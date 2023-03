Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 16. März 2023 bis Dienstag, 21. März 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 16. März 2023



19.30 Uhr, das TSCHOFEN:Fierobad Jazz. Ehrliche, berührende Texte – getragen von einer Stimme, manchmal zart und fragil, manchmal kraftvoll, soulig und durchaus fordernd. Schimmernd in allen erdenklichen Farben und Facetten, umwoben von Klavier, Bass und Drums.

Auf Ihr Kommen freuen sich: Larissa Schwärzler.Eintritt: freiwillige Spende. Veranstalter: Kulturverein Muscon, Rathausgasse 1/1.

FR, 17. März 2023



14 bis 18 Uhr, Café Zäwas (Kirchgasse 8):Foto-Aktion „Oster-Shooting“. Beschenken Sie Ihre Lieben mit einem ganz persönlichen Osterfoto. Das Angebot ist für Kinder – kein Familienshooting. Fotografin: Tanja Metzger-Egger (www.fotoegger.at). Kosten: 45 € (direkt bezahlen beim Termin, bitte Betrag genau mitbringen). Enthalten sind 5 Osterfotos als JPEG. Anmeldung direkt telefonisch in der Bildungsabteilung (+435552/63621-434) oder per Mail: familie@bludenz.at

FR, 17. März 2023

21 Uhr Remise Bludenz, Cancervo, Dwarfish und Dreaming of Tomorrow.

CANCERVO – ein Power-Heavy-Psych-Trio aus Italien widmet seine Musik sowie seinen Namen einer legendenreichen Region. Ihre Musik ist geprägt von 70er Jahre Riffs und mystischen Momenten. Unterstütz werden sie von DWARFISH (CH), die nach einer 18-jährigen Pause 2016 wieder zueinanderfanden und bereits 1996 in der Villa K. aufgetreten sind sowie von DREAMING OF TOMORROW – eine junge Band aus Vorarlberg, deren Musikrepertoire von Rock über Punk bis hin zu Metalcore und Progressive Metal reicht.

Beginn: 21 Uhr | Einlass: 20 Uhr, ab 16 Jahren. Infos unter: www.villak.at

SA, 18. März 2023

13 Uhr, Start: Wichnerhalle (Schillerstr. 6): 1. ASVÖ Karate Nachwuchscup in Bludenz. Veranstalter: Samurai Karate Klub Bludenz, Stefan Scheikl, Obmann SKKB, T 0664 4877205, stefan.scheikl@gmx.at

DI, 21. März 2023

18.30 Uhr, Rathaus Bludenz 3. OG, Seelische Gesundheit im Alter. Referent: Dr. Albert Lingg, Psychiater und Psychotherapeut. Psychische Leiden oder Probleme werden – gerade im Alter – gerne verdrängt oder resignativ hingenommen. In diesem Vortrag werden am Beispiel der häufigsten Störungen, denen höchst unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen, auf mögliche Vorsorge- aber auch Behandlungsmöglichkeiten eingegangen.

Organisiert vom der Amt der Stadt Bludenz in Zusammenarbeit mit connexia.

Freier Eintritt bei allen Veranstaltungen – mit der Bitte um Voranmeldung unter 05552 63 621 – 243 oder gesundheit@bludenz.at

Noch bis DO, 30. März 2023

Rathaus Bludenz: Fotoausstellung „Bludenz – der E-Lok-Stützpunkt in den 1920er und 1930er Jahren“ über den Bahnhof Braz.

Der Bahnhof Braz war das letzte mit Personal besetzte Gebäude dieser Art an der Arlberg-Westrampe zwischen Langen und Bludenz. Der letzte Fahrdienstleiter nahm seinen Abschied im August 2021. Seither ist der Bahnhof in Bezug auf den Betrieb der Arlbergbahn stillgelegt. Der Brazer Fotograf Andreas Gaßner hat in den vergangenen Jahren den Betrieb rund um den Bahnhof Braz fotografisch dokumentiert. Die Fotodokumentation, die auch in Buchform vorliegt, wird in der Ausstellung gezeigt.

Besichtigungsmöglichkeiten während der Öffnungszeiten des Rathauses Bludenz (Mo-Do: 7:30-16:30 und Fr: 7:30-12). Eintritt frei. Veranstalter/Infos: Geschichtsverein Region Bludenz, c/o Stadtarchiv Bludenz. www.bludenz-events.at

Noch bis SA, 22. April 2023

Kellergalerie kukuphi: Ausstellung „Fragmente einer Reise durch den Schatten“ – erzählt in Form, Bild und Wort – von Andrea Maria Bauer. Ausstellungsdauer: 25.02. bis 22.04.23. Öffnungszeiten: DO / FR 16 bis 19 Uhr I SA 10 bis 14 Uhr

Jederzeit telefonische Verabredung möglich. @kukuphi.art.gallery, kukuphi@fritsche.bz, Werdenbergerstr. 24-26, +43 650 5633354

WÖCHENTLICH

JEDEN MONTAG

8 bis 17 Uhr, Altstadt: Krämermarkt - Krämermarkt – auf dem Krämer & Wochenmarkt gibt es eine Auswahl an verschiedenen Marktständen. Sie erhalten hier Kleidung und sonstigen Krimskrams. Auch frisches Obst, Gemüse, Trockenfrüchte und Käse werden angeboten. Falls der Montag auf einen Feiertag fällt, findet der Markt am Dienstag statt. www.bludenz.at/events

JEDEN MITTWOCH + JEDEN SAMSTAG

MI, 8 bis 16 Uhr, SA, 8 bis 12 Uhr, Altstadt: Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt. Stöbern Sie durch die frischen Obst- und Gemüsestände und probieren Sie etwas Neues und Anderes aus. Dabei bieten mehrere MarktfahrerInnen ihre frischen, regionalen Waren um Verkauf an.

JEDEN MITTWOCH

Destillerie-Besichtigung in Brunnenfeld/Bludenz

Bekommen Sie Einblick in eine regionale Schnapsbrennerei. Gemeinsame Besichtigung der Destillerie & Verkostung von vier Edelbränden inkl. kleiner Jause.

Zeitraum: 01.11.2022 - 30.04.2023

Treffpunkt: 17Uhr bei der Destillerie Bertsch in Bludenz

Teilnehmer: 4 bis 12 Personen, Dauer: ca. 1 h 30 min

Preis: EUR 15,- p. P. mit Gästekarte und EUR 20,- p. P. ohne Gästekarte

Anmeldung: bis 16:00 Uhr am Vortag bei N. Bertsch, T +43 664 501 40 48

JEDEN DONNERSTAG

Führung Brauerei Fohrenburg

Tauche gemeinsam mit uns in die Welt des Bierbrauens ein und erfahre wie das legendäre Fohrenburger Bier seit 1881 gebraut wird. Wochentag: jeden Donnerstag auf Voranmeldung. Treffpunkt: 10:30 Uhr beim Brauereilada der Brauerei in Bludenz. Dauer: ca. 1-1,5 h. Preis: EUR 9,50 p.P. Anmeldung: Brauerei Fohrenburg GmbH & Co KG, T +43 5552 606-0, www.fohrenburger.at

JEDEN SONNTAG

18.30 Uhr, Treffpunkt: Tourismusbüro Bludenz: Idyllische Fackelwanderung mit Blick auf die Alpenstadt Bludenz. Mit der Brandnertal, Bludenz, Klostertal Gästekarte erhalten Sie EUR 10,- Ermäßigung auf die Teilnahme. Gemeinsam wandern wir im Schein unserer Fackeln. Wir genießen die Ruhe und den erhabenen Blick über den Dächern von Bludenz. Erfahren Sie Interessantes über die Alpenstadt Bludenz und die umliegenden Berge. Zwischendurch lassen Sie sich von einem warmen Früchtepunsch und selbstgemachten süßen Köstlichkeiten überraschen.

Zeitraum: 01.11.2023-30.04.2023