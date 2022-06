Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 28. Juni bis Montag, 4. Juni, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 30. Juni, 20.00 Uhr: Vernissage: Ausstellung Friederike Feldmann & Alexander Wagner

In der Galerie allerArt/ Remise

Die 4. Ausstellung des Jahres 2022 gestalten die Berliner KünstlerIn Friederike Feldmann und Alexander Wagner. Bei Feldmann rücken malerische Grundaspekte wie Gestus, Textur, Repräsentation und Autorenschaft in den Fokus. Alexander Wagner balanciert hingegen zwischen Abstraktion und Gegenstand, Fläche und räumlicher Illusion. Ausstellungsdauer: 1. Juli bis 6. August 2022. Eintritt frei. www.allerart-bludenz.at

DO-SA, 30. Juni – 02. Juli: Weizer Mulbratlfest –Freunde zu Gast in der Alpenstadt Bludenz

Eröffnungstag ab 11:00 Uhr, dann jeweils 09.00 bis 22.00 Uhr

Eröffnung: DO, 30.06. um 11.00 Uhr, mit Bürgermeister Simon Tschann, Peter Feiertag und Heinz Habe. FR + SA jeweils von 09.00 bis 22.00 Uhr

Am 30. Juni geht’s los: Stoarisch für Anfänger und Fortgeschrittene mitten in der Altstadt. Neben den altbewährten Köstlichkeiten rund ums „Mulbratl“ gibt es guten steirischen Wein und andere Schmankerln, die uns in die Oststeiermark entführen.

Der ganze Stolz der steirischen Direktvermarkter aus dem Bezirk Weiz im steirischen Hügelland ist das weithin bekannte „Mulbratl“: Das Mulbratl ist das Lendenstück, das Karree vom Schwein. Gebeizt, luftgetrocknet und geselcht wird es hauchdünn aufgeschnitten und mit Kren und Bauernbrot serviert. Ein himmlischer Genuss!

Doch die Angebote rund um steirische Spezialitäten bietet noch vieles mehr: Fruchtsäfte, prämierter Most und Kernöl von Hutter, Edelbrände von Gmoser, Imkerprodukte von Steiner sowie Apfeltrüffel und Trifter Brot vom Konditormeister. Neben Peter Feiertag, Inhaber von Weizer Bergland Spezialitäten, sind heuer wieder die Weinbauern Pilz und Hutter vertreten. Steirische Kulinarik wird mit Steirerschnitzel – einem Schnitzel mit Kürbiskernpanier – Kürbiskernwürstel, Weizer Kraftwürstel, Kürbiskernöl und Eierspeise angeboten.

Musikalische Begleitung: Duo Knöpferlstreich mit Manuela & Herbert. Moderation: Heinz Habe, Jeden Abend Verlosung von schönen Preisen aus der Steiermark. Eintritt frei. www.bludenz-events.at

FR, 1. Juli, 20.00 Uhr: Konzert CONNLA – Celtic Summer Night

In der Remise Bludenz

Vor einigen Jahren waren sie die überraschende Entdeckung der jungen irischen Szene – nun kehren sie als gefeierte Stars des zeitgenössischen Irish/Celtic Folk zurück. Connla aus Nordirland gelten als eine der aufregendsten neuen Bands im Irish Folk Crossover. Die Arrangements alter und neuer Titel sowie ihre frischen Eigenkompositionen sind voll junger Energie und klingen doch nach langer Erfahrung. Neben dem traditionellen Gesang ist auch die Besetzung anspruchsvoll: frühlingshaft schwirrende Flöten, akustische Gitarre und eine keltische Harfe, die sich elegant mit dem wuchtigen Sound des irischen Dudelsacks paart. Den knackigen „Groove“ verdankt das Ensemble dem Meister-Perkussionisten Dermot Moynagh aus Belfast auf seiner Bodhran.

SA-SO, 2.-3. Juli: Österreichische BMX-Meisterschaft

In der BMX-Anlage Bludenz

Infos auf www.bmx-bludenz.at Veranstalter: ÖAMTC BMX-Club Sparkasse Rätikon Bludenz

SA-SO, 2.-10. Juli: 7. Bludenz European Junior Open 2022

Im Stadion Unterstein

ITF Girls and Boys U18 – European Junior Tour Girls and Boys U14. Qualifikation: 2.+3.07.2022

Höchste europäische Tennis-Nachwuchsturnierserie: einziges ITF U18 Turnier in Vorarlberg „Tennis Europe“ U14-Turniere in Österreich: Oberpullendorf, Fürstenfeld, Kufstein und Bludenz das einzige internationale Tennisturnier dieser Größenordnung in Vorarlberg Vorarlberger und österreichische U18/U14-Nachwuchselite am Start bis zu 175 Teilnehmer an 9 Turniertagen inkl. Qualifikation bis zu 20 Nationalmannschaften aus fast allen Staaten Europas, Amerikas und Asien über 300 Matches an 9 Turniertagen ca. 2500 Gästenächtigungen während des Turniers.

Side-Events: Fußballdart (6m Scheibe), Speed-Tennis, Biathlon-Shooting, Slackline, Padeltennis, Tischtennis, Basketball, Skaterpark). Der TC Bludenz freut sich auf Ihren Besuch!

SO, 3. Juli, 10.00 Uhr: Eröffnung „Über die Grenze – Radwanderweg zu den Fluchtstationen 1938-1945“

Radweg No. 1 in der Altstadt Bludenz

Entlang der Radroute No. 1, sowie an ausgewählten Orten in der Schweiz und in Liechtenstein erzählt „Über die Grenze“ von Mut und Verzweiflung, von Verfolgung und bürokratischem Eifer, von Menschlichkeit und Solidarität. Die Erfahrungen der Flüchtlinge spiegeln sich in den unterschiedlichsten Dokumenten: persönliche Briefe aus der Zeit der Verfolgung, überliefertes Schriftgut der deutschen und schweizerischen Behörden, Erinnerungen von Zeitzeugen, Fotografien der damaligen Schauplätze. Aus ihnen entsteht ein Bild der vergangenen Ereignisse aus vielen Perspektiven – zu hören, zu lesen, zu schauen. Die Einweihung dieser 100 Kilometer langen Hör-Route wird am 3. Juli mit einer Fahrradsternfahrt begangen und einem Festakt auf dem Hohenemser Schlossplatz, mit Nachkommen von Flüchtlingen und Fluchthelfern.