Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 31. Jänner 2023 bis Dienstag, 7.

In der Remise Bludenz

Wie wettbewerbsfähig ist der Einzelhandel von Großraum Bludenz? Wie regional kaufen die Vorarlberger ein? Diese und viele weitere Fragen werden in der Präsentation der Kaufkraftstrom- und Einzelhandelsstrukturanalyse 2022 (KAVO 2022) für den zentralen Handelsstandort Bludenz beantwortet.

Anmeldungen direkt via stadtmarketing@bludenz.at

DO, 2. Feb., 19.00 Uhr: :„BLONSER ENGEL“

Der 16- minütige Kurzfilm von Wolfgang Tschallener erzählt von den Blonser Schicksalstagen im Jahr 1954. Albert Dünser erlebte als 20- jähriger Bursche die tragischen Stunden der todbringenden Lawinen. Trotz dem Schmerz über den Verlust seiner gesamten Familie half er unermüdlich anderen Menschen in Not, warnte und bewegte viele Menschen dazu, sichere Orte aufzusuchen und rettete so ihr Leben. Seit jenen Tagen nannte man ihn den „Blonser Engel“. Erst kurz vor seinem Tod konnte er über diese Stunden reden.