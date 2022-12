Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 20. Dezember 2022 bis Dienstag, 10. Jänner 2023, geboten.

Rauhnächte zelebrieren heißes Jahresfinale in der Remise. Der Christbaum verliert langsam seine Nadeln, Omas Weihnachtskekse gehen zur Neige und in der Ferne hört man schon die ersten Silvesterkracher. Die diesjährigen Rauhnächte werden durch mitreißende Musik von Nah und Fern übertönt. Denn heuer veranstaltet der Kulturverein Adapter in Kooperation mit der Kulturabteilung der Stadt Bludenz erstmals ein Winterfestival in der Remise Bludenz. Am Dienstag, 27. und am Mittwoch, 28. Dezember, treffen sich eine Schweizer, eine Tiroler und drei Vorarlberger Musikkapellen zwischen Weihnachten und Neujahr in der Bludenzer Mitte.