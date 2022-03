Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 2. bis Sonntag, 6. März, geboten.

MI, 2. März, 19 Uhr: LeinwandLounge „Große Freiheit“, Remise Bludenz. Hans Hoffmann (Franz Rogowski) ist schwul. Im Nachkriegsdeutschland ist Homosexualität allerdings immer noch strafbar. Dementsprechend oft muss Hans seine Zeit hinter Gittern verbringen. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, an den ungewöhnlichsten Orten nach der Liebe zu suchen. Die einzige Konstante, die Hans in seinem Leben besitzt, ist sein Zellengenosse Viktor (Georg Friedrich) - ein verurteilter Mörder. Zwischen den beiden herrscht anfangs vor allem eine Sache: Abscheu. Doch es dauert nicht lange, bis sich etwas zwischen den beiden Männern entwickelt, das man Liebe nennen könnte...

DO, 3. März, 14.30 Uhr: Senioren-Nachmittag der Pfarre Hl. Kreuz und des gesamten Seelsorgeraumes, Pfarrzentrum ZEMMA (Sägeweg). Heilige Messe und Aschenkreuz-Auflegung mit Pfarrer Pater Guido. Musikalisch begleitet von Thomas Hebenstreit von der Caritas. In der Hl. Messe wird der Verstorbenen der letzten drei Jahre gedacht. Anschließend wird Kuchen und Kaffee serviert. Auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag freut sich das Seniorenteam der Pfarre Hl. Kreuz. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen. www.kath-kirche-lebensraum-bludenz.at

FR, 4. und SA, 5. März: Tschofen‘s Sonderverkauf, Stadtsaal Bludenz. Großer Flohmarkt im Stadtsaal in Bludenz. Viele Einzelstücke aus all den Jahren, tolles Altes und Neueres, unterschiedliche Marken zu sensationellen Preisen. Öffnungszeiten: FR von 09.00-18.00 Uhr und SA 09.00-17.00 Uhr. Veranstalter: Tschofen Tischkultur & Küche.

FR, 4. März, 19.30 Uhr: Kultur.LEBEN: Vortrag von Dr. Reinhard Haller „„Zeitgeist und Zeitgeiststörungen im Kontext von Corona“, Sonnenbergsaal Nüziders. Zeitgeist zeigt sich in der Wertehaltung, in der Kommunikation und Selbstdarstellung, in Handlungsweise und Lebensform in unserer Gesellschaft. Der jeweilige Zeitgeist ist aber auch mit Störungen verbunden. Haller beleuchtet die Bedeutung und den Werteinhalt und geht dem auch im Hinblick auf Corona auf den Grund. Denn die heutige Zeit ist geprägt von Narzissmus, gesellschaftlicher Entsolidarisierung, Egozentrik und dem Verlust von Mitgefühl. Psychische Störungen, von Burnout, neuen Süchten, Angsterkrankungen bis zu Kränkungsreaktionen reichend, steigen stark an. Haller spricht über Gefahren und Ambivalenzen, aber auch Chancen, die der moderne Zeitgeist mit sich bringt.