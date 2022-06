Wohin in Bludenz

Bilder von Silvia Comploj zu Gunsten des Hilfswerkes „Netz für Kinder“ in Vorarlberg

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 21. Juni bis Montag, 27. Juni, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DI, 21. Juni, 18.00 & 21.00 Uhr Sonnwende am Hummelhof (Bürserberg)

Sonnwende – Ein Märchenhafter Sonnenwende-Nachmittag. Für Mutige Mädchen und Beherzte Burschen – mit Hertha Glück und dem Städtischen Orchester Bludenz. Leitung: Petra Belenta. Für Kinder ab 7 Jahren in Begleitung Erwachsener.

18.00 Uhr (Ankunft ab 17.00 Uhr): Hummelhof in Bürserberg/Außerberg bei Tanja Moser (nach Möglichkeit bitte Fahrgemeinschaften bilden). Es ist auch ein schöner Spaziergang von Bürserberg/Kirche zum Außerberg und dem Hummelhof (kaum Steigungen). Musik aus Skandinavien von Edvard Grieg und Arrangements des Danish Stringuartett. Eintritt mit regionalem Buffet: EUR 27,00 für Erwachsene, Kinder frei. Hunde sind nicht erlaubt. Anmeldung unbedingt erforderlich unter: info@hummelhof.at.

21.00 Uhr (Ankunft ab 20.30 Uhr) – für Leute ab 18 Jahren: „Einem Feuerball gleich durch Musik und Geschichten“ mit Hertha Glück und dem Städtischen Orchester Bludenz, Leitung: Petra Belenta. Hummelhof in Bürserberg/Außerberg bei Tanja Moser (nach Möglichkeit bitte Fahrgemeinschaften bilden). Es ist auch ein schöner Spaziergang von Bürserberg/Kirche zum Außerberg und dem Hummelhof (kaum Steigungen). Musik aus Skandinavien von Edvard Grieg und Arrangements des Danish Stringuartett. Eintritt mit regionalem Buffet: EUR 27,00 für Erwachsene, Kinder frei. Hunde sind nicht erlaubt. Anmeldung unbedingt erforderlich unter: info@hummelhof.at. Informationen unter: www.bludenz.at/musikschule oder T +43 5552 63621-426 oder musikschule@bludenz.at

MI, 22. Juni, 19.00 Uhr: LeinwandLounge: Abteil NR. 6 - HYTTI NRO 6

In der Remise Bludenz

Eigentlich sollte es eine gemeinsame Zugreise mit ihrer Geliebten werden, doch schließlich tritt die schüchterne Finnin Laura allein die Fahrt in den Norden Russlands an, um alte Felsmalereien zu besichtigen. Als sie ihr Schlafabteil zugewiesen bekommt, sitzt dort ein kahl geschorener Minenarbeiter namens Ljoha, der sich mit derben Sprüchen und Wodka als unausstehlicher Nachbar präsentiert. In den kommenden Tagen müssen die ungleichen Passagiere auf engstem Raum miteinander auskommen. Erst als Laura ihre abweisende Haltung allmählich aufgibt, zeigt sich, dass die beiden viel mehr verbindet, als sie je gedacht hätte. (Quelle: Zürich Film Festival

FR, 24. Juni: Bludenzer Benefizauktion

In der Galerie KUKUPHI

Auktion und Verkauf ausgewählter Bilder von Silvia Comploj zu Gunsten des Hilfswerkes „Netz für Kinder“ in Vorarlberg. Besichtigung der Exponate im KUKUPHI. Im Hof wird Kuchen, Kaffee & musikalische Untermalung angeboten.

Ab 18 Uhr findet der erste Teil der Auktion statt.

FR, 24. Juni, 15.00 Uhr: Umwelt Im Gespräch: Bio-Radeln – Von Hof Zu Hof

Start: FRI-MA Biohof Ludesch

Was bedeutet Bio eigentlich? Eintauchen in die Welt der Bio-Landwirtschaft: Mit den eigenen Fahrrädern wird von Biohof zu Biohof geradelt und die Teilnehmenden erhalten exklusive Einblicke hinter die Kulissen und können die eine oder andere Bio-Köstlichkeit gleich probieren. Die Route führt vom FRI-MA Biohof Ludesch zu Landwirt Manfred Frei nach Nüziders und zum Schneller Biohof in Bludenz. Dauer ca. zwei Stunden.

FR, 24. Juni, 18.00-20.00 Uhr: Sonnwendshopping in Bludenz

Bludenzer WIGE Mitglieder präsentieren ihr Angebot bis um 20:00 Uhr unter dem Motto „Genussvolles Shopping in lauen Abendstunden“

Wenn die Bürotüren ins Schloss fallen und die Kollegen mit fröhlicher Stimme zum „Bierle“ mahnen, dann darf der genussvolle Altstadtbummel nicht beim Schaufenster enden. Nahezu 30 (!) Bludenzer Fachgeschäfte in der Altstadt und darüber hinaus lassen ihre Türen geöffnet und heißen willkommen zum stimmungsvollen Abendeinkauf am Freitag, 24. Juni, von 18.00 bis 20.00 Uhr.

FR, 24. Juni, 18.30 Uhr: Tanzaufführung der Klassen Racquel Del Rosario und Gloria Juriatti der Musikschule Bludenz

Nach einer Video-Variante im Vorjahr dürfen jetzt endlich die über 100 Tänzerinnen und Tänzer wieder vor Publikum live auftreten.

FR, 24. Juni, 20.00 Uhr: Konzert: Timeless 2022

In der Remise Bludenz

Timeless steht für elektronische Tanzmusik vom Feinsten. Mit nationalen und internationalen DJ’s der Extraklasse und atemberaubenden Visuals erwartet euch eine Nacht mit zeitlosem House und Techno.

SA, 25. Juni, 09.00-11.00 Uhr: Bludenzer Benefizauktion

In der Galerie KUKUPHI

Besichtigung der Exponate mit ebenso Unterhaltung im Freien und um 11 Uhr Beginn des 2. Teiles der Auktion.

SA, 25. Juni: Naschrunde durch Bludenz

Am 25. Juni kann bei den Naschrunden Geschichte hautnah erlebt und zugleich ein Blick hinter die Kulissen von drei Gastronomiebetrieben geworfen werden. Dabei werden Kostproben von hauseigenen Produkten kredenzt. Mit der Stadtführung mit Turmbesichtigung, der Nachtwächterführung sowie der neuen Theater-Stadtführung wird das vielfältige Angebot an Stadtführungen komplettiert.

SA, 25. Juni, 09.30 Uhr: Das kleine Ich bin Ich: Mehrsprachige Kinderlesung

Im Würbel-Areal: Die Geschichte vom kleinen, bunten Tier, das vielen andren ähnlich sieht, aber keinem gleicht und zu zweifeln beginnt – bis es erkennt: Ich bin nicht irgendwer, ich bin ich! Mehrsprachige Kinderlesung in Kooperation mit ATIB Bludenz & K.U.D. Kolo

SA, 25. Juni, 11.00 Uhr: Bludaz Open Finale

In der Sturnengasse 4+6

E-Dart + Highscore Turnier – 501 DO Round robin, Nennschluss: 3 Tage vor Turnierstart. Nenngeld: EUR 10,00.

SA, 25. Juni, 17.00 Uhr: Schlosskonzert "CÄCILIA"

Im Schloss Gayenhofen

Das traditionelle Cäciliakonzert der Stadtmusik Bludenz konnte in den vergangenen zwei Jahren leider nicht durchgeführt werden. Umso mehr freuen sich die Musikanten und Musikantinnen der Stadtmusik Bludenz, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen und laden zum Schlosskonzert „Cäcilia“ ein. Dieses findet am Samstag, den 25. Juni 2022 um 17:00 Uhr auf dem Schlossplatz Gayenhofen statt. In dem ca. 1,5-stündigen Open-Air-Konzert werden Auszüge aus der traditionellen Cäciliakonzert-Literatur zu hören sein, aber auch bekannte Musical Medleys.

SO, 26. Juni, ab 08.30 Uhr: Landes Jugend Turnfest in Bludenz

Sparkasse Sport Arena (Stadion Unterstein)