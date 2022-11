Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 8. November bis Dienstag, 15. November, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DI, 8. Nov., 18.30 Uhr: Gesundheit im Gespräch: Osteoporose

Im Rathaus Bludenz

Mit zunehmendem Alter verliert der Körper an Knochendichte. Osteoporose ist ein weitverbreitetes Krankheitsbild, dem jedoch gut entgegengewirkt werden kann. Ein Vortrag am Dienstag, 8. November, im Rathaus Bludenz klärt auf. Um Anmeldung unter 05552 63621-243 oder gesundheit@bludenz.at wird gebeten. Veranstaltet wird der Vortrag von der Stadt Bludenz, in Kooperation mit der Selbsthilfegruppe Osteoporose.

MI, 9. Nov., 9-12 Uhr: Eltern-Kind-Café mit Vortag: Bindung fürs Leben – Wie Kinder bärenstarke Wurzeln bekommen

Im Cafe Zäwas, Kirchgasse 8

Einen kleinen Alltagsurlaub für Eltern bereitet das beliebte Eltern-Kind-Café im Café Zäwas. Zweimal im Monat treffen sich Eltern und ihre Kinder in der Kirchgasse 8, um sich bei einem gemütlichen Frühstück auszutauschen.

MI, 9. Nov., 14.00 Uhr: Kinderyoga

Im Kindergarten Außerbraz

Alter: Kindergartenkinder; 1 + 2 Klasse Volksschule; Kursleiterin: Nicole Sperl, Kindergartenpädagogin; Mitzubringen: Bequeme Kleidung, Trinkflasche, Decke, ggf. Yogamatte.

Möglichkeiten zum Umziehen vor Ort. Anmeldung telefonisch in der Bildungsabteilung (05552/63621-434) oder per Mail: familie@bludenz.at

Termine:

Mittwoch, 9.11. von 14.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 16.11. von 14.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 23.11. von 14.00 bis 15.00 Uhr

Mittwoch, 30.11. von 14.00 bis 15.00 Uhr

PREISE

Kosten: 20.- für 4 Einheiten á 60 min.

MI, 9. Nov., 19.00 Uhr: Familie im Gespräch mit Vortrag über die kindliche Sprache – Entwicklung und Förderung

Im Rathaus Bludenz

Sie erhalten Informationen, wie die Sprachentwicklung unterstützt und begleitet werden kann und was Sie bei Sprachauffälligkeiten tun können. Referentin: Stefanie Kammerlander, freiberufliche Logopädin in der Praxis Sprachreich

Anmeldung telefonisch in der Bildungsabteilung (05552/63621-434)

oder per Mail: familie@bludenz.at

MI, 9. Nov., 19.00 Uhr: Leinwandlounge: The Card Counter

In der Remise Bludenz

William Tell (Oscar Isaac) zieht als Kartenspieler durch die Casinos. Ihn jagen die Geister seiner Vergangenheit bei der US-Army. Als er eines Tages auf den jungen Cirk (Tye Sheridan) trifft, erwacht sein apathisches Dasein wieder zum Leben: Cirk bittet ihn um Hilfe bei seinem Racheplan an einem hohen Offizier der US-Armee (Willem Dafoe). William nimmt Clirk als Schützling unter seine Fittiche. Mit der Unterstützung der mysteriösen Finanzgeberin La Linda (Tiffany Haddish) versuchen sie die Poker-Weltmeisterschaft in Las Vegas zu gewinnen.

Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.-

Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 oder info@allerart-bludenz.at

FR, 11. Nov., 19.00 Uhr: Musiktheaterstück "Vergissmeinnicht" mit Die Schurken

In der Remise Bludenz

Die vier alten Freunde haben schon so vieles miteinander erlebt! Seit einiger Zeit leben sie nun schon in der luxuriösen Seniorenresidenz und langweilen sich. Einer der Freunde ist erkrankt, er versinkt in sich, seine Erinnerungen an jüngste Ereignisse sind mehr als lückenhaft – manchmal erkennt er sogar seine Freunde nicht mehr. Gemeinsam machen die Freunde eine musikalische Reise zurück in seine Jugend. Ein abenteuerliches Musiktheaterstück über Lebensfreude, das kreative Vergessen im Alter und die Musik, die vieles repariert.

DI, 15. Nov., 14 &. 16.00 Uhr: Kleinkinderkonzert Pfiffikus: „Rabimmel Rabammel Rabumm“

In der Remise Bludenz

Es ist so weit, das große Lichterfest steht vor der Tür. Für Vokalina, Ballerina und Pfiffikus ist das Lichterfest das wichtigste Fest im ganzen Jahr, da ist Vorbereitung und Vorfreude angesagt! Doch zwischen flirrenden Sternen, tanzende Lichtern und singenden Laternen verlieren die drei komplett den Überblick und landen auf einem ganz anderen Stern als geplant. Ob das noch gut geht?