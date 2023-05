Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 10. Mai 2023 bis Dienstag, 16. Mai 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

MI, 10. Mai 2023

9 bis 11 Uhr, Eltern-Kind-Cafe im Café Zäwas, Kirchgasse 8. Das Eltern-Kind-Café bietet Raum und eine gemütliche Atmosphäre, damit die Eltern Erfahrungen austauschen und die Kinder sich in der Spielecke austoben können. An diesem Vormittag ist Ramona Wiedemann zu Gast. Sie ist Dipl. Krankenschwester und Beckenbodentrainerin. Sie bietet Beckenbodentraining in Kombination mit Tanz für Mamas und Schwangere an und wird uns darüber berichten. Kaffee und Frühstück werden kostenlos angeboten.

DO, 11. Mai 2023

18 Uhr, Dialogwoche Alkohol: Zwischen Genuss und Gefahr. Im Zäwas, Kirchgasse 8. Alkohol – für die meisten Menschen ist der Konsum ein Genuss, für einige Menschen wird er zum Problem. Die österreichweite Dialogwoche Alkohol vom 8. bis 14. Mai will sachlich über Alkohol informieren und anregen, über den eigenen Alkoholkonsum nachzudenken und ins Gespräch zu kommen. Die Caritas Suchtarbeit lädt dabei zu Workshops für Jugendliche und Angehörige.

Workshop für Angehörige von Menschen mit Alkoholerkrankung

Mittwoch, 10. Mai, Caritas Center Feldkirch, Reichsstraße 173, Suchtfachstelle 3. Stock, 18:00 – 20:00 Uhr und Donnerstag, 11. Mai, „Zäwas“, Kirchgasse 8, 6700 Bludenz, 18:00 – 20:00 Uhr. Die Alkoholabhängigkeit von Partner*innen, Familienangehörigen, Freund*innen und Bekannten trifft oft die Menschen, die die meiste Unterstützung anbieten. In diesem Workshop sollen Angehörige Informationen erhalten, welche Möglichkeiten ihnen im Umgang mit ihrem*r suchtkranken Familienangehörigen/Freund*in zur Verfügung stehen und was sie für sich selbst tun können. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. Alle Infos und Veranstaltungen: www.dialogwoche-alkohol.at

DO, 11. Mai 2023



19.30 Uhr, Remise Café: Fierobad Jazz mit Karl Frierson & Christoph Waibel. Die Musikreihe „Fierobad-Jazz“ begeistert einmal im Monat ihre ZuhörerInnen mit Livemusik vom Feinsten. Eintritt: freiwillige Spenden. www.bludenz-events.at

FR, 12. Mai 2023



19.00 Uhr, TRAUBE Braz: Vortragsreihe „Guats vo do – Verstoh“. Beim ersten Termin dieser neuen dreiteiligen Vortragsreihe, laden die Klostertaler Bauerntafel und Klostertal Tourismus zu einem spannenden Vortag zum Thema „Ernährung“ mit Ernährungsexpertin Katrin Fischer ein. Katrin Fischer klärt auf und bringt die Fakten rund um unsere Ernährung auf den Tisch. Gleichzeitig genießen Sie ein 3-Gänge-Menü, passend zum Vortrag.

Treffpunkt: 19:00 Uhr im TRAUBE BRAZ Alpen.Spa.Golf.Hotel in Außerbraz. Preis: EUR 39,- pro Person inkl. Vortrag, 3-Gänge-Menü und 1 Aperitif. Anmeldung: bis Mittwoch, 10. Mai 2023 bei Klostertal Tourismus, T +43 55 82 777 oder online unter www.klostertal.travel/vortragsreihe

TIPP: Im Herbst finden zwei weitere Vortragsabende zu den Themen „Kräuter & Bienen“ und „Jagd & Wild“ statt. Details ab Sommer auf www.herbstgenusszeit.at

FR, 12. Mai 2023

19.30 Uhr, Remise Bludenz: Benefizkonzert vom Akkordeonclub Altach „Einmal um die ganze Welt“. Der SI Club Dornbirn veranstaltet dieses Jahr ein ganz besonderes Benefizkonzert, bei dem der Akkordeonclub Altach unter dem Motto „einmal rund um die Welt“ eine musikalische Reise gestaltet. Ob irische Weisen, afrikanische Traditionals oder orientalische Klänge – mit bekannten Melodien und vertrauten Rhythmen bringt das Orchester die Zuhörer in Länder von nah und fern. Der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt den Clubprojekten „Musikschulförderung“ zugute und unterstützt hiermit benachteiligte Frauen.

Für einen Apéro und Häppchen wird ebenfalls gesorgt. Kontakt bei etwaigen Fragen: Christel Rhomberg (Tel.: +43 664/5306722 | E-Mail: christel_rhomberg@hotmail.com). Preise: AK € 25,00

SA, 13. Mai 2023

08.00-12.00 Uhr, Altstadt Bludenz: Stadt & Landmarkt mit dem besonderen Flair.

Wöchentlich wird der Stadtkern der Bludenzer Altstadt von grün-weißen Marktständen besiedelt. Hier präsentieren fröhliche Marktfahrer ihre reichhaltigen Frischwaren aus der Region, zupfen die Bioware mit Liebe und Fingerspitzengefühl in den Körben und Kisten zurecht und laden die Besucher zur Verkostung ein.

Am 13. Mai laden wir zudem Experten zum Thema Garten und Pflanzen ein. Die kleine Gartenoase aus 4-5 Ständen zeigt viel Interessantes und animiert das neu Gelernte sofort im eigenen Garten anzupflanzen und um zu setzen. Bludenz ist der Marktexperte! Von den wöchentlichen Frischemärkten über besondere Themenmärkte bis zu den jährlich stattfindenden Jahresmärkten ist in der Bludenzer Altstadt für jeden Geschmack etwas dabei. www.bludenz-events.at

SA, 13. Mai 2023

20.00 Uhr, Davennasaal Stallehr: Muttertagskonzert mit der Harmoniemusik Stallehr-Bings-Radin. Infos: Sascha Walch, T +43(0)650/3653097, obmann@probelokal.at oder sascha.walch@gmx.at. www.probelokal.at

DI, 16. Mai 2023

19 Uhr, Würbel-Areal. „Kubanische Krokodile“ Mit großer Kenntnis von Land und Leuten erzählt Franz Kabelka eine spannende Geschichte, angesiedelt zwischen Polit-Thriller, Reiseroman und Romanze, die ihre Leserschaft bis zuletzt in Atem hält. Bücher – Franz Kabelka (weebly.com) Musikalisch begleitet wird Franz Kabelka von der Vorarlberger Kultband „Steps to Heaven.“ Steps to Heaven – Franz Kabelka (weebly.com).