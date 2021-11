Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 11. bis Sonntag, 14. November, geboten. Wir bitten Sie, beim Besuch der Veranstaltungen die geltenden COVID-19 Maßnahmen zu beachten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 11. November 18 Uhr: Bludenzer Sternstunden – Abendeinkauf, Altstadt Bludenz. Wenn die Tage wieder kürzer werden und die Lichter in der Stadt leuchten, laden rund 20 Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe zum stimmungsvollen Abendeinkauf mit individueller Bewirtung und musikalischer Umrahmung. Eine Veranstaltung der Wirtschaftsgemein¬schaft Bludenz in Kooperation mit Bludenz Stadtmarketing. Infos: www.wigebludenz.at Veranstalter/Infos: WIGE Bludenz,T +43 5552 63621-258, www.wigebludenz.at