Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 15. November bis Dienstag, 22. November, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 17. Nov. – FR. 23.12.: Kunstausstellung „Velasques u. Co machen Freudensprünge“ von Chantal Boso-Flores

DO, 17. Nov., 19.00 Uhr: Toni Innauer: Vom Bergisel bis zur „Ringelnatter“ In der Remise Bludenz

In der Altstadt Bludenz:Ein Weihnachtsmarkt, der Besonderes präsentiert. So lautet die Devise des vorweihnachtlichen Treffpunktes in der Bludenzer Altstadt, der von Freitag, 18. bis Sonntag, 20. November seine Pforten öffnet. Im ehemaligen Bayrischen Garten und in der Rathausgasse zeigen dabei AusstellerInnen Selbstgemachtes, Originelles, Unikate und Weihnachtsaccessoires.