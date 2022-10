Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 25. September bis Mittwoch, 2. November, geboten. Hier die Termine im Überblick:

Am österreichischen Nationalfeiertag wird in Bludenz die Vielfalt der Kulturen gefeiert. Dem kulturellen Austausch der über 80 friedlich zusammenlebenden Nationalitäten wird ein Fest gewidmet. Am Mittwoch, 26. Oktober, findet am Vorplatz der Remise Bludenz der mittlerweile traditionelle Markt der Kulturen statt.

Groß geworden in den Fußgängerzonen der Vorstadt und aufgestiegen in den Olymp des Trash-Kabaretts machen die drei Friseure keinen Hehl daraus, dass sie aus der Gosse kommen – im Gegenteil: ihr Klassenstolz ist allzeit spürbar! Mit aufgekrempelten Ärmeln solidarisieren sie sich nun mit der kleinen Frau und dem kleinen Mann von der Straße und widmen das aktuelle Programm den „working class heroes“, den Helden der Arbeiterwelt! Sie leihen ihre klangvollen Stimmen der unterprivilegierten Angestellten, dem übervorteilten Arbeiter und dem minderbemittelten (unterbezahlten) Straßenkünstler und entfesseln eine Bewegung, die den Eliten die Haare zu Berge stehen lässt!

Horrorfans aufgepasst. Pünktlich zu Halloween lädt die ALPINALE zu der ALPTRAUM Horrorkurzfilmnacht in der Remise in Bludenz ein und spricht damit vor allem jene nervenstarken Cineastinnen und Cineasten an, die beim Gedanken an munter metzelnde Monster, Mörder und Mutationen nicht zitternd Reißaus nehmen, sondern entzückt jubeln: „Ich will mehr Blut sehen!“