musikschule Bludenz: Großes Finale im Schuljahr der Städtischen Musikschule Bludenz. Das Schuljahr 2022/23 geht mit großen Schritten seinem Ende zu, und die Städtische Musikschule Bludenz präsentiert in mehreren Aufführungen einen Überblick über die Arbeit, die während des Schuljahres geleistet wurde.

Am Mittwoch, 7. Juni 2023 findet um 19.00 Uhr das traditionelle Schlusskonzert im Bludenzer Stadtsaal statt. Man darf schon neugierig sein, was heuer alles auf die Bühne gebracht werden wird! Jedenfalls spannt sich wieder ein großer Bogen an Stilen, der von Klassik über Volksmusik bis hin zu Pop/Rocknummern reichen wird.

Derzeit werden ca. 670 Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen von 26 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Städtischen Musikschule würden sich über einen zahlreichen Besuch sehr freuen. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden werden dankend entgegengenommen! Neuanmeldungen für den Unterricht im Herbst bis Mitte Juni. Derzeit laufen die Neuanmeldungen zum Musikschulunterricht. Bis Mitte Juni kann man sich im Sekretariat der Musikschule Montag bis Freitag, 9-12 Uhr, oder nach vorheriger Terminvereinbarung anmelden. Danach können Neuanmeldungen nach Maßgabe freier Plätze entgegengenommen werden.

[Infobox:]

Die Veranstaltung findet im Stadtsaal Bludenz statt. Infos unter www.bludenz.at/musikschule oder musikschule@bludenz.at, Tel. 05552/63621-426

Nachmeldungen für die Musikschule für das Schuljahr 2023/24 werden bis Schulschluss, Montag – Freitag, 9-12 Uhr entgegengenommen.

DO, 08. Juni 2023

Schloss Gayenhofen l Heilig Kreuzkirche: Festmesse mit Prozession.

Die gemeinsame Festmesse der Stadtpfarren Bludenz feiern wir am Platz der Bezirkshauptmannschaft (Schloss Gayenhofen). Anschließend zieht die Prozession in Begleitung durch die Stadtmusik Bludenz über die Spitalgasse durch die Werdenbergerstraße zum Franziskanerkloster. Im Anschluss findet eine Agape im Klostergarten statt. Bei Schlechtwetter feiern wir die Festmesse um 9.00 Uhr in der Hl. Kreuzkirche. www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at

FR, 09. Juni 2023

14.00-19.00 Uhr, BioPark Bludenz (Werdenbergerstr. 44): Gartencafé. Der BioPark Bludenz lädt herzlich zum ersten Gartencafé ein. Bei Café und Kuchen verweilen, entspannen, zuhören, mitreden Interessante Gäste teilen Ihre Erfahrungen und ihr Wissen über Ernährung, biologische Landwirtschaft und Gemüseanbau, Bienen und ihre wichtige Rolle im Ökosystem, Gleichwicht von Körper und Geist …

Lassen wir uns inspirieren und begeistern! Das Gartencafé findet nur bei guter Witterung statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.biopark-bludenz.at Wir empfehlen, die Veranstaltung mittels öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad oder zu Fuß zu besuchen, da nur beschränkt Parkplätze vorhanden sind. Kontakt: Karin Ess, Werdenbergerstr. 44,

6700, Bludenz, Mail: info@biopark-bludenz.at

SA, 10. Juni 2023

09.15 Uhr, Haltestelle Rungelin: Umwelt im Gespräch: Exkursion l Kräuterspaziergang. Auf unserem Kräuterspaziergang entdecken wir gemeinsam, wie man Wildkräuter und Heilpflanzen für das eigene Wohlbefinden einsetzen kann. Wir besprechen unter anderem die vielseitigen Möglichkeiten wie Kräuter angewendet und weiterverarbeitet werden können. Ebenfalls erfahren wir, wann der richtige Zeitpunkt ist Kräuter zu sammeln, wie sie am besten gelagert und verarbeitet werden.

Eintritt frei. Anmeldung unter: 05552 63621 – 875 oder umwelt@bludenz.at, www.bludenz-events.at

SA, 10. Juni 2023

19.00 Uhr, St. Laurentiuskirche: „Klassik Live“ mit dem AmadeusChor vom fränkischen Neuendettelsau am Bodensee. „Klassik Live“ umfasst Chorwerke der Romantik und geistliche Lieder erschiedener Epochen. Dazwischen erklingen Orgelwerke, gespielt von Christian Lebar Dozent an der Musikhochschule Feldkirch. Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Veranstalter/Infos: Hans-Peter Auer, Mail: auer@ac91564.com

SO, 11. Juni 2023