Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 17. Jänner 2023 bis Dienstag, 24. Jänner 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

Eine interaktive, musikalische Erzählung – mit Klängen, Liedern und gemeinsamen musikalischen Aktionen wird die Geschichte des Straßenkehrers Emillio erzählt. Eine Geschichte über Einsamkeit, Freundschaft, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Erinnern und das Vergessen. In seinem interaktiven Musiktheater schlüpft Andreas Paragioudakis in die Rolle des charismatischen Straßenkehrers und lädt mit seinem multiinstrumentalen Talent dazu ein, in eine klingende Welt einzutauchen und selbst zu einem Orchester zu werden.

Seit jeher setzt es sich die Offene Jugendarbeit Bludenz – Villa K. zum Ziel, die regionale Musik- und Kulturszene zu fördern. So auch beim Pröbifestival. Nach einer zweijährigen cornabedingten Pause ist die Freude groß, dass im Jänner 2023 bereits zum 16. Mal das Pröbifestival abgehalten werden kann. Dies ist ein jugendkulturelles Event, welches im Veranstaltungsraum der Villa K. stattfindet. An zwei Abenden wird es regionalen Bands ermöglicht, ihr Können auf der Bühne darzubieten. Vor allem Bands mit wenig Bühnenerfahrung haben die Möglichkeit, Bühnenpraxis zu sammeln. Wir freuen uns am Freitag, 20. Jänner auf die bereits routinierten Musiker von LOUSER BAND, TRASHBOYS und TIGHT SHIPS. Das Wochenende wird rund mit den Bands MOTORIZER, WAEX und CONTRAIL, welche am Samstag, 21. Jänner die Villa K. rocken.