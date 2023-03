Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 16. März 2023 bis Dienstag, 21. März 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

MI, 22. März 2023

19 Uhr, Remise Bludenz: Leinwand Lounge: „Good luck to you, Leo Grande”. Großbritannien 2022, 97 min, engl. O.m.U. Regie: Sophie Hyde. Darsteller: Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland, Les Mabaleka, Lennie Beare, Carina Lopes, Charlotte Ware.

Nancy Stokes (Emma Thompson), eine verwitwete, ehemalige Lehrerin, sehnt sich nach Abenteuern, zwischenmenschlicher Nähe und gutem Sex, der ihr in ihrer stabilen, aber langweiligen Ehe vorenthalten wurde.

Nancy ist fest entschlossen, möglichst viel davon nachzuholen, und engagiert einen Callboy für eine Nacht glückbringender neuer Erfahrungen. Sie trifft den jungen Leo Grande (Daryl McCormack) in einem anonymen Hotelzimmer außerhalb der Stadt. Der ist wie erwartet äußerst attraktiv, aber womit Nancy ganz und gar nicht gerechnet hat: Leo ist nicht nur ein Experte in Sachen körperlicher Liebe, sondern auch ein interessanter und witziger Gesprächspartner. Und auch wenn er bei aller Offenheit nicht alles über sich verrät, stellt Nancy fest, dass sie ihn mag. Und er mag sie. Im Laufe weiterer Rendezvous verschiebt sich die Machtdynamik zwischen ihnen und beide müssen ihre Komfortzonen endgültig verlassen.

Ausführliche Rezension unter: https://www.film-netz.com/post/good-luck-to-you-leo-grande-meine-stunden-mit-leo

Verleih: Filmladen

Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.- Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 oder info@allerart-bludenz.at www.allerart-bludenz.at

19 Uhr, Tyrolia Buch Spiele Bludenz: Günther J. Wolf: „Bilanz der Gezeiten“. Literarisch bunt mit eigenartig empfundenen und »ver-rückten« Impressionen angereichert, liest sich das neueste Buch »Bilanz der Gezeiten« des heimischen Autors Günther J. Wolf. Der in Bludenz lebende Autor wurde vor 50 Jahren vom bekannten Philosophen Prof. Dr. Manfred Schlapp animiert, selbstverfasste Texte zu archivieren und herauszugeben.

Wolf bereicherte dann 50 Jahre später die gesammelte Literatur vor der Herausgabe durch den Bludenzer Konzett Verlag mit neuen, authentischen Stories über weltweit bekannte prominente Persönlichkeiten wie Ernest Hemingway, Ezra Pound, Graham Greene, Peter Handke und Oscar Werner. Gleichzeitig ziehen sich durch den Buchinhalt lesenswerte Impressionen aus der sich ausschüttenden Seele eines, sich zu den Trugschlüssen und Verrücktheiten des Lebens bekennenden, verrückten alten Mannes.

Eintritt: € 9.– / € 7.– mit Tyrolia-Vorteilscard - VVK in Ihrer Tyrolia-Filiale

Wir bitten um Anmeldung: 05552 - 62066 oder bludenz@tyrolia.at

DO, 23. März 2023

19.30 Uhr, Remise Bludenz.Markus Linder „O solo mio“ – Musik-Comedy & Band. Duo Sunshine, das sind Jimmy und Su – gemeinsam reisen sie seit über 40 Jahren als Unterhaltungsband durch die Lande. Waren sie in den frühen 80ern noch ein angesagtes Duo, das mit Witz, Humor und Musikalität zu begeistern wusste, so stehen Sigi und Helga (wie sie im wahren Leben heißen) heute mehr oder weniger auf dem Abstellgleis. Die Aufträge sind spärlich, die Ehe ein Zustand und der Zahn der Zeit nagt am Leben. Doch ein Auftritt bei Freund Hugos 70er lässt wieder hoffen und von längst vergangenen Zeiten träumen. Der Kiwanis Club Bludenz lädt alle Musik- und Comedy-Fans zu einem humorigen Abend ein. Am Samstag, 25. Februar, veranstaltet der Club ein Charity Comedy-Konzert in der Remise Bludenz. Die Veranstaltung bietet pfiffige Musik und eine große Portion Satire.

Das Programm heißt „O solo mio“ von Markus Linder. Der Comedian, Blues-Man und Fernsehpfarrer feiert seinen 60. Geburtstag und präsentiert ein schonungsloses, satirisches Resümee über sein bisheriges künstlerisches Leben. Linder erzählt und spielt über den Siegeszug seines Riebl-Songs durch die Hitparaden und gibt Einblicke darüber, warum er knapp am großen Welthit vorbeigeschrammt ist. Zudem erklärt er, warum er ein Vorbild für Michael Jackson war und wie er es geschafft hat, nicht völlig durchzudrehen im Show-Bizz.

Der Kiwanis Club Bludenz freut sich darauf, mit diesem Event etwas zurückzugeben. Der Erlös des Abends wird für caritative Zwecke in der Region eingesetzt. Es ist eine großartige Möglichkeit, nicht nur eine tolle Zeit zu haben, sondern auch etwas Gutes zu tun.

Karten für das Charity Comedy-Konzert sind ab sofort erhältlich. Es ist ratsam, sie im Voraus zu erwerben, um sicherzustellen, dass man Teil dieses unvergesslichen Abends wird.

Es ist eine großartige Gelegenheit, sich zu entspannen, Spaß zu haben und gleichzeitig etwas für die Gemeinschaft zu tun. Kommen Sie vorbei und unterstützen Sie die gute Sache! www.bludenz-events.at

FR, 24. Und SA, 25. März 2023

20 Uhr, Stadtsaal Bludenz: Konzert mit Pecoraro & Pecoraro. Die Music-Tour geht auch 2023 wieder weiter:

In dieser weltweit einzigartigen Crossover‐Show vereinen Vater und Sohn auf höchstem Niveau Pop und Klassik auf einer Bühne.

Staatsopernsänger Herwig Pecoraro singt mit seinem Sohn neben großen Welthits natürlich auch Songs, die Mario Pecoraro nur für diese Show komponiert und arrangiert hat. Die Songs des gemeinsamen Albums „For us – per noi“ werden auch wieder Live zu hören sein!

Ein Abend, der berührt und zugleich beschwingt, der Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubern oder die eine oder andere Träne entlocken wird. Ganz sicher aber tauchen Sie für zwei Stunden in eine wunderbare Welt voller Fantasie, Leidenschaft und Zauber ein, eine Welt, die uns alle vereint: die Welt der Musik.

Hits wie „Circle of Life“ oder „Can You Feel The Love Tonight“ von Marios Idol Sir Elton John werden natürlich auch dieses Mal mit im Gepäck sein. Original italienische Songs, wie der Welthit „Caruso“ von Lucio Dalla werden ebenso erklingen wie ABBA’s „Thank You for the Music“.

Eintritt: Kat. I 55 € / Kat. II 50 € / Kat. III 45 €. www.bludenz-events.at

9 bis 15 Uhr, Klarenbrunn Fabrik. Fahrradbörse Bludenz. Gebrauchte Räder aller Art werden in der Fabrik Klarenbrunn ab 08.00 Uhr angenommen. Die Besitzer können den Preis dabei selbst festlegen, anschließend – von 09.00 bis 15.00 Uhr – organisiert der ÖAMTC Radfahrclub Rätikon den Verkauf, außerdem verköstigt der Verein auch mit Kuchen und Kaffee.

Die Veranstaltung ist durch die Austragung in der Fabrik wetterfest und findet dort bei Sonnenschein und Schlechtwetter statt. Die Fahrradbörse ist eine Veranstaltung der Bludenz Stadtmarketing GmbH in Kooperation mit der Fabrik Klarenbrunn. Weitere Informationen unter T 05552 63621-258, www.bludenz.at.

SO, 26. März 2023

10 Uhr, Galerie kukuphi (Werdenbergerstr. 24 - 26): Schreibwerkstatt mit Eva Maria Dörn. Mit Eva Maria Dörn, einer dipl. Schreibpädagogin und Kunsttherapeutin und leidenschaftlicher Schreibfrau, wurde der Internationale Frauentag dieses Jahr mit dem Thema „Ein Blick auf die Fraulichkeit“ auf eine ganz besondere Art und Weise gewürdigt. In dieser Werkstatt wird zum Thema Frau-sein in seinen vielen Facetten geschrieben. Aufgrund der großen Anfrage und Begeisterung bei der letzten Schreibwerkstatt, stellt Eva Maria Dörn noch einmal diese großartige Veranstaltung im selben Rahmen auf die Beine. Ausstellungsobjekte der Vorarlberger Künstlerin Andrea Maria Bauer sowie kreative Schreibimpulse in unterschiedlichen literarischen Gattungen inspirieren und motivieren unsere Schreiblust. Die geschriebenen Textwerke wollen gesehen, gehört, gefühlt und vielleicht auch aus veränderten Perspektiven verstanden werden.

Anschließende Lesung: Freitag, 21. April | 18 – 19 Uhr | Kellergalerie KUKUPHI Bludenz

PREISE: Seminarkosten inkl. Pausenverpflegung: € 70,00. Anmeldung: eva.doern@gmx.at oder 0043 699 100 53 230. Veranstalter: Sigi Fritsche, Galerie kukuphi.

Noch bis DO, 30. März 2023

Rathaus Bludenz: Fotoausstellung „Bludenz – der E-Lok-Stützpunkt in den 1920er und 1930er Jahren“ über den Bahnhof Braz.

Der Bahnhof Braz war das letzte mit Personal besetzte Gebäude dieser Art an der Arlberg-Westrampe zwischen Langen und Bludenz. Der letzte Fahrdienstleiter nahm seinen Abschied im August 2021. Seither ist der Bahnhof in Bezug auf den Betrieb der Arlbergbahn stillgelegt. Der Brazer Fotograf Andreas Gaßner hat in den vergangenen Jahren den Betrieb rund um den Bahnhof Braz fotografisch dokumentiert. Die Fotodokumentation, die auch in Buchform vorliegt, wird in der Ausstellung gezeigt.

Besichtigungsmöglichkeiten während der Öffnungszeiten des Rathauses Bludenz (Mo-Do: 7:30-16:30 und Fr: 7:30-12). Eintritt frei. Veranstalter/Infos: Geschichtsverein Region Bludenz, c/o Stadtarchiv Bludenz. www.bludenz-events.at

Noch bis SA, 22. April 2023

Kellergalerie kukuphi: Ausstellung „Fragmente einer Reise durch den Schatten“ – erzählt in Form, Bild und Wort – von Andrea Maria Bauer. Ausstellungsdauer: 25.02. bis 22.04.23. Öffnungszeiten: DO / FR 16 bis 19 Uhr I SA 10 bis 14 Uhr