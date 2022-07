Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 11. Juli bis Montag, 18. Juli, geboten. Hier die Termine im Überblick: DI, 12. Juli, 18.

DI, 12. Juli, 18. 00 Uhr: Vorstellung Würbel-Areal – „Ort der Begegnung“

Würbel-Areal, Werdenbergerstraße 10

Dem historischen Würbel-Areal im Bereich der Bludenzer Vorstadt St. Jakob widmet sich ein seit Ende 2019 umgesetztes Projekt der Stadt Bludenz. Dieses wird aus dem Leader-Programm der Europäischen Union gefördert. Neben Veranstaltungen und einer Ausstellung ist in den letzten zwei Jahren ein Nutzungskonzept entstanden. Dafür zeichnet sich das Innsbrucker Büro Rath & Winkler verantwortlich. Das umfangreiche Papier soll Möglichkeiten für eine zukünftige Nutzung des Anwesens mit seiner umfangreichen Gartenanlage aufzeigen und bei Entscheidungsprozessen helfen. Es wird an diesem Tag öffentlich präsentiert und zur Diskussion gestellt. Interessierte Besucherinnen und Besucher können an diesem Tag das gesamte Areal besichtigen.

DO, 14. Juli, 19:30 Uhr: Fierobad Jazz mit Aja Zischg und Benny Omerzell in der Fabrik Klarenbrunn - Der Kulturverein muscon gastiert zum ersten Mal mit der Veranstaltungsreihe Fierobad Jazz in der Fabrik Klarenbrunn. Gemeinsam mit den beiden herausragenden, aus Vorarlberg stammenden KünstlerInnen, Aja Zischg und Benny Omerzell erarbeiten die Musiker des Kulturvereins muscon ein souliges Programm, welches größtenteils aus Eigenkompositionen der Sängerin Aja Zischg besteht.

SA, 16. Juli, 18.00 Uhr: Live Sommer 2022: V3 live

Im Fohren Center, Kohldampf Gastgarten

Eintritt frei. Bitte reservieren, bevorzugt online mit Formular, Freitext “Musik“.

SA, 16. Juli, 19.30 Uhr: Silent Disco

am Remise-Vorplatz

Stell dir vor, du bist von hunderten singenden und tanzenden Menschen umgeben, obwohl keine Musik zu hören ist. Eine Silent Disco, eine stille Disco, ist ein einzigartiges Club-Konzept, bei dem allen Teilnehmer*innen kabellose Kopfhörer zur Verfügung gestellt werden. Zwei DJs spielen gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Kanälen, zwischen denen selbst am Kopfhörer ausgewählt werden kann, sodass alle die Musik hören, auf die sie gerade Lust haben.

Mit über 200 000 Besucher*innen in ganz Österreich, Kroatien, Türkei, Italien und der Schweiz hat sich die Silent Disco vom kleinen Nischenkonzept aus Vorarlberg zu einer der größten Eventreihen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Im Juli macht die Silent Disco nun zum ersten Mal am Remise-Vorplatz in Bludenz Halt.



Wöchentliche Veranstaltungen:

Sommerzeit im aha

Mit dem Beginn der Sommerferien passt das aha seine Öffnungszeiten an. Vom 11. Juli bis 9. September 2022 ist das „aha“ in Bludenz (Montag, Mittwoch, Freitag) von 10 bis 15 Uhr durchgehend für Jugendliche und ihre Fragen geöffnet. www.aha.or.at/sommeroeffnungszeiten

Jeden Montag l 08.00 – 17.00 Uhr l Altstadt Bludenz

Krämermarkt, Termine Mai: 2., 9., 16., 23. und 30.05.2022

Jeden Montag l zwischen 17.00 – 19.00 Uhr l Treffpunkt: Tourismusbüro Bludenz je nach Sonnenuntergang

Idyllische Abendwanderung mit Blick auf die Alpenstadt Bludenz Gemeinsam bestaunen wir den Sonnenuntergang mit erhabenem Blick über den Dächern von Bludenz. Zwischendurch lassen Sie sich von traditionellen und selbstgemachten Köstlichkeiten überraschen. Nur bei guter Witterung bis 31.10.2021.

Jeden Dienstag l 10.15 Uhr l Treffpunkt: Tourismusbüro Bludenz

Stadtführung Bludenz

Entdecken Sie die schöne mittelalterliche Alpenstadt mit ihren Lauben und engen Gassen bei einem geführten Stadtrundgang. Sie erfahren nicht nur vieles über das mittelalterliche Leben, die beginnende Neuzeit und die Zeit der Industrialisierung, sondern bekommen auch einen Einblick in das Stadtleben. Auf Wunsch wird auch die Besichtigung des Turms von St. Laurentius angeboten

Jeden Mittwoch l 08.00-16.00 Uhr + jeden Samstag l 08.00-12.00 Uhr l Altstadt Bludenz, Stadt & Land Markt: Frische- und Wochenmarkt

Stöbern Sie durch die frischen Obst- und Gemüsestände und probieren Sie etwas Neues und Anderes aus.

Jeden Mittwoch l 17.00 Uhr l Destillerie Bertsch/Brunnenfeld

Destillerie-Besichtigung

Bekommen Sie Einblick in eine regionale Schnapsbrennerei. Gemeinsame Besichtigung der Destillerie & Verkostung von vier Edelbränden inkl. kleiner Jause.

Teilnehmer: 4–12 Personen, Dauer: ca. 2 h.

Jeden Donnerstag l 19.30 Uhr l Schloss Gayenhofen

Nachtwächterführung durch Bludenz

Eine besondere Reise durch das nächtliche Bludenz. Begleitet von einem Nachtwächter erfahren Sie viel Wissenswertes und spannende Geschichten über die Alpenstadt. Anschließend Einkehr mit kleiner Speck-Käseplatte und kleinem Fohrenburger Bier.

Führung Brauerei Fohrenburg

Tauche gemeinsam mit uns in die Welt des Bierbrauens ein und erfahre wie das legendäre Fohrenburger Bier seit 1881 gebraut wird.

Jeden Freitag l 17.00 Uhr l Tourismusbüro Bludenz

Theater-Stadtführung durch Bludenz

Bei der Theaterführung durch die Bludenzer Altstadt begegnen die Gäste historischen Persönlichkeiten aus der Bludenzer Stadtgeschichte. Treffen Sie Alois Negrelli, Friedrich mit der leeren Tasche, Grete Gulbransson und andere Zeitgeister bei einem kurzweiligen Spaziergang durch die Alpenstadt. Ein Erlebnis für Groß und Klein! Dauer: 1,5 h, Teilnehmer: ab 4 Personen

Von Anfang April bis Sonntag, 07. November 2022 - Täglicher Betrieb Öffnungszeiten Muttersbergbahn: täglicher Betrieb von 09.00-17.00 Uhr

Es gelten die aktuell gültigen Corona-Richtlinien!