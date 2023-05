Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 17. Mai 2023 bis Dienstag, 23. Mai 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

MI, 17. Mai 2023

19.00 Uhr, Remise Bludenz: LeinwandLounge „Ennio Morricone - Der Maestro“. Italien / Belgien / Niederlande / Japan 2022, 156 min, ital.-engl. O.m.U.

Regie: Giuseppe Tornatore. Dokumentarfilm mit: Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Oliver Stone, Barry Levinson, Clint Eastwood, Hans Zimmer

Ein Film wie eine Symphonie: Oscar®-Preisträger Giuseppe Tornatore widmet seinem Freund und Wegbegleiter Ennio Morricone einen monumentalen Dokumentarfilm. „Ennio Morricone – Der Maestro“ lässt den legendären Komponisten, der kurz nach Fertigstellung verstarb, in berührenden Interviews auf sein unvergessliches Lebenswerk zurückblicken, das über 500 Filmkompositionen umfasst. Aber auch Hollywood-Größen wie Clint Eastwood, Quentin Tarantino und Hans Zimmer, sowie Musikerinnen und Musiker wie Bruce Springsteen, Zucchero und Joan Baez lassen den Maestro in ihren persönlichen Erinnerungen lebendig werden. Sie alle erzählen die Chronik einer langen Karriere von einzigartiger Schaffensbreite, die Morricone für viele auf eine Stufe mit den ganz großen Komponisten der Klassik stellt.

„Eine Kaskade der Klänge, Bilder und Erinnerungen“ (epd Film)

„In Anbetracht der Genialität dieses Künstlers ist dieser Film mit seinen zweieinhalb Stunden wirklich keine Minute zu lang: ein wahrlich dokumentarisch-musikalischer Hochgenuss.“ (kino-zeit.de)

„Ein Geschenk für alle Fans des 2020 verstorbenen Maestros.“ (filmstarts.de)

Ausführliche Rezension unter: https://www.film-netz.com/post/ennio-morricone-il-maestro. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1KLEXBbO0Cs&t=6s

Verleih: Filmladen

PREISE: Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.- Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 oder info@allerart-bludenz.at www.allerart-bludenz.at

20.00 Uhr, Bahnhofstraße 13: Me on Stage Vol. 11. Bereits zum 11. Mal veranstaltet die Villa K. gemeinsam mit engagierten Jugendlichen die ME ON STAGE Night! Bei dieser Veranstaltung erzählen unterschiedlichste Menschen bei gemütlicher Atmosphäre ihre ganz persönliche Geschichte. Die Geschichten der Redner*innen sollen uns zeigen, dass wir den Glauben an uns selbst nicht verlieren dürfen und wie wichtig unterstützende Menschen in unserem Leben sind. Diese Veranstaltung soll echte Begegnungen ermöglichen und eine Haltung schaffen, welche Vielfalt, Solidarität, Achtsamkeit und Zusammenhalt stärkt.

Freitag, 19. Mai // Bahnhofstraße 13, Bludenz // Einlass 19:00 Uhr // Beginn 20:00 Uhr // ab 12 Jahren // Eintritt frei! Veranstalter: Offene Jugendarbeit Bludenz/Villa K. Infos unter: www.villak.at

SA, 20. Mai 2023

20.00 Uhr, Remise Bludenz: Konzert „Garish“. Fünfundzwanzig Jahre. Das ist eine lange Zeit, wenn man sie zusammen verbringt. Die Band Garish hat dieses “Silberne” jetzt vor der Brust und eine große gemeinsame und dazu viele kleine Geschichten in Herz, Hirn und unter der Haube. Zum Anlass erzählen sie diese nicht nur selbst, sondern lassen sie auch erzählen: Auf der im Mai 2023 erscheinenden Platte “Hände hoch, ich kann dich leiden” scharen sich Freunde und Weggefährten, aber auch Musiker:innen aus anderen künstlerischen Dimensionen um die Band. Sie rekalibrieren ein Potpourri an Garish-Songs – manche mit, manche ganz ohne die Original-Interpreten; manche schon gut abgehangene, aber auch ganz neue. Das Wesentliche war Thomas Jarmer, Julian Schneeberger, Kurt Grath und Markus Perner immer: Die Freude an der Bühne. “Die Geschichten, die ich hab, sind den Ärger schon wert”, wie es so schön in “Dann fass ich mir ein Herz” heißt. Ein Garish-Konzert: Mehr denn je ein emotionales Hochamt – auch und erst Recht zum Jubiläum.

PREISE: VVK 24€ / 26€ | AK 26€ / 28€

Tickets gibt’s in allen Sparkassen und Raiffeisenbanken in ganz Vorarlberg sowie online unter www.laendleticket.at. Ermäßigung: Schüler*innen, Lehrlinge, Studierende, Senior*innen, Mitglieder Verein allerArt und Ö1. www.bludenz-events.at

SO, 21. Mai 2023

15.00 Uhr, Villa K.: Kasperletheater mit Zaubershow von Magic Timur. Am 21. Mai gibt es in der Villa K. ein tolles Programm für Kinder: Zuerst fesselt uns Johannes Rausch vom Theater der Figur Nenzing mit einem tollen Kasperltheater. Bereits seit vielen Jahren begeistert der Künstler mit seinem Kindertheater das junge Publikum mit seinen Stegreif-Geschichten. An diesem Nachmittag steht ein weiteres Highlight für die Kinder an: Nach dem Kasperltheater und einer Pause wird uns der 11-jährige Magic Timur mit seiner Zaubershow begeistern.

Sonntag, 21. Mai // 15:00 Uhr // Villa K. Bludenz // Eintritt € 5,- // ab 4 Jahren

Veranstalter: Offene Jugendarbeit Bludenz/Villa K. Infos unter: www.villak.at

DI, 23. Mai 2023

15 Uhr, Würbel-Areal, „Der Grüffelo“ Kamishibai Kinderlesung. Nach Axel Scheffler und Julia Donaldson. Erzählung: Isolde Adamek. Musik: Hannah Juriatti

Kamishibai ist ein sehr einfaches japanisches Papiertheater. Zu großen Bildern wird die Geschichte erzählt und musikalisch begleitet. „Der Grüffelo“: Eine kleine Maus spaziert durch den Wald und trifft auf verschiedene Tiere …, diese erzählen ihr von Grüffelo, einem Phantasietier, bis sie selbst auf Grüffelo trifft … was passiert dann?

Für Kinder ab 4 JahrenPreise

Kombiticket (1 Erw. + 1 Kind) 10,- / Jedes weitere Kind / 4,- Jeder weitere Erwachsene 8,-