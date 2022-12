Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 15. Dezember bis Dienstag, 20. Dezember, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 24. November bis SA, 24. Dezember 2022

Weihnachtlicher Duft zieht durch die Altstadtgassen. Der lang ersehnte Christkindlemarkt mit Glühwein, Küachle und Raclette verwandelt die Bludenzer Innenstadt endlich wieder zum geselligen Adventtreffpunkt. Kulinarik und Kreatives begleitet von einem vielseitigen Programm rundum Musik, Brauchtum und Kultur.

Vom 24. November bis 24. Dezember öffnen die Christkindlehäuschen in der Mühlgasse ihre Türen und bieten traditionelle kulinarische Genüsse, die auf keinem Christkindlemarkt fehlen dürfen, sowie neue Kreationen der Bludenzer Gastronomen an. Wöchentlich wechselnd sorgen die kreativen Marktteilnehmer für spezielle Shoppingerlebnisse mit Handwerkskunst und Dekoartikeln wie Seifen, Karten und Filzwaren. Selbstgemachte Produkte aus der Region wie zum Beispiel Honig, Marmelade, Liköre und Würste bereichern das Angebot.

Das Warten auf’s Christkind

Wie auch in den letzten Jahren bieten verschiedenste WIGE-Mitglieder ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm, das den Kleinsten über die Adventzeit hinweg Ablenkung bietet. Eine Begegnung mit Nikolaus und Engile, gemeinsames Kekse backen, in der Schneiderwerkstatt Kreatives nähen, Kutschenfahrten durch die Stadt erleben und vieles mehr wird den Besuchern der Innenstadt geboten. Außerdem steht der Engile-Markt am 9./10. und 16./17. Dezember in der Rathausgasse, ganz im Zeichen der Kinder und Familien.

Livemusik, DJ und besondere Klänge

Auch die Jugendlichen und Erwachsenen kommen nicht zu kurz. Beim vielseitigen Musikprogramm ist für jede Altersklasse was dabei – DJs und Live-Acts sowie Saxophon Konzerte und Chor-Melodien sorgen für Fest-Einstimmung während der Adventzeit. Am 1. und 15. Dezember sorgen DJ’s für Partystimmung in der Mühlgasse. Weitere Pfichttermine sind der 2. und 9. Dezember an denen Top Live Bands aus der Region für eine schöne Atmosphäre sorgen.

Öffnungszeiten Bludenzer Christkindlemarkt

24. November bis 24. Dezember

Eröffnung am 24.11. um 18.00 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 11.00 bis 20.00 Uhr

Donnerstag und Freitag 11.00 bis 21.00 Uhr

Samstag 10.00 bis 20.00 Uhr

24. Dezember 10.00 bis 13.00 Uhr

Die Kreativen erwarten die Besucher täglich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Jeden Samstag bereits ab 10.00 Uhr. Am 24.12. bleiben sie geschlossen.

Highlights:

Donnerstag 15.12. ab 18.30 Uhr DJ, Punsch und Glühwein

Im Zuge dieses Events findet zusätzlich die Christbaumversteigerung statt. Die gesammelte Summe wird am 15.12. um 20.00 Uhr an Joe Fritsche von Stunde des Herzens übergeben.

FR, 25. November bis SA, 31. Dezember2022

18.00-21.00 Uhr, Fohren Center Gastgarten: Kohldampf’s Weihnachtsgarten. Ab 25.11. jeden FR, SA gibt’s im weihnachtlich geschmückten Gastgarten unterm Pavillon Glühwein, Glühmost, Punsch & Co. Ebenso am 25. Und 31. Dezember 2022. Öffnungszeiten ab 17.10.2022: Mo-DO von 16.00-23.00 Uhr, FR, SA, SO + Feiertage von 11.00-23.00 Uhr. www.fohren-center.at

7. Dez. - 24. Jan.: Ausstellung: Täler in Flammen

Im Rathaus Bludenz

Rätikon und Silvretta 1622: Krieg, Politik und Religion. Die Wanderausstellung zu den Ereignissen vor 400 Jahren ist vom 7. Dezember bis zum 24. Jänner im Bludenzer Rathaus zu sehen. Die Täler Montafon, Paznaun, Prättigau, Unterengadin sowie Liechtenstein und der Walgau waren seit jeher nachbarschaftlich über Rätikon und Silvretta hinweg miteinander verbunden. Nicht immer spannungsfrei, aber doch lösungsorientiert hatten die Menschen gelernt, Konflikte zu bewältigen und Streitigkeiten beizulegen.

12. Dez. - 17. Dez.:

Continentalcup Bludenz

Eiskanal Hintersplärsch

Wir freuen uns auch den Continental Cup durchführen zu dürfen, in Zusammenarbeit mit dem Vlbg. Rodelverband und auch dem Österr. Rodelverband werden die Nachwuchsathleten vom 12. – 17.12.2022 in Bludenz die Rennen im Rodeln ausgetragen.

Start ist jeweils um 9:30 bis 17 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Bludenz.

Preisverteilungen finden jeweils nach den Rennen am Nachmittag statt.

DO, 15. Dez., 18.00 Uhr: Singende Geschichte - Sehnsuchtsort Bludenz: Das Stadtmuseum Im Oberen Tor

Im Stadtmuseum Bludenz

Am Donnerstag, 15. Dezember, ab 18 Uhr, öffnet das Stadtmuseum Bludenz in der Winterpause noch einmal seine Tore und lädt zum vorweihnachtlichen Austausch ein. Im Rahmen des Veranstaltungsformats Sehnsuchtsorte gibt es großartiges Programm und Glühwein zugunsten Österreichs größter Spendensammelaktion, Licht ins Dunkel. Der Eintrit ist frei.

Programm:

18 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Simon Tschann. Anschließend Chor Bludenzer Liederkranz

18:30 Uhr erste Führung mit Andreas Rudigier (Direktor des vorarlberg museum) mit Themenschwerpunkt: Ein Museum fürs 21. Jahrhundert.

19 Uhr Chor Bludenzer Sängerrunde

19:30 Uhr zweite Führung mit Markus Mallin (zottele . mallin architekten zt GmbH) zum Themenschwerpunkt: Ausstellungsarchitektur

20 Uhr Chörle Vrwäga

20:30 Uhr dritte Führung mit Christof Thöny (Kurator der neuen Dauerausstellung) zum Themenschwerpunkt: Das Leader-Projekt „Neues Leben in alten Räumen“

Im Anschluss an die dritte Führung besteht die Möglichkeit das Museum bei freiem Eintritt bis 22 Uhr zu besichtigen.

Bitte beachten Sie, dass das Museum jeweils nur 15 Personen fasst. Aus diesem Grund bitten wir Sie um eine Anmeldung für die gewünschte Führung: 05552 63 621 – 247 oder archiv@bludenz.at

DO, 15. Dez., 18.30 Uhr: Hüftschwung und gute Stimmung

Am Christkindlemarkt in der Altstadt

Bludenzer Christkindlemarkt Programm: DJ, Punsch und Glühwein – Hüftschwung und gute Stimmung in der Altstadt. Der DJ-Club Bludenz heizt ein. www.bludenz-events.at

DO, 15. Dez., 20.00 Uhr: Christbaumversteigerung

Am Christkindlemarkt in der Altstadt

Wieder gibt es die Chance, einen schönen geschmückten Christbaum zu ersteigern und damit gleichzeitig anderen eine Freude zu bereiten und für etwas Zuversicht zu sorgen. Die alljährliche Christbaumversteigerung unterstützt auch in diesem Jahr einen gemeinnützigen Verein aus der Region und erfüllt somit einen wichtigen Aspekt der Weihnachtszeit. Die gesammelte Summe wird am 15.12. um 20.00 Uhr an Joe Fritsche von Stunde des Herzens übergeben. Wir freuen uns bereits auf zahlreiche Besucher und viele MitsteigerInnen. www.bludenz-events.at

FR, 16. Dez., 10.30 Uhr: Bludenzer Engile-Markt

In der Rathausgasse/ Altstadt

Kindergarten IGEL – Kinder singen Weihnachtslieder

FR, 16. Dez., 11 & 15 Uhr Kasperltheater beim Engile-Markt

Am Christkindlemarkt in der Altstadt

Kasperle und Kinderzauberer zu Besuch, Eine Aufführung zum Staunen, Mitfiebern und sich begeisgtern lassen. www.bludenz-events.at

14 Uhr: Kinderchor und Vokalensemble der Musikschule Brandnertal

FR, 16. Dez., 16.00 Uhr: „Kumm Inna“ Disco

in der Villa K.

Die Kumm Inna Disco ist eine inklusive Disco, bei der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen feiern. Hier besteht eine langjährige Kooperation zwischen der Caritas und der OJA Bludenz. Die Disco wird von Besucher:innen selbst organisiert und durchgeführt. Dieses Mal feiern wir unter dem Motto „Weihnachtsparty“.

FR, 16. Dez., 19.00 Uhr: Bludenzer Christkindlemarkt Programm: Mario Kart 8 Turnier

D´Eisprinza, Herrengasse 4

Bring deine Nintendo Switch mit in die Eisdiele, log dich ins Prinzen W-Lan ein und nimm an der Meisterschaft „Schlag den Eisprinz“ teil. Es gibt tolle Preise zu gewinnen! Bitte um kurze Voranmeldung per Mail oder über social media. www.bludenz-events.at

SA, 17. Dez., 13.30 & 15 Uhr Bludenzer Engile-Markt

Am Christkindlemarkt in der Altstadt

Bastelstunde im Sprungbrett Lädele (Anmeldung unter T +43 5522 200 21 90)

SA, 17. Dez., 14.00 Uhr: Kinderchor und Vokalensemble der Musikschule Brandnertal beim Bludenzer Engile-Markt

FR, 16. Dez., 18.30 Uhr: Adventskonzert: Macht die Tore weit...

Franziskanerkirche Bludenz

Lehnen Sie sich zurück und lassen sich von vielfältigen Klängen aus verschiedenen Zeitepochen auf die Weihnachtszeit einstimmen!

Michaela Radakovics-Maier (Mezzosopran) und Erwin Weiss (Bariton) weben unter der Begleitung von Sr. Maria Maier (Harfe) und Johannes Pfefferkorn (Orgel) einen bunten und entspannenden Klangteppich.

Alle vier Musiker treten zugunsten des Vereins „ Stunde des Herzens“ auf und unterstützen auf diese Weise Joshua und seine Familie aus Bludenz.

Eintritt: freie Spenden

17. und 18. Dez., 10.00 Uhr Großer Wintermarkt

In der Altstadt Bludenz

Die Winter-Edition im Dezember stellt den Abschluss des traditionellen Markttreibens in Jahr 2022 dar. Noch einmal stellen Marktfahrer aus ganz Österreich und dem angrenzenden Ausland ihre Waren aus und buhlen um die Gunst der Marktbesucher.

Am Wochenende vor Weihnachten steht am 17. und 18. Dezember traditionell der große Wintermarkt in Bludenz auf dem Programm. Lassen Sie sich von der speziellen Atmosphäre im historischen Städtchen verzaubern.

SA, 17. Dez., 20.00 Uhr: NOFNOG + Support

in der Remise Bludenz