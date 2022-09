Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 20. September bis Montag, 26. September, geboten. Hier die Termine im Überblick:

Pfiffikus ist bereit! Dieses Mal muss es klappen: ein tiefer Atemzug, dann mit den Beinen fest abstoßen und dabei die Arme ganz ausbreiten. Schwerelos über die Dächer schweben, über grüne Baumwipfel segeln und in den Wolken verstecken spielen, das ist der Traum vom Fliegen und Pfiffikus träumt jede Nacht davon. Heulend und brausend tanzen sich das Trio Pfiffikus in die Lüfte und kommen gemeinsam ihren Träumen immer näher. Die Sehnsucht vom Fliegen, ob es nur ein Traum bleibt?

Seit ihre Mutter so viel arbeitet, geht Romy nach der Schule zu ihrer Oma. Sie hilft ihr dann meist im Frisiersalon. Doch in letzter Zeit ist Oma anders, sie vergisst vieles, spricht plötzlich Dänisch und erzählt immer wieder von ihrer Kindheit in Dänemark und vom Meer. Romy unterstützt ihre Oma, wo sie kann, damit keiner etwas merkt. Bis zu dem Tag, an dem ihre Oma im Nachthemd im Salon steht … Oma Stine kommt in ein Pflegeheim. Ob es ihr dort wirklich gut geht? Bestimmt würde sie sich riesig freuen, wenn Romy noch einmal mit ihr an den Strand ihrer Kindheit fahren würde.