Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 20. März, geboten.

MI, 16. März, 19 Uhr: Leinwand Lounge: „Die Hand Gottes“ , Remise Bludenz. Italien 2021, 130 min, ital. O.m.U. Regie: Paolo Sorrentino. Darsteller: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo. In den 1980er-Jahren wächst Fabietto (Filippo Scotti) in Neapel bei seiner Familie auf, die sich einem Lebensstil auf großem Fuße hingibt. Seine Leidenschaft gilt dem italienischen Fußball. Insbesondere der SSC Neapel hat es dem Jungen angetan. Als der Verein den Weltklassespieler Diego Maradona unter Vertrag nimmt, beginnt für den fußballbegeisterten Fabietto ein Traum in Erfüllung zu gehen. Doch die gute Zeit wird von einem tragischen Zwischenfall in der Familie überschattet. Fortan wechseln sich die Schattenseiten des Lebens mit glücklichen Momenten ab und definieren langsam aber sicher den Weg des Jungen. Mit den Jahren, in denen Fabietto heranwächst, entwickelt sich die Leidenschaft vom Fußball immer mehr in Richtung der faszinierenden Welt des Kinos. Schon bald entdeckt Fabietto, dass die fantastischen Geschichten auf der Leinwand seine Zukunft sein könnten.

FR, 18. März, 19 Uhr: Places to be, Remise Bludenz. Jugendliche und ihre Pandemie-Erfahrungen waren Ausgangspunkt für ein Theaterprojekt in Bludenz unter der Leitung von Brigitte Walk – zeitgleich mit Jugendlichen in Izmir, Nicosia und Palästina. Das dabei entstandene Stück konnte pandemiebedingt nicht aufgeführt werden. Filmsequenzen und Texte geben aber nun Einblick in das Projekt, Gefühlswelten und Nachwirkungen einer bedrückenden Zeit. Moderation und fachlicher Input: Dr. Eva Häfele. Ein Projekt von walktanztheater.com mit dem BG Bludenz und Bludenz Kultur. Eintritt frei. www.bludenz-events.at SA, 19. März, 18 Uhr Fastenpredigtserie, Hl. Kreuzkirche. „Dich schickt der Himmel“ – das sagt man gerne zu einem Menschen, der hilft, der Segen oder Hoffnung bringt. In der Fastenpredigtserie teilen GastpredigerInnen ihre Segenserfahrungen und laden uns zu einer bewussteren Vorbereitung auf das Osterfest ein. Gastpredigerin: Judith Zortea. Muskalische Umrahmung: Passionsmusik in goldenen Klängen. Infos/Veranstalter: Seelsorgeraum Bludenz, T 05552 62219-14, www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at