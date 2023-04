Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 19. April 2023 bis Samstag, 22. April 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

bis SA, 22. April 2023

18.00 Uhr, Kellergalerie kukuphi: Ausstellung „Fragmente einer Reise durch den Schatten“ – erzählt in Form, Bild und Wort – von Andrea Maria Bauer. Ausstellungsdauer: 25.02. bis 22.04.23. Öffnungszeiten: DO / FR 16:00 bis 19:00 Uhr I SA 10:00 – 14:00 Uhr

Jederzeit telefonische Verabredung möglich. @kukuphi.art.gallery I kukuphi@fritsche.bz Werdenbergerstr. 24-26 I +43 650 5633354

MI, 19 April 2023

19.00 Uhr, Remise Bludenz: LeinwandLounge „Stams“. Mittwoch 19.04.2023, 19 Uhr. Österreich 2023, 97 min, deutsche Originalfassung. Regie: Bernhard Braunstein

Stams ist Österreichs erfolgreichstes Elite-Internat für Wintersport, in dem jedes Jahr aufs Neue junge Sportler*innen von Olympia träumen. Der Weg dorthin ist lang und risikoreich, physisch, wie mental. Wer hat die Kraft und das Durchhaltevermögen? Ein Jahr hinter den Kulissen von Stams, einem Ort voller Hoffnungen und Rückschläge.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WBYyvVGxEew. Verleih: Stadtkino Filmverleih

PREISE: Eintritt: € 11.- / 9.-. Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 oder info@allerart-bludenz.at www.allerart-bludenz.at

FR, 21. April 2023

16 bis 22 Uhr, Magnolienfest im Würbel-Areal, Werdenbergerstraße 10. Auftakt der neuen Reihe des Bludenzer Kulturbüros im Würbel-Areal.

Beim „Magnolienfest“ des durch die Stadt Bludenz erworbenen Areals am Freitag, 21. April, ab 16 Uhr, werden die Räumlichkeiten in den Scheunen sowie im vorderen Garten rund um den bekannten Magnolienbaum festlich bespielt. Bei freiem Eintritt wird die Bludenzer Bevölkerung zu einem kulturellen Programm für Groß und Klein, kulinarischer Bewirtung, Ausstellungen und Diskussionen wie auch zur Besichtigung des historischen Würbel-Areals eingeladen.

17.00 Uhr, Galerie kukuphi Bludenz: Lesung mit musikalischer Untermalung. „Ein Blick auf die Fraulichkeit“. Teilnehmerinnen einer Schreibwerkstatt von Eva Maria Dörn präsentieren ihre Sicht auf die Kunstwerke der Ausstellung von Andrea Maria Bauer. Veranstalter: Galerie kukuphi, Werdenbergerstr. 24-26, Sigrid Fritsche, T +43 650 5633354,

FR, 21. April 2023

19.30 Uhr, Fabrik Klarenbrunn, SUL PALCO 1. Samuel Andreyev – Cinq Pièces, James Tenney – Quintext, Alexander Moosbrugger – restaurer ach. Für Streichquartett, Michaela Girardi, Violine, Anita Martinek, Violine, Guy Speyers, Viola, Jessica Kuhn, Violoncello, Nikolaus Feinig, Kontrabass, Bertram Brugger, Schlagzeug, Anja Nowotny-Baldauf, Flöte.

James Tenney, gilt als einer der Väter der Spektral-Musik. Er hatte Einfluss auf die Entwicklung der harmonischen Wahrnehmung und unkonventioneller Stimmsysteme. Noch heute wird er ständig von lebenden Spektralisten erwähnt, weil er einen großen Einfluss auf sie hat. Alexander Moosbrugger ist auch ein Komponist, der es liebt, mit neuen Stimmungssystemen und Spieltechniken zu experimentieren. Der Arbeitsprozess dieser beiden Komponisten ahmt den von Samuel Andreyev in Perfektion nach. Alle drei Komponisten könnten als Perfektionisten der Planung betrachtet werden.

4 Konzerte in Bludenz oder Bregenz € 72,- oder an der Abendkasse: € 20,-

Kostenloser Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bei allen Veranstaltungen.

Abonnement/Karten bestellen unter: Tel.: +43 664 3960 720 | E-Mail: info@ensembleplus.at

21.00 Uhr, Villa K.: Horrible Punkrock Festival. Auch in diesem Frühjahr wird es laut in der Villa K., denn das legendäre HORRIBLE PUNKROCK FESTIVAL findet wieder statt. Dieses Mal mit den Bands Cirque de la Merde (A), Hjewy Tzjepr (A) und Produzenten der Froide (DE) am Freitag und Bear Pit (CH), Pfandbeschleuniger (DE) und Deriva (IT) am Samstag.

Facts: FR, 21. und SA, 22. April 2023 | Beginn: 21:00 Uhr | Einlass: 20:00 Uhr

Eintritt regulär € 18,- für beide Tage | € 12,- für einen Tag |

Eintritt ermäßigt € 14,- für beide Tage | € 10,- für einen Tag |

ab 16 Jahren

PREISE: regulärer Eintritt: € 18,- für beide Tage | € 12,- für einen Tag |

ermäßigter Eintritt: € 14,- für beide Tage | € 10,- für einen Tag.

Veranstalter: Offene Jugendarbeit Bludenz l Villa K., Infos unter: www.villak.at

SA, 22. April 2023

20.00 Uhr, Remise Bludenz: In Shared Spaces – Tango Tanz Trilogy. In Shared Spaces ist eine Tanzproduktion mit dem Namen „Tango Tanz Trilogy“ – als hybride Performance, die simultan auf zwei Kontinenten mit den Choreografinnen/Tänzerinnen Claudia Grava (aufgewachsen in Buenos Aires, seit über 20 Jahren in Hard lebend) sowie Veronica Litvak und Liliana Tasso (beide Buenos Aires) stattfindet. Ein sinnliches, mit unterschiedlichen Blickwinkeln, spielendes Tanzprojekt über das weibliche Rollenbild, eine Dekonstruktion und Neufindung – die Rolle der Frau, im Tango wie im Leben.

Mittels Bewegungselementen, ungewöhnlicher Kamerawinkel und dadurch erzeugter neuer Perspektiven wird der Blick anders als gewohnt auf den weiblichen Körper gelenkt. Die Linse wird zum Tanzpartner der Frau. Diese muss sich einfinden, einfügen in die Tangosprache und gleichzeitig ihre eigene Ausdrucksform einfordern und entwickeln. Dabei werden Tangoelemente dekonstruiert, in die Sprache des zeitgenössischen Tanzes übersetzt und neu kombiniert.

Getrennt und doch gemeinsam, eigenständig und doch in Verbindung, finden zeitgleich in Vorarlberg und Argentinien Aufführungen mit Live-Publikum statt und verbinden sich streckenweise über das Internet bzw. über ZOOM miteinander, sodass einerseits Interaktion zwischen den Protagonist*innen und andererseits Synchronizität in der Choreografie entstehen kann.

Besetzung: Österreich: Claudia Grava: Idee, Choreografie, Künstlerische Leitung, Tanz Yenisey Rodriguez: Cello

Argentinien: Veronica Litvak und Liliana Tasso: Idee, Choreografie, Künstlerische Leitung, Tanz Daniel Vacs: Bandoneon, Klavier, Sound und Musik Komposition

PREISE: VVK 17 € / 19 € & AK 20 € / 23 €