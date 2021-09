Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 2. bis Sonntag, 5. September, geboten. Wir bitten Sie, beim Besuch der Veranstaltungen die geltenden COVID-19 Maßnahmen zu beachten. Hier die Termine im Überblick:

Do, 2. September, 20 Uhr: Konzert mit „One Night of Buena Vista“ , Remise Bludenz. Musikalische Reise mit kubanischem Star-Duo: Die charismatische und international erfolgreiche Sängerin Olvido Ruiz Castellanos zählt zu den herausragenden weiblichen Stimmen aus Kuba. Gemeinsam mit der Spitzen-Pianistin Lazara „Cachao“ López ist sie als Duo „One Night of Buena Vista“ in der Remise zu erleben. Das Publikum erwartet eine spannende Mischung unterschiedlicher Stile: angefangen vom traditionellen Son Cubano über Guaracha, hn zu Cha-Cha-Cha, Danzon und Bolero. Preise: Vorverkauf EUR 22,00 / EUR 19,00, Abendkasse EUR 24,00 / EUR 21,00. Vorverkauf: ländleTicket. Veranstalter/Infos: Kulturbüro der Stadt Bludenz, T +43 5552 63621-236, kultur@bludenz.at. www.remise-bludenz.at

Die Feier des 25. Bludenzer Klostermarktes beginnt schon am Donnerstagabend, 2. September, um 19.00 Uhr mit einem Gottesdienst im Franziskanerkloster. Am Freitag, 3. September, wird der Klostermarkt um 10.00 Uhr in der Altstadt eröffnet. Musikalisch umrahmt wird die Feierlichkeit von den Patres der Franziskanerprovinz Posen in Polen. Die Vertreter der Klöster präsentieren im Anschluss bis 19.00 Uhr sowie am Samstag, 4. September, von 09.00 bis 16.00 Uhr, ihre Produkte aus eigener Herstellung. Dabei ist die Produktpalette ebenso vielfältig wie die Klöster selbst: So gibt es neben Weinen, Likören und Bieren auch Käse, Brote, Marmeladen und Honig – alles aus eigener Herstellung. Beim Klostermarkt werden auch selbstgefertigte Keramik, Polster, Salben, Kerzen und Tücher sowie Taschen und Schmuck zum Verkauf angeboten.