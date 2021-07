Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 8. bis Sonntag, 11. Juli, geboten. Wir bitten Sie, beim Besuch der Veranstaltungen die geltenden COVID-19 Maßnahmen zu beachten. Hier die Termine im Überblick:

Fr, 9. Juli, 18 Uhr: BEATS & BEER GOES . . . „George & Michael“ , Gasthaus Riedmiller. Die Country- Blues- Rocker aus dem „Oberland“, Georg Fliri und Michael Nesler, sorgen mit Rhythmus-Gitarre, Bass und Gesang für beste Feierabendstimmung und erinnern mit ihren Cover-Songs an die goldenen Zeiten von Austro Pop, Country und Rock. Platzreservierungen erforderlich unter T 05552 22522. Weitere Infos: Bludenz Stadtmarketing GmbH, T 05552 63621-258.

„Basic Acoustic Covers“ live. Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich unter T 05552 65385 oder via online Formular. Nur bei schönem Wetter. Weitere Events im Fohren Center finden Sie unter: http://www.fohren-center.at

Sa, 10. + So. 11. Juli: Ausstellung „Spitzenbegegnungen“ mit Persönlichkeiten aus Handwerk und Kunst – kuratiert von Anita Keckeis und Wolfgang Burtscher , das Tschofen. KEXspitzenkultur mit Anita Keckeis, Leuchtobjekte von Birgit Sargant, Manufaktur mit Christine Dünser, Mode von Jutta Pregenzer, Papier & Ich von Daniela Peter, Fliesenmanufakturvon Karak, Künstler Marco Spitzar, Künstlerin Maria Gabriel, Künstlerin Michaela Ortner Moosbrugger, Der Brillenmacher Thomas Hofbauer

Eintritt frei . Anmeldungen an: office@dastschofen.at

Öffnungszeiten: SA von 10.00-18.00 Uhr und SO von 10.00-16.00 Uhr. Es gelten die aktuellen COVID-19 Bestimmungen. Weitere Infos unter: www.facebook.at/dastschofen

So, 11. Juli, ab 10 Uhr: Familienerlebniswanderung in Bludenz, Treffpunkt: Val Blu. Eine Familienerlebniswanderung für Klein und Groß. Bei der eineinhalb stündigen Familienerlebniswanderung geht es für alle kleinen und großen Wanderfans vom Val Blu bis zur „Hellwaldhütte“ oberhalb von Rungelin. Im Wald entlang des Weges warten verschiedene Aufgaben darauf, gelöst zu werden. Oben angekommen dürfen sich die kleinen Wanderfreunde über eine Überraschung freuen und das Team des des Val Blu serviert mit Grillwürstle, Stecklebrot & Co.