Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 1. Juni 2023 bis Sonntag, 4. Juni 2023, geboten.

Hier die Termine im Ăśberblick:

DO, 1. Juni bis FR, 30. Juni 2023

Rathaus Bludenz, 3. OG: Umweltwoche - Ausstellung: Abfall in Kinderhänden. Um die Abfallthematik in Bludenz macht sich seit einiger Zeit Sona Laufer gemeinsam mit ihren Kinder Gedanken. Besonders auf Spielplätzen fällt ihnen die Problematik im täglichen Leben ins Auge. Um auch andere Menschen und besonders Kinder zu sensibilisieren, haben sie Bilder aus Abfall hergestellt. In der Ausstellung, die während der gesamten Umweltwoche und noch darüber hinaus im Rathaus zu sehen sein wird, regen sie an, über unsere Gewohnheiten im Umgang mit unserer Umwelt nachzudenken.

Eintritt frei. Anmeldung unter: 05552 63621 – 875 oder umwelt@bludenz.at, www.bludenz-events

DO, 1. Juni 2023

17.30 Uhr, Bludenz: Kulinarische Stadtführung. „Graf Albrecht III. „der Leutselige“ erzählt Geschichten von seiner Familie und seiner Heimatstadt Bludenz“

Die kulinarischen Stadtführungen durch Bludenz sind schon längst ein fixer Punkt im Programm der Alpenstadt. Der nächste öffentliche Termin ist am 01. Juni 2023. Interessierte lassen sich durch den mittelalterlichen Stadtkern und die Bludenzer Gastronomie führen und hören Geschichten vom guten Grafen Albrecht III. Gleich anmelden!

Spannende Anekdoten über die Anfänge der Stadt und die Grafenfamilie Werdenberg-Heiligenberg-Bludenz werden am Donnerstag, den 1. Juni, gepaart mit einem mehrgängigen Menü. Nach dem Aperitif in der Vinothek Weinpunkt erfahren die Gäste, welch gute Taten Graf Albrecht III. für die Bludenzer Bevölkerung vollbrachte und warum er die Stadt am Ende doch an die Habsburger verkaufen musste. Dazwischen gibt es immer wieder etwas für den Gaumen – eine Vorspeise im Gasthaus Fuchs, den Hauptgang im Löwen, die Nachspeise im Fohren Center. So wird neues Wissen verbunden mit feiner Kulinarik und einem Abend in gemütlicher Runde steht nichts im Wege. Gleich anmelden, die Plätze sind begrenzt!

Tipp: Merken Sie sich bereits jetzt den Herbsttermin am 14. September 2023 mit dem Thema „Multikulti“ vor.

Details Kulinarische StadtfĂĽhrung Bludenz:

Termin: 01. Juni 2023, 17.30 Uhr

Treffpunkt: TourismusbĂĽro Bludenz

Thema: Graf Albrecht III. „der Leutselige“ erzählt Geschichten von seiner Familie und seiner Heimatstadt Bludenz

Preis: EUR 64,00 pro Person (inkl. Aperitif, kleinem Getränk, 3-Gänge-Menü und Themen-Stadtführung)

Anmeldung: bei Alpenstadt Bludenz Tourismus, per E-Mail tourismus@bludenz.at oder telefonisch T +43 5552 63621 790, auch online buchbar

Bilder: Presse | Alpenstadt Bludenz | Kulinarische StadtfĂĽhrung - eyebase mediasuite

FR, 2. Juni 2023

18.30 Uhr, Gasthaus Stern: Dämmerschoppen der Stadtmusik Bludenz. Gleich dreimal gibt es im Juni die Stadtmusik Bludenz unter freiem Himmel zu hören: Am Freitag, 16. Juni 2023 ab 18:30 Uhr vor dem Gasthaus Riedmiller (die MusikFabrik Bludenz-Bürs wird diesen Dämmerschoppen musikalisch eröffnen). Am Samstag, 24. Juni 2023 ab 10:30 Uhr beim Restaurant Antonio in der Sturnengasse.

Die Musikantinnen und Musikanten der Stadtmusik Bludenz und der MusikFabrik Bludenz-Bürs freuen sich bereits auf ein musikalisches Wiedersehen. Der Eintritt ist jeweils frei. Nur bei guter Witterung.“ www.bludenz-events.at

FR, 2. Juni 2023

ab 19.00 Uhr, Bludenzer Kirchen: Lange Nacht der Kirchen.

19.00-20.30 Uhr, St. Laurentiuskirche: (Er)Schöpfungsglaube?! Ein musikalisch-dialogischer Abend. Die biblische Erzählung der Welt im Dialog mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.

Ein Gesprächsabend zwischen dem Theologen Mag. Jürgen Mathis und der Naturwissenschaftlerin und Naturschutzanwältin DI Katharina Lins.

Ergänzt wird das Gespräch mit instrumentalen Bearbeitungen von Nummern aus dem Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn.

20.00-20.40 Uhr, Heilig Kreuzkirche: Abendklänge. Stimme – Monochord – Gong – Orgel – Klänge

An diesem Abend laden wir Sie ein, einerseits den Klängen zu lauschen und andererseits die eigene Stimme zum Ausdruck zu bringen. Diese Art des stimmlichen Ausdrucks ist dem Atem sehr nahe und deshalb die unmittelbarste, tiefste und persönlichste musikalische Ausdrucksform der Musik.

Gestaltung von Claudia Eckert und Hildegard Frei-Bertsch.

21.00-22.00 Uhr, St. Laurentiuskirche: Ausklang. Kraftvolle und sanfte Streicherklänge des Städtischen Orchesters Bludenz unter der Leitung von Petra Belenta lassen den Abend angenehm ausklingen.

Das Städtische Orchester Bludenz ist ein Amateur-Streichorchester, das auch immer wieder mit Bläsern zu einem Symphonieorchester erweitert wird, und es kann schon auf eine sehr lange Tradition zurückblicken. Nach der Übernahme des Orchesters durch Petra Belenta werden nun neue Wege mit neuen Konzertformaten beschritten.

Veranstalter/Infos: Kath. Kirche Lebensraum Bludenz, www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at

SA, 3. Juni 2023 (Ersatztermin: 10. Juni 2023)

Ab 11 - 19 Uhr, Altstadt Bludenz: Böhmischer Spaziergang „Bsundrig-Böhmisch – z’Bludaz“. Zum ersten Mal wird die Bludenzer Altstadt zur Hochburg der Böhmischen Blasmusik, wenn Bauernkapellen aus Bludenz und der Umgebung an verschiedenen Standorten zu feinster Blasmusik einladen. Für Bewirtung an den einzelnen Standorten wird durch die Bludenzer Gastronomie gesorgt. Eintritt ist frei.

Bei Regenwetter wird die Veranstaltung auf den 10. Juni verschoben!

Die mitwirkenden Musikkapellen:

Bauernkapelle der Stadtmusik Bludenz

Bauernkappelle der NĂĽziger Musig

bö-mix Böhmische Blasmusik und mehr …

Brazer Böhmische

BĂĽrser Schroffabuaba

BĂĽrserberger Volksmusikanten

Davenna 7

Die Saminataler

ka Zit finest folxmusic if we have zit

Kleine Harmonie der Militärmusik Vorarlberg

MUTALmusig

Walser Powernkapelle

Kulinarische Köstlichkeiten in der Bludenzer Altstadt:

Café Remise

Gasthaus Riedmiller

Der Löwen

Herr MUK

D’Eisprinza z’Bludaz

Weinpunkt Bludenz

Café Konditorei Dörflinger

Altes Rathaus

Enoteca Cecconi

WĂĽnderla

WIDOS – happiness – Bar & Food

Ristorante Antonio

SA, 3. Juni 2023

20.00 Uhr, Villa K.: Popkonzert mit Picobello und Philipp Spiegel live. Selbstironisch, ungezwungen und mit sehr viel Schwung präsentieren „Picobello“ ihre neuen Songs, die vor Indie-Pop-Appeal nur so funkeln. Pointiert und zugleich nüchtern beschreibt die Band ihr nahes Umfeld und scheut dabei auch nicht davor zurück, in offene Wunden zu greifen. Das Projekt liefert charmante Gitarren-Nummern, die live nicht nur zum Tanzen einladen. Supportet werden Picobello vom Singer-Songwriter „Philipp Spiegl“.

Einlass 20:00 Uhr // Eintritt € 10,- regulär und € 8,- ermäßigt. Veranstalter: Offene Jugendarbeit Bludenz/Villa K. Infos unter: www.villak.at

SA, 3. Juni bis SO, 11. Juni