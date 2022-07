Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 26. Juli bis Montag, 05. September, geboten. Hier die Termine im Überblick:

MI, 31. Juli. 14.00 & 15.30 Uhr Lesung

„Das Kleine Ich bin Ich und seine Malerin“ – Ein wahres Märchen erzählt von Monika Hehle

Im Würbel-Areal

Monika Hehle ist Illustratorin, Kinderbuchautorin und Märchenerzählerin. Sie durchstreift mit Erzählungen und Erklärungen das Leben der Künstlerin Susi Weigel, die von 1914 bis 1990 eng mit der Autorin Mira Lobe zusammenarbeitete. Unter den zahlreichen gemeinsam erschaffenen Büchern ist wohl „Das kleine Ich bin Ich“ das bekannteste. Monika Hehle nimmt Klein und Groß mit auf eine Reise durch Susi Weigels buntes und interessantes Künstlerleben.

MI, 03. August: Steakabend

Im Gasthaus Der Löwen

Jeden 1. Mittwoch im Monat. Infos: Der Löwen, T 0664 8585152, info@loewen-bludenz.at



DO, 04. August, 20.00 Uhr: Platzkonzert mit den „Saminatalern Frastanz“

Im Gasthof Rössle Braz

Veranstalter/Infos: Tourismusverein Braz

FR, 05. August, 17.00 Uhr: Sommernachtsfest in der Mühlgasse

Live Musik von „We2“ Chrissi&Marc (Voice of Germany). Für sommerliches Flair sorgen kühle Getränke, Cocktails von Rolling Cocktails und köstliches vom Grill. Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt. Eintritt frei.

FR, 05. August, 17.00 Uhr: Live Sommer 2022: MitRockA live

Im Fohren Center l Kohldampf Gastgarten

Eintritt frei. Bitte reservieren, bevorzugt online mit Formular, Freitext “Musik“. www.fohren-center.at

SA, 06.- SO, 14. August: 7. Bludenz European Junior Open 2022 U12 Tennisturnier

Im Stadion Unterstein

Es werden ca. 80 U 12 Kinder aus ca. 20 Nationen erwartet, u. a. aus Canada, USA Neuseeland, Hongkong, Sri Lanka und von allen Teilen Europas. Quali SA und SO 6. Und 7.8., Hauptfeld Montag bis Samstag 13.8.

DI, 09. – SA, 13. August: Alpinale Kurzfilmfestival

In der Remise Bludenz

ALPINALE macht kurze Filme ganz groß

Zwischen 9. und 13. August findet das internationale ALPINALE Kurzfilmfestival statt. Filmschaffende aus aller Welt präsentieren von Dienstag bis Freitag ihre Kurzfilme und wollen das “Goldene Einhorn” am Samstag gewinnen. Die Kurzfilme werden vor und in der Remise bzw. im Stadtsaal in Bludenz gezeigt. Während der Festivalwoche gibt es eine Sonderschau für innovative Virtual Reality-Produktionen. Am Mittwoch und Donnerstag sind ab 18 Uhr Vorarlberger Produktionen zu sehen. Am Freitag gibt es ein Kinderkino mit Rahmenprogramm. Kurz vor Mitternacht sorgen am Freitag Horror-Filme für Alpträume.

Für das Festival wählte das Team 70 Filme aus 970 Einreichungen mit einer Gesamtdauer von 290 Stunden aus. Weitere Infos und Kartenvorverkauf ab Juli auf www.alpinale.at.

SA, 13. August, 16.00 Uhr: "Über die Grenze - Radwanderweg zu den Fluchtstationen 1938 - 1945"

Treffpunkt: Vorplatz Bahnhof Bludenz

Spurensuche am Radweg und in der Stadt – Geführte Wanderungen in Bludenz

Für viele Menschen, die vor der NS-Diktatur in die Schweiz flüchteten, war Bludenz eine Durchgangsstation, die mit dem Zug erreicht werden konnte. Das gilt etwa für Franz Weinreb, der sich über das Brandnertal Richtung Schweizer Grenze durchschlug. Solche Schicksale werden bei der Radtour rund um Bludenz thematisiert. Darüber hinaus werden Erinnerungsorte in der Stadt einbezogen, die in der Biografie jener Familien eine Rolle spielten, die sich zwischen 1938 und 1945 in Bludenz aufhielten.

Dauer: ca. 1,5 Stunden, Ende wieder beim Bahnhof Bludenz.

Führung mit Stefan Stachniß. Er ist Historiker und Archivar. Seit 2020 ist er für das Projekt Regionalarchiv Bludenz-Bürs-Nüziders tätig.

Infos und Anmeldung: archiv@bludenz.at

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Stadtarchiv Bludenz und dem Geschichtsverein

SO, 14. August, 18.00 Uhr: Konzert

Live Sommer 2022: TwoTube live

Im Fohren Center I Kohldampf Gastgarten

Eintritt frei. Bitte reservieren, bevorzugt online mit Formular, Freitext “Musik“. www.fohren-center.at

SO, 14. August, 18.00 Uhr Dämmerschoppen mit Wolfgang Frank

Im Yammay Home & Streetfood

Wann spielt Wolfgang wieder im Yammay? Das wurden wir so oft gefragt und nun ist es endlich wieder soweit. Auch hier gibt es wieder ein leckeres Grillbuffet mit Spanferkel. Das ganze findet bei jeder Witterung statt, denn im Zweifel wechseln wir einfach nach drinnen. Solange es Karten gibt, gibt es Plätze. Wenn diese weg sind, sind diese weg. Also hol idr jetzt dein Grillpackage inkl. toller Musik von Wolfgang Frank. Infos/Veranstalter: Yammay Home & Streetfood GmbH, Klarenbrunnstr. 12

MI, 17. August, 20.30 Uhr: Freiluftkino

In der Klarenbrunnfabrik

„Der Bauer und der Bobo“. Der Biobergbauer Christian Bachler fordert den „Oberbobo“ Florian Klenk (Chefredakteur der Wochenzeitung “Falter”) heraus, bei ihm ein Praktikum zu machen. Die Beiden hatten sich zuvor online über die Verantwortung von Bauern und Bäuerinnen gestritten. Klenk nimmt die Einladung an und kommt zum höchstgelegenen Bauernhof der Steiermark. Daraus entsteht neben einer Freundschaft eine Crowdfunding Kampagne die den Bergerhof rettet. Freie Spende. Bei Schlechtwetter im Spinnsaal. www.klarenbrunnfabrik.at

DO, 18. August, 18.00 Uhr: Beats & Beer mit „Rubberneckers“ live

In der Bludenzer Altstadt I Mühlgasse

Unter dem Motto „Beats & Beer“ kommen Liebhaber von erstklassiger Gute-Laune-Musik und Geselligkeit ganz auf ihre Kosten, wenn die Bludenzer Innenstadt zur Bühne für heimische Künstler*innen werden. Konzertbeginn: 19.00 Uhr. Nur bei guter Witterung. Eintritt frei. Veranstalter: Bludenz Stadtmarketing GmbH. www.bludenz-events.at

DO, 18. August, 20.00 Uhr: Sommerausstellung

In der Gallerie allerArt

„Bludenz und die Eisenbahn“

Vor 150 Jahren wurde 1872 gemeinsam mit der k. k. privilegierten Vorarlberger Bahn der Bahnhof Bludenz errichtet. Die neue Bahnlinie verband die Stadt im Süden Vorarlbergs mit den anderen Vorarlberger Städten und dem süddeutschen Raum sowie der Schweiz. Die Eröffnung der Arlbergbahn 1884 ebnete den Schienenweg Richtung Osten in die anderen Gebiete der Donaumonarchie. Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in der Stadt veränderte sich durch die Eisenbahn grundlegend. Durch die soziale Struktur geprägt, galt Bludenz über viele Jahrzehnte als Eisenbahnerstadt. Die Geschichte der Eisenbahn in Bludenz, die Chronologie des Bahnhofs und die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen stehen im Mittelpunkt der Sommerausstellung der Stadt Bludenz.

Ausstellungsdauer: 19. August bis 11. September 2022

SA, 20. Aug. bis 24. Sept.: Kunstausstellung „Metamorphose und andere Prozesse“

In der Galerie Kukuphi

von Angelika Ströhle-Rosenblattl und Günther Blenke. Angelika Ströhle-Rosenblattl und Günther Blenke gestalten mit Bildern und Objekten ein eindringliches Szenario.

Angelika Ströhle-Rosenblattl

Künstlerin, Wissenschaftlerin und Kinderbuchautorin. Ist 1957 in Bludenz geboren, lebt und arbeitet in Bern (Schweiz).

Oft trügt der Schein und was man zu wissen glaubt, ist im nächsten Augenblick schon wieder mit einem Zweifel behaftet. Der Blick auf die gezeigten Arbeiten von Angelika Ströhle trifft auf eine spektakuläre Welt im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Kunst. Ein verspielter Spiegel der sich laufend wandelnden Wahrnehmung, die über sich selber und das Gesehene lachen kann.“

Günther Blenke

Künstler und Philosoph

Ist 1965 in Hohenems geboren , wo er auch lebt und seine Werkstatt hat..

Wo Günther Blenke ist, ist die griech. Mythologie nicht weit. So treten in dieser szenischen Metamorphose die Göttin Pallas Athene und der Titan Prometheus auf und mischen bei der stetigen Verwandlung, Vergänglichkeit und Wiederkehr kräftig mit. Auch sie selbst überlassen sich dem Begehren und es überraschen uns in verwandelten Rollen eine lustvoll verspielte Athene, ein humorvoller Prometheus…..

Öffnungszeiten: Jeden Freitag ab 17.00 Uhr mit Saxmusik und jeden Samstag ab 10.00 Uhr.

Um telefonische Vereinbarung wird gebeten: 0650 5633354. Es gelten die derzeit gültigen Corona- Bestimmungen!

DI, 23.- 28. August Fischwochen

Im Gasthaus Löwen

Infos: Der Löwen, T 0664 8585152, info@loewen-bludenz.at

DO, 25.- 27. August: Jazz & Groove Festival

In der Bludenzer Altstadt & in der Remise

Drei Abende mit heimischen und internationalen Größen der Jazz-, Funk- und Bluesszene! Der Verein muscon sorgt am Donnerstag mit einem „Fierobad Jazz Special“ für einen fulminanten Festivalstart bei freiem Eintritt. Der Freitagabend steht ganz im Zeichen der Jazzlegende Ella Fitzgerald: Gemeinsam mit ihrer Pocket Big Band macht Karin Bachner, selbst zu den besten Jazzsängerinnen Österreichs gehörend, eine Zeitreise in die swingende Zeit der Jahrhundertstimme Fitzgerald. Karin Bachners farbreiches Timbre und der exklusive Sound ihrer Ausnahmemusiker garantieren einen Ohrenschmaus auf höchstem Niveau. Samstags geht es bluesig weiter, wenn der Hot Pants Road Club gemeinsam mit dem Remise-Publikum seinen 30. Geburtstag feiert. Über die letzten Jahrzehnte entwickelte der HPRC einen unvergleichlichen Sound, der sich auf eine schnörkellose Rhythmusgruppe, funkig-jazzige Bläsersätze und seelenvollen Sologesang gründet. PREISE: Ticketpreise werden noch bekanntgegeben. www.bludenz-events.at

DO, 26. August:BMX-Vereinscup Runde 4

BMX-Anlage Bludenz (Rungelinerstraße)

www.bmx-bludenz.at Veranstalter: ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz, Herbert Dür,

T 0664 3414408, Mail: herbert.duer@aon.at

DO, 28. August, 10.00-15.00: Spielzeugflohmarkt

In den Altstadt-Lauben

Gesucht: Neues Zuhause: Im August ist es erstmals soweit: Der Kinderspielzeugflohmarkt präsentiert sich unter den Altstadt-Lauben!

Spielsachen, die nicht mehr gebraucht werden, können hier ganz einfach den Besitzer wechseln. Unter dem Motto „Handeln, feilschen, kaufen und verkaufen“ können Kinder von 4 – 16 Jahren alte Spielsachen verkaufen. Mehr Informationen und Anmeldung unter stadtmarketing@bludenz.at.

FR, 2.-.3 September: 26. Bludenzer Klostermarkt

In der Bludenzer Altstadt I Markt

Die Feier des 26. Bludenzer Klostermarktes beginnt schon am Donnerstagabend, 1. September, um 19.00 Uhr mit einem Gottesdienst im Franziskanerkloster. Am Freitag, 2. September, wird der Klostermarkt um 10.00 Uhr in der Altstadt eröffnet. Musikalisch umrahmt wird die Feierlichkeit von den Patres der Franziskanerprovinz Posen in Polen. Die Vertreter der Klöster präsentieren im Anschluss bis 19.00 Uhr sowie am Samstag, 3. September, von 09.00 bis 16.00 Uhr, ihre Produkte aus eigener Herstellung. Dabei ist die Produktpalette ebenso vielfältig wie die Klöster selbst: So gibt es neben Weinen, Likören und Bieren auch Käse, Brote, Marmeladen und Honig – alles aus eigener Herstellung. Beim Klostermarkt werden auch selbstgefertigte Keramik, Polster, Salben, Kerzen und Tücher sowie Taschen und Schmuck zum Verkauf angeboten.

FR, 2. September, 20.00 Uhr: Konzert: Hearts Hearts & Junipa Gold

In der Remise Bludenz

Am Ende von drei Jahren intensiver Albumproduktion und über 80 begonnenen Songs steht „Love Club Members“ – das neue Album von Hearts Hearts. „Love Club Members“ ist in seinem Spektrum stilistischer Formen und Andeutungen überaus breit und darin hauptverantwortlich für das Grundgefühl einer größeren Veränderung und popmusikalischen Öffnung. Wurde „Young“ einst als „Kopfhörer-Album“ gelobt, so finden Hearts Hearts mit Songs wie „Wild at Heart“ und „The Fan“ erstmals auch den Weg in den Club.mise Bludenz

Wöchentliche Veranstaltungen:

Sommerzeit im aha

Mit dem Beginn der Sommerferien passt das aha seine Öffnungszeiten an. Vom 11. Juli bis 9. September 2022 ist das „aha“ in Bludenz (Montag, Mittwoch, Freitag) von 10 bis 15 Uhr durchgehend für Jugendliche und ihre Fragen geöffnet. www.aha.or.at/sommeroeffnungszeiten

Jeden Montag l 08.00 – 17.00 Uhr l Altstadt Bludenz

Krämermarkt, Termine Mai: 2., 9., 16., 23. und 30.05.2022

Jeden Montag l zwischen 17.00 – 19.00 Uhr l Treffpunkt: Tourismusbüro Bludenz je nach Sonnenuntergang

Idyllische Abendwanderung mit Blick auf die Alpenstadt Bludenz Gemeinsam bestaunen wir den Sonnenuntergang mit erhabenem Blick über den Dächern von Bludenz. Zwischendurch lassen Sie sich von traditionellen und selbstgemachten Köstlichkeiten überraschen. Nur bei guter Witterung bis 31.10.2021.

Jeden Dienstag l 10.15 Uhr l Treffpunkt: Tourismusbüro Bludenz

Stadtführung Bludenz

Entdecken Sie die schöne mittelalterliche Alpenstadt mit ihren Lauben und engen Gassen bei einem geführten Stadtrundgang. Sie erfahren nicht nur vieles über das mittelalterliche Leben, die beginnende Neuzeit und die Zeit der Industrialisierung, sondern bekommen auch einen Einblick in das Stadtleben. Auf Wunsch wird auch die Besichtigung des Turms von St. Laurentius angeboten

Jeden Mittwoch l 08.00-16.00 Uhr + jeden Samstag l 08.00-12.00 Uhr l Altstadt Bludenz, Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt

Stöbern Sie durch die frischen Obst- und Gemüsestände und probieren Sie etwas Neues und Anderes aus.

Jeden Mittwoch l 17.00 Uhr l Destillerie Bertsch/Brunnenfeld

Destillerie-Besichtigung

Bekommen Sie Einblick in eine regionale Schnapsbrennerei. Gemeinsame Besichtigung der Destillerie & Verkostung von vier Edelbränden inkl. kleiner Jause.

Teilnehmer: 4–12 Personen, Dauer: ca. 2 h.

Jeden Donnerstag l 19.30 Uhr l Schloss Gayenhofen

Nachtwächterführung durch Bludenz

Eine besondere Reise durch das nächtliche Bludenz. Begleitet von einem Nachtwächter erfahren Sie viel Wissenswertes und spannende Geschichten über die Alpenstadt. Anschließend Einkehr mit kleiner Speck-Käseplatte und kleinem Fohrenburger Bier.

Führung Brauerei Fohrenburg

Tauche gemeinsam mit uns in die Welt des Bierbrauens ein und erfahre wie das legendäre Fohrenburger Bier seit 1881 gebraut wird.

Jeden Freitag l 17.00 Uhr l Tourismusbüro Bludenz

Theater-Stadtführung durch Bludenz

Bei der Theaterführung durch die Bludenzer Altstadt begegnen die Gäste historischen Persönlichkeiten aus der Bludenzer Stadtgeschichte. Treffen Sie Alois Negrelli, Friedrich mit der leeren Tasche, Grete Gulbransson und andere Zeitgeister bei einem kurzweiligen Spaziergang durch die Alpenstadt. Ein Erlebnis für Groß und Klein! Dauer: 1,5 h, Teilnehmer: ab 4 Personen

Von Anfang April bis Sonntag, 07. November 2022 - Täglicher Betrieb Öffnungszeiten Muttersbergbahn: täglicher Betrieb von 09.00-17.00 Uhr

Es gelten die aktuell gültigen Corona-Richtlinien!