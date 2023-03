Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 30. März 2023 bis Samstag, 1. April 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 30. März 2023

Gasthaus Der Löwen: Jeden letzten Donnerstag im Monat: Jassabend. Veranstalter/Infos: Gasthaus Der Löwen, T 0664 858 5152

FR, 31. März und SA, 01. April 2023



Altstadt Bludenz: Österlicher Kreativmarkt. Marktöffnungszeiten: Freitag 31.03.2023 von 13 bis 18 Uhr, Samstag 01.04.2023 von 9 bis 14 Uhr. Der österliche Kreativmarkt bekommt vom NATURwerk blühenden Besuch: Von Tischgedecken zu Hochzeitsfloristik bietet Nadine Kessler aus dem schönen Klösterle blühende Augenweiden für besondere Anlässe feil.

Erfahre mehr über Nadine Kessler und ihre blühenden Kreationen vom NATURwerk.

FR, 31. März und SA, 01. April 2023

Pop up Store, Wichnerstraße 6: Zum Quadrat im Pop-up Store Bludenz. 7 Aussteller aus den unterschiedlichsten Bereichen (Holz, Ton, Kunst, Upcycling, Naturkosmetik) präsentieren an diesem Wochenende ihre handgemachten Produkte und Unikate. Von außergewöhnlichen Holzbildern (Mäx Intarsien) bis Handtaschen (ReJEANit), besonderen Accessoires aus gebrauchten Kletterseilen (ZAB Upcycling), Dekoelementen aus Ton (KreativWerkSalon), experimenteller Kunst (heart&head) und vielem Mehr, ist für jede*n etwas dabei. Für Verpflegung ist gesorgt. Mit Livemusik von Hannah J.

Öffnungszeiten: Freitag, 31. März von 18 bis 22 Uhr, Samstag, 1. April von 9 bis 18 Uhr

FR, 31. März 2023

Von 13 bis 16.30 Uhr. Das Bludenzer Repair Café bietet die Möglichkeit, defekte Elektrogeräte unkompliziert reparieren zu lassen. Mit ein paar Handgriffen kann das Gerät vielleicht wieder fit gemacht werden und es landet nicht im Abfall. Neben dem Vorteil kein neues Gerät kaufen zu müssen und Geld zu sparen, wird damit ein wertvoller Beitrag zur Abfallvermeidung und zum Schutz der Umwelt geleistet.

Was kann man reparieren lassen: Elektrogeräte, die von einer Person getragen werden können. (keine Waschmaschinen oder ähnliches)

FR, 31. März 2023, 20.00 Uhr, Remise Bludenz:Kabarett „Des ka passiera“ mit Christian Mair und Marcus Harm.

Für Christian Mair ist Humor das Wichtigste. Der freischaffende Kabarettist und Puppenspieler freut sich, wenn er Menschen zum Lachen bringen kann.

Marcus Harm, leidenschaftlicher Schauspieler genießt es, wenn sich der Vorhang öffnet und er die Menschen begeistern darf.

Im neuen Kabarettprogramm von Christian Mair & Marcus Harm geht es um den Alltag und um die Liebe – sie haben auf jeden Fall ein buntes Programm mit viel Musik auf die Beine gestellt. Erinnerungen an die Jugendliebe, an alte Tagebücher und verworrene Wünsche aus Kindertagen, an längst vergessene Geschichten, werden durch das Bühnenprogramm von Christian Mair & Marcus Harm wieder geweckt. Die beiden Entertainer möchten ihr Publikum zum einen mit ihrem Charme und ihrem Programm zum Lachen bringen und zum anderen auf humorvolle Art und Weise bewegen, aber vor allem eine legendäre Show abliefern, die den Leuten noch für lange Zeit in Erinnerung bleiben wird.

PREISE:VVK 25,--. Tickets sind auf www.laendleticket.com sowie bei allen Raiffeisenbanken und Sparkassen Vorarlbergs und auf www.oeticket.com erhältlich.

SA, 1. April 2023

15 Uhr, Kindertheater in der Villa K. Ali und der Vegi-Wolf / Eine Ziegengeschichte, In Kooperation mit dem Theater der Figur Nenzing.

Ali ist eine Milchziege, die das erste Mal mit auf die Alpe darf. Die alten Ziegen sind über die Neue gar nicht entzückt und so muss sie sich zu Energy – einer Ziege, die keine Milch gibt – stellen. Beim Grasen auf der Wiese entdeckt Ali den Steinbock hoch auf der Bergesspitze. Sie beschließt, zu ihm zu laufen. In der Nacht entdeckt Energy, dass Ali fehlt, macht sich auf den Weg, sie zu suchen und findet sie in einer Felsspalte gefangen. Energy versucht nun Ali zu retten. Aber da gibt es noch den Wolf und der ist hungrig. Wie Ali schließlich doch gerettet und der Wolf zum Vegetarier wird, erzählt diese Geschichte.

SA, 1. April 2023 | Eintritt: € 4,-- | Beginn: 15:00 Uhr | Dauer: etwa 1 Stunde | Für Kinder ab 4 Jahren.

SA, 1. April 2023

Kultur.LEBEN: Angelika Kirchschlager & Christopher Hinterhuber 19.30 Uhr in der Remise Bludenz.

Die Kultur.LEBEN Veranstaltungsreihe bietet am Samstag, den 1. April einen außergewöhnlich exquisiten Kulturgenuss. Die in Salzburg geborene Angelika Kirchschlager ist zweifelsohne ein Weltstar, die ihr Publikum mit ihrem Können, ihrer Ausstrahlung und Authentizität verzaubert. Zusammen mit dem Pianisten Christopher Hinterhuber ist die Mezzosopranistin mit einem Liederabend mit Werken von Franz Schubert, Johannes Brahms u.a., um 19.30 Uhr, zu Gast in der Remise Bludenz.

Karten: LändleTICKET und an der Abendkasse. Abonnement: € 320,--. Die Eintrittspreise kommen zur Gänze Caritasprojekten für Aids-Waisenkinder in Äthiopien zugute.

Noch bis DO, 30. März 2023

Rathaus Bludenz: Fotoausstellung „Bludenz – der E-Lok-Stützpunkt in den 1920er und 1930er Jahren“ über den Bahnhof Braz.

Der Bahnhof Braz war das letzte mit Personal besetzte Gebäude dieser Art an der Arlberg-Westrampe zwischen Langen und Bludenz. Der letzte Fahrdienstleiter nahm seinen Abschied im August 2021. Seither ist der Bahnhof in Bezug auf den Betrieb der Arlbergbahn stillgelegt. Der Brazer Fotograf Andreas Gaßner hat in den vergangenen Jahren den Betrieb rund um den Bahnhof Braz fotografisch dokumentiert. Die Fotodokumentation, die auch in Buchform vorliegt, wird in der Ausstellung gezeigt.