Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 30. März bis Sonntag, 03. April, geboten.

„So wahrhaftig wie die Geschichte ist, auf der der Film basiert, so wahrhaftig erzählt auch Regisseur Edouard Bergeon mit Kraft und Wärme von echten Menschen, die sich echten Problemen stellen müssen.“ (Votivkino Wien) „Das französische Drama, das auf den Erinnerungen des Regisseurs und Co-Autors Bergeon beruht, erzählt eine Geschichte, die man im Kino nicht oft sieht und die von hochaktueller gesellschaftlicher Relevanz ist. Fern von geschönten romantischen Darstellungen zeigt der Film den Kampf einer Familie auf dem Land gegen EU-Auflagen und Preisdumping für landwirtschaftliche Rohstoffe. Doch trotz seiner realistischen Erzählhaltung ist ‚Das Land meines Vaters‘ auch eine Liebeserklärung an die Menschen, die als Familie zusammenhalten und alles tun, um den Traum vom eigenen Hof aufrechtzuerhalten.“ ( fbw-filmbewertung.com )

Ausstellung „Fluch(T) Versuch“ von Patrik Roth: „Glaskunst“. Fluch – Flucht – Versuch was hat das mit Glas zu tun... ?, Kellergalerie kukuphie (Werdenbergerstr. 24). Diese Frage scheint berechtigt; verbindet doch gemeinhin der Laie mit diesem Werkstoff eher die flüssige Kulinarik oder aber den Ausblick aus den heimeligen vier Wänden, hinaus in eine scheinbar heile Welt! Der Ansatz des Künstlers ist hierbei jedoch ein gänzlich anderer. Zum einen bietet dieser Werkstoff neben der vordergründigen Äesthetik, die es in seiner Multidimensionalität immer wieder auf´s neue auszuloten gilt, ungeahnte Möglichkeiten der Realitätsflucht. Zum Anderen lässt sich durch seine Fragilität und Divenhaftigkeit eine gewisse Unberechenbarkeit wohl kaum leugnen. Jene Grenzen der oberflächlichen Wahrnehmumg zu durchbrechen und somit den Blick auf das Wesentliche zu öffnen, auch wenn dies nicht immer einen Segen für das persönliche Seelenheil mit sich bringt, das wird dem geneigten Betrachter hierbei erwarten! Ausstellungsdauer: 10. März bis 16. April 2022.

Ausstellung „Before and after the war“ – Kunstausstellung von Hazir Reka, Galerie allerArt. Ausstellungsdauer: 11. März bis 16. April 2022. Hier entführt uns der kosovarische Künstler Hazir Reka mit seiner beklemmenden Fotoserie in einen dokumenthaften Vorher-Nachherdialog über die Balkankatastrophe.Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, Sonn- und Feiertag von 15.00-18.00 Uhr. Freier Eintritt. Es gelten die derzeit gültigen Corona-Bestimmungen!Veranstalter: Verein allerArtVerein zur Förderung von Kunst und Kultur in BludenzRaiffeisenplatz 1 6700 Bludenz