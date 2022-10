Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 11. September bis Montag, 18. Oktober, geboten. Hier die Termine im Überblick:

MI, 12. Okt., 19.00 Uhr: LeinwandLounge „Maixabel“ – Eine Geschichte von Liebe, Zorn und Hoffnung

In der Remise Bludenz

Im Jahr 2000 wurde der Ehemann von Maixabel Lasa, Juan Maria Jauregi, von der ETA getötet. Elf Jahre später erhält sie eine unglaubliche Bitte: Einer der Männer, die Juan getötet haben, will sich mit ihr im Gefängnis Nanclares de la Oca in Araba (Spanien) treffen, wo er seine Strafe verbüßt, nachdem er die Verbindungen zur Terrorgruppe abgebrochen hat. Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.-

FR, 14. Okt., 13.00 Uhr: Umwelt im Gespräch – Mitmach-Aktion – Lebensraumgestaltung

Treffpunkt: Parkplatz Sonnenkopfbahn Klösterle

Mit Forst-Profis wird ein Teil des Bludenzer Waldes wieder fit für seltene Arten gemacht. Nach einer forstlichen Holznutzung wird in einer besonderen Ruhezone mit einigen Naturjuwelen wie kleinen Mooren und Seen ein Bereich geräumt und bepflanzt. Es handelt sich hier auch um den Lebensraum des gefährdeten Auerhuhnes, der mit Hilfe einer nachhaltigen Waldnutzung wieder attraktiv wird. Gutes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe erforderlich. Getränke und Jause werden von der Stadt Bludenz zur Verfügung gestellt. Dauer ca. drei Stunden. Eintritt frei.

FR, 14. Okt., 15.00 Uhr:Kinderrockkonzert mit Matthäus Bär

Remise Bludenz

Matthäus Bär schaut gemeinsam mit der Little Hipster Band auf seiner allerallerletzten Tour in Bludenz vorbei. Mit den besten Hits aus seinen Alben im Gepäck setzt er auf Ohrwürmer, die ihm die kleinen, großen, jungen und alten Herzen zufliegen ließen. Zwischen Rock’n’Roll, Bossanova und Chanson findet sich alles – mit „Best of Bär” steckt Matthäus Bär seine schönsten und am öftesten gesungenen Hits in ein neues musikalisches Gewand. Für junges Publikum ab 5 Jahren: PREISE - Erwachsene 10 € / Kinder 7 € | 1 € Ermäßigung mit Familienpass

FR, 14. Okt., 16.00 Uhr: Kirchen und Kapellen: Zeugnisse des Volksglaubens

Kapelle zur Schmerzhaften Maria, Danöfen, Klösterle

Viele Kirchen und Kapellen entlang des Patrone weist auf die Sorgen und Nöte der Menschen vergangener Jahrhunderte hin. Bei der Wanderung wird auch Bezug zu den Wassergefahren hergestellt – und damit dem Thema der aktuellen Ausstellung im Klostertal Museum. Die Wanderung startet bei der Kapelle zur Schmerzhaften Maria in Danöfen, die heuer 125 Jahre alt wird, und führt über Wald am Arlberg nach Dalaas. In der Kapelle von Danöfen, der Pfarrkirche von Wald und der Heilig-Kreuz-Kirche in Dalaas gibt es musikalische Einlagen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der gemeindeübergreifenden „Sehnsuchtsorte“ statt. „Sehnsuchtsorte“ – das sind Orte, die schöne Erinnerungen wecken und besondere Ereignisse aufleben lassen.

FR, 14. Okt., 19.00 Uhr: Infoabend Bildungsquartier Bludenz Mitte

Polytechnische Schule Bludenz

Gemeinsam meinen Stärken Raum und Zukunft geben. Im Herbst startet das Projekt Bildungsquartier Bludenz Mitte. Dort soll ein lebendiger Ort entstehen, an dem Kindern, Jugendlichen und Familien ein zukunfts- und chancenreicher Bildungsweg ermöglicht werden kann. Warum nicht als interkulturelle Brückenbauer:in interessante Leute kennenlernen… Zukunft gemeinsam gestalten…vom Elterncafé bis zum Fest der Kulturen und vieles mehr…klingt das für Dich interessant?

Werde Kulturmoderator:in und unterstütze den Kontakt zwischen Kindergarten, Schule, Eltern und vielfältigen Einrichtungen für Kinder, Jugendliche und Familien.

INFO & ANMELDUNG:

bildung@bludenz.at | Tel. 05552/63621-245

2 Module jeweils von 9 – 16 Uhr,

Mo 24.10. bis Di 25.10.2022 & Di 22.11. bis Mi 23.11.2022

Weitere aktuelle Termine jeweils unter:

FR, 14. Okt. & SA, 15.Okt.: Konzert „30 Jahre GIOIA Chor“

Um 20.00 Uhr:Stadtsaal Bludenz

Chorleiter Philipp Nesensohn, der den Chor seit 2020 leitet, freut sich mit uns auf das erste große Konzert seit einigen Jahren. In einem bunten Programm mit dem Motto „Auf Uns“ lassen wir die Geschichte des Chores Revue passieren, erinnern uns an musikalische Highlights und auch an die Freude, die wir bei vielen Ausflügen, während und nach den Proben in der Gemeinschaft und beim Singen hatten.

DI, 18. Okt., 18.30 Uhr: Gesundheit Im Gespräch: Was ist Trauer und was brauchen Menschen in der Trauer?

Im Rathaus Bludenz

Referentin: Astrid Bechter-Boss (Trauerbegleiterin, Lebens- und Sozialberaterin)

Besonders in den letzten Jahren sind wir konfrontiert mit globalen Krisen. Das kann Ängste und auch Trauer auslösen. Trauer tritt immer dann auf, wenn wir einen Verlust erleben. Viele erleben den Verlust der Sicherheit oder den Verlust, dass das Leben nicht mehr so ist, wie es war. Diese Verluste kennzeichnen nicht nur die äußeren Einflüsse, sondern auch die Trauer, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Der Vortrag richtet sich an betroffene, trauernde Menschen und an Interessierte, die sich mit dem Thema „Was brauchen Menschen in der Trauer?“ auseinandersetzen möchten.

Eintritt frei. Anmeldung unter 05552 63621-243 oder gesundheit@bludenz.at

DI, 18. Okt., 19.30 Uhr: Kultur.Leben: Artis Quartett Wien

In der Remise Bludenz

Peter Schuhmayer · Violine, Johannes Meissl · Violine Herbert Kefer · Viola, Othmar Müller · Violoncello

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn