Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 10. Jänner 2023 bis Dienstag, 17. Jänner 2023, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DI, 10. Jän., 19.00 Uhr: Vortrag: Hohe Energiekosten. Wieso? Weshalb? Wie Raus?

In der Remise Bludenz

Vortrag des Energieinstitutes Vorarlberg in der Remise Bludenz

Die Dynamik am Markt der Energieversorgung ist derzeit stark im Wandel und derzeit schwer prognostizierbar. Daraus ergeben sich viele Fragen rund um die Versorgungssicherheit. Das Energieinstitut Vorarlberg bietet in 10 Gemeinden Vorträge zu diesen Themen an. Den Auftakt der Vortragsreihe macht Bludenz und lädt am 10. Jänner in die Remise Bludenz.

MI, 11. Jän., 19.00 Uhr: LeinwandLounge – La Dégustation - Weinprobe Für Anfänger

In der Remise Bludenz

Jacques (Bernard Campan), ein mürrischer Mitfünfziger und schon viel zu lange Single, betreibt einen kleinen Weinladen und pflegt zu seinen Weinen eine innigere Beziehung als zu Menschen. Die charmante Hortense (Isabelle Carré) hat zwar ein großes Herz, aber niemandem mit dem sie es teilen kann außer ihrer Katze und ihrer verbitterten Mutter. Durch Zufall landet Hortense eines Tages in Jacques´ Weinladen: zwei Welten – die unterschiedlicher nicht sein könnten – prallen aufeinander und doch merken beide, dass da was ist, am jeweils anderen, das sie nicht loslässt. Zunächst scheint das Glück auf ihrer Seite, doch dann nehmen Missverständnisse ihren Lauf und als beide dann noch von ihrer Vergangenheit, unerfüllten Träumen und großen Hoffnungen eingeholt werden, ist Chaos vorprogrammiert…“

DO, 12. Jän., 19.00 Uhr: Neujahrsempfang der Stadt Bludenz

Stadtsaal Bludenz

Mit voller Energie ins neue Jahr.

Die Stadt Bludenz lädt am Donnerstag, 12. Jänner, zum Neujahrsempfang in den Stadtsaal Bludenz. Im festlichen Rahmen wird dabei ab 19 Uhr ein Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben. Die Stadtmusik Bludenz sorgt für die musikalische Untermalung.

SA – SO 14.-15. Jän.: 38. Junioren Weltmeisterschaft im Eiskanal Bludenz

Rodeltalente aus bis zu 30 Nationen treten gegeneinander an und besiegeln im 750 Meter langen Eiskanal Bludenz die Rangordnung der Rodelelite. Die Juniorenrodler*innen können bereits bei den Trainingsläufen, welche am 11. Jänner starten, mit stürmischem Beifall unterstützt und zu Höchstleistungen angespornt werden. Für beste Laune und Verpflegung an der Bahn sorgt der Rodelclub Sparkasse Bludenz und freut sich ganz besonders auf die große Eröffnungsfeier am Freitag, 13. Jänner 2023. Alle Rodel-Fans und die, die es noch werden wollen, sind herzlich eingeladen ab 18:30 Uhr im beheizten Festzelt mit Livemusik mitzufeiern.

SA, 14. Jän., 13 & 15.00 Uhr: Puppentheater: Kasperli und Prinzessin Tausendschön

Stadtsaal Bludenz

Das in der dritten Generation kulturell anerkannte Familienunternehmen ist wieder auf Tournee gastiert im Stadtsaal Bludenz. Gespielt wird mit echten Hohensteiner Handpuppen das Stücke vom Kasperli und Prinzessin Tausendschön.

Spieldauer ca. 60 min | geeignet ab 2 Jahren

Tickets erhältlich eine halbe Stunde vor Spielbeginn an der Tageskassa.

SA, 14. Jän., 20.00 Uhr: Manu Delago

In der Remise Bludenz

Der österreichische Musiker und Komponist Manu Delago präsentiert sein erstes audiovisuelles Soloprogramm mit dem Titel ‚Environ Me‘. Nach mehreren internationalen Tourneen in den letzten Jahren mit Björk, Olafur Arnalds, Cinematic Orchestra und Anoushka Shankar und seinem mehrfach preisgekrönten Musik- und Bergfilm ‚Parasol Peak‘ verwandelt sich der bereits für einen Grammy nominierte Künstler in ein One-Man-Orchestra. Angesiedelt zwischen ambienter Elektronik und Neoklassischer Musik verschmelzen Manu Delago’s akustische Percussion-Instrumente mit elektronischen Beats und Klängen aus unserer Umwelt. Faszinierende Visualisierungen mit den Sounds von Wasser, Feuer, Fauna, Fortbewegung, Wind und unserer Umgebung beschallen den Remise-Saal und lassen ein Gesamtkunstwerk für Ohren und Augen entstehen.

SA, 14. Jän., 15.00 Uhr: Kaffeekränzchen der Rungeliner Funkenzunft

Zunftlokal/Haldenweg

Anmeldung erforderlich. Veranstalter/Infos: Funkenzunft Rungelin, Michael Neyer, michael.neyer@gmail.com,

DI, 17. Jan., 20.00 Uhr: Kabarett: Revue

Stadtsaal Bludenz

Der Vorarlberger Jahresrückblick. Ein Kabarett mit Stefan Vögel, Anna Gross, Georg Nußbaumer und Markus Lins.