Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 27. April 2023 bis Montag, 1. Mai 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

21.00 Uhr, Villa K.: Rockdown + Support Live in der Villa K. Nach mehreren Jahren in unterschiedlichen Bands im Bereich Rock und Hardrock wurde Ende 2019 bei drei Musikern aus Vorarlberg der Wunsch nach einer gemeinsamen Band mit der Tendenz, härtere Töne anzuschlagen, laut. Mit Rene am Schlagzeug, Andy und Niki an den Gitarren machte man sich auf die Suche nach einem passenden Sänger und Bassisten. Mit Jürgen war der Bassist kurze Zeit später gefunden und 2021 stieß dann Thomas dazu, der die Position des Sängers besetzte. Das Programm (Hard’n Heavy Coversongs) beinhaltet ein breites Spektrum und reicht von Accept, Judas Priest, Megadeth über Iron Maiden bis hin zu Metallica und Slayer. Zuletzt finden auch vermehrt eigene Songs den Weg in die Setliste.