Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 25. bis Sonntag, 29. August, geboten.

Old-School trifft auf New-School, authentisches Blues-Feeling auf zeitgemĂ€ĂŸe Funkiness. „Raphael Wressnig & The Soul Gift Band“ reprĂ€sentieren eine Schnittstelle zwischen Soul, Blues und Funk-Rhythmen und greifen schamlos ins GlĂŒckszentrum des Musikhörerhirns. Die Musiker*innen Raphael Wressnig (Hammond B-3 organ, voc), Enrico Crivellaro (guit), Andreas See (sax), Horst-Michael Schaffer (tr), Hans-JĂŒrgen Bart (dr) und Gisele Jackson (leadvoc) zeigen, wie viel Seele und Groove in modernem Soul und Blues stecken kann.

Jeff Cascaro hat in den letzten Jahren wie kein Zweiter den Soul Jazz in Deutschland populĂ€r gemacht. Nun wendet er sich mit gleicher Leidenschaft dem klassischen Jazz zu, bleibt aber in der Auswahl der Songs und Balladen einer bluesigen GrundfĂ€rbung treu. Das BĂŒhnenprogramm „love & blues in the city“ changiert zwischen klassischen Jazz-StĂŒcken und Rhythm’n Blues/Blues-Nummern. In einer famosen Quartett-Besetzung trifft die LĂ€ssigkeit des Swing auf die raue Erdigkeit des Blues. Im Zentrum die warme Gesangsstimme Jeff Cascaros, der in der Tradition der großen Jazz-SĂ€nger agiert