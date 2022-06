Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 14. Juni bis Montag, 20. Juni, geboten. Hier die Termine im Überblick:

Zum 100-jährigen Jubiläum wird das Museum im Oberen Tor mit einer neuen Dauerausstellung eröffnet. Dabei wird der thematische Schwerpunkt auf die Gründung der Stadt im Mittelalter und ihre Geschichte bis in die Neuzeit gelegt und mit ausgewählten Objekten bespielt. Neue Erkenntnisse zur Baugeschichte sind in die Ausstellung eingeflossen.

Weitere Führungen finden am

Schlusskonzert der Städtischen Musikschule Bludenz Ensembles, Solisten und Orchester gestalten ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das einen Überblick über die während des Jahres geleistete Arbeit gibt. Das traditionelle Schlusskonzert ist nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause zurück! Endlich dürfen wir wieder auch in diesem Rahmen musizieren.

DO, 16. Juni, 18.00 Uhr: Live Sommer 2022 l Bändscheibenvorfall

DO, 16. Juni, 19.45 Uhr: Silent Cinema „The Father“

Im Val Blu in Bludenz

Österreichs größte Sommerkino Tour kommt nach Bludenz. Und das Besondere: bei Silent Cinema bekommt jeder Gast einen eigenen Kopfhörer für das individuell-perfekte Klangerlebnis und für den einzigartigen Zweikanalton: Deutsche Vertonung (Kanal A) oder Originalton (Kanal B). Seid dabei und erlebt mehrsprachiges Kino unter Sternen! Bei Regenwetter findet die Veranstaltung am Do, 16. Juni statt. Alle weiteren Film- & Ticketinfos findet ihr auf www.silentcinema.at .

In der Werdenbergerstraße 55

Feiern Sie mit uns in den Sonnenuntergang hinein, bei einer tollen Aussicht Richtung Rätikon Massiv, begleitet von feinsten Chill Vibes von DJ F.A.B.feine; Drink & Snacks und bestem Sound.

„Alices Garden of Music” – so heißen das neue Bandprojekt und auch das neue Album von Alex Sutter. Das Mini-Album ist bei einem Livestream entstanden und beinhaltet alte und neue Songs. rund um zwischenmenschliche Beziehungen, Alltagsgeschichten und selbst Erlebtes. Die musikalische Reise geht von Reggae bis Rock, von Funk bis Soul, gespickt mit emotionalen Solis und Alex Sutters typisch rauchiger Stimme.

Zum 100-jährigen Jubiläum wurde das Museum im Oberen Tor mit einer neuen Dauerausstellung eröffnet. Dabei wird der thematische Schwerpunkt auf die Gründung der Stadt im Mittelalter und ihre Geschichte bis in die Neuzeit gelegt und mit ausgewählten Objekten bespielt. Neue Erkenntnisse zur Baugeschichte sind in die Ausstellung eingeflossen.

Das Gasthaus Fuchs lädt zum zünftigen Frühschoppen in die Sturnengasse ein. Aufgrund des Erfolgs der Veranstaltung geht der Frühschoppen mit der Bauernkapelle der Stadtmusik Bludenz in die nächste Runde. Mit dem Einmarschieren der Militärmusik Vorarlberg und einem anschließenden Konzert wird auch am Nachmittag noch einmal ordentlich aufgespielt. Für Speis und Trank ist gesorgt.