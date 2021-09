Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 16. bis Sonntag, 19. September, geboten.

Do, 16. September, 17.30 Uhr: Beats & Beer mit den „Nogoodniks“ , Schlosshotel Dörflinger. Unter dem Motto “Beats & Beer” kommen Liebhaber von erstklassiger Gute-Laune-Musik und Geselligkeit ganz auf ihre Kosten, wenn von Juni bis September die Gastgärten der Bludenzer Gastronomiebetriebe wieder zur Bühne für heimische Künstler*innen werden. Platzreservierung erforderlich per Mail oder telefonisch: welcome@schlosshotel.cc, 05552 63016. Es gelten die aktuellen Verhaltensregeln im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Platzreservierung erforderlich unter T 05552 63016.

Sa, 18. September, 9-14 Uhr: Bunter Erntedankmarkt in Bludenz: Land trifft Stadt, Altstadt Bludenz. Am Samstag präsentiert sich die Bludenzer Altstadt auch heuer als Marktplatz der Region: An rund 30 Ständen treffen sich Trachten, heimische Lebensmittel und Kunsthandwerk. Bauern und Bäuerinnen aus ganz Vorarlberg bieten beim Erntedankmarkt ihre Köstlichkeiten an. Das Sortiment reicht von Honig und Marmelade über Nudeln bis zu Säften und Likören.