Wohin in Bludenz

Bludenzer Fasnat mit JÖRI-Meile am Samstag und JÖRI-Umzug am Sonntag

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz in dieser Woche geboten. Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen der Fasnat in Bludenz.

Da ist für jede*n etwas dabei. Hier die Termine im Überblick:

Noch bis SA, 18. Feb.: Ausstellung „Paper Art“ von Wilhelm Schramm. Andrea Maria Bauer. Wilhelm Schramm: seit 1989 werden im eigenen Verlag FREIPRESSE, Bücher und Grafiken in den traditionellen Techniken produziert. Seit 2016 intensive Beschäftigung mit dem Medium Papier. Hier verbindet sich dann das Buch mit den vielfältigen Möglichkeiten, die uns Papier bietet. Es entstehen Leporello, Popup, Flaggenbücher und eigenständige 3D Papierobjekte. Die Arbeiten von Wilhelm Schramm werden auf Papier Biennalen und Triennalen weltweit ausgestellt und sind in den wichtigsten Museen vertreten.

Ausstellungsdauer: 05.01. bis 18.02.23. Öffnungszeiten: DO / FR 16:00 bis 19:00 Uhr I SA 10:00 – 14:00 Uhr. Jederzeit telefonische Verabredung möglich. @kukuphi.art.gallery I kukuphi@fritsche.bz Werdenbergerstr. 24-26 I +43 650 5633354

13. bis 17. Februar 2023: Villa K.: Bludenzer Ski- und Snowboardcamp 2023 der Offenen Jugendarbeit Vorarlberg

Bereits zum 30. Mal veranstaltet die OJA Bludenz – Villa K. gemeinsam mit anderen OJA’s aus ganz Vorarlberg in den Semesterferien (13. – 17.02.2023) das legendäre Ski- und Snowboardcamp. Hier verbringen bis zu 50 Jugendliche gemeinsam mit Jugendarbeiter*innen eine Woche im Skigebiet Sonnenkopf. Geschlafen wird in der Villa K., wo neben Abendessen auch ein vielseitiges Abendprogramm angeboten wird.

DO, 16. Februar 2023: „Schmotziga Donnschtig“: mittags: Braten stehlen in Gasthäusern. Abends: festliche Ratssitzung.

Infos: Funkenzunft Bludenz, www.funkenzunft.com

Mittag, Gasthaus Der Löwen: Brota klaua. Veranstalter/Infos: Gasthaus Der Löwen, T 0664 858 5152, Mail: info@loewen-bludenz.at

FR, 17. bis SO, 19. Feb. 2023: Bludenzer Fasnat mit JÖRI-Meile am Samstag und JÖRI-Umzug am Sonntag

FR, 17.02. Ruaßiga Fritig ab 08.00 Uhr: Verkauf Hächla

SA, 18.02. Fasnatsamstig ab 09.00 Uhr: Fasnat total im Städtle

Nachmittag: Erstürmung des Rathauses

15.00 Uhr: Umzug vom Rathaus zum Riedmillerplatz

15.30 Uhr: Schlüsselübergabe am Riedmillerplatz

ab 17.00 Uhr: Jöriparty in der Mühlgasse, Bewirtung durch die Funkenzunft

SO, 19.02. Fasnatsunntig - Fasnattreiben in Bludenz

14.00 Uhr: großer JÖRI-Umzug

ab 16.00 Uhr: JÖRI-Party in der Mühlgasse

Änderungen vorbehalten! (Funkenzunft Bludenz: Zunftmeister Christian Pellini, T + 43 664 6145197)

SA, 18. Februar 2023: 14 Uhr: Kinderfaschingsumzug in Bings. Im Davenna-Saal findet der anschließende fröhliche Ausklang mit Mini Playback Show statt.

SA, 18. Februar 2023: ab 16.00 Uhr, Fohren Center l Sudkessel Bar: Party und DJ nach Faschingsumzug in Bürs mit DJ Suppi, Eintritt frei. Infos: Fohren Center, T +43 5552 65385 (Büro – 10), www.fohren-center.at

16.00-01.00 Uhr, Café-Restaurant Remise: Faschingsveranstaltung mit DJ Motion. Veranstalter: Café-Restaurant Remise

ab 19.00 Uhr, Fohren Center l Fohren Saal: Clubbing mit den DJs Mike & Wolle. Eintritt: Eur 10,00 ab 16. Jahren. Infos: Fohren Center, T +43 5552 65385 (Büro – 10), www.fohren-center.at

SA, 18. Februar 2023: 9.30 bis 12 Uhr, Ein Tag Künstler*in sein. Beim Malworkshop der Caritas für Eltern und Kinder werden diese gemeinsam kreativ. Mit der Bludenzer Künstlerin Chantal Boso-Flores werden bunte Bilder von Familien gemalt. Im Carla Store Bludenz, Klarenbrunnstraße 46. Info und Anmeldung: Caritas Bludenz, corinna.lohs@caritas.at

SO, 19. Februar 2023: 10 Uhr: ungewöhnliche Klänge und Outfits finden sich in der Pfarrkirche Braz ein. Dorthin lädt die Funkenzunft Braz zum Vereinsgottesdienst.

SO, 19. Februar 2023: ab 16.00 Uhr, Fohren Center l Sudkessel Bar: Party und DJ nach JÖRI-Faschingsumzug in Bludenz mit DJ Alpenraini, Eintritt frei. Infos: Fohren Center, T +43 5552 65385 (Büro – 10), www.fohren-center.at

SA, 18. bis SO, 19. Feb. 2023 Gasthaus Der Löwen l Garten: Faschingswochenende im Löwen:

18.02.: Musik mit DJ Helmut van Bracht