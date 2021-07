Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 1. bis Sonntag, 4. Juli, geboten. Wir bitten Sie, beim Besuch der Veranstaltungen die geltenden COVID-19 Maßnahmen zu beachten. Hier die Termine im Überblick:

Do, 1. Juli, 19 Uhr: BEATS & BEER GOES . . . „Fish & Schnitzel“, Gasthaus Stern. Der gebürtige Engländer und der Montafoner spielen Cover Songs auf höchstem Niveau und vereinen dabei nicht nur englischen Charme mit österreichischem Flair, sondern auch eine markant-rocki¬ge Stimme mit feinen Akustik-Gitarreklängen. Die Zuschauer dürfen sich auf handerlesene Klassiker der Genres Rock, Pop und Oldies freuen. Platzreservierung erforderlich unter T 05552 62390 und T 0660 4019084. Weitere Infos: Bludenz Stadtmarketing GmbH, T 05552 63621-258.

Fr, 2. Juli, 15 Uhr: kinder.welten – Best of Bär, Remise Bludenz. Dass nicht nur Erwachsene so richtig abfeiern und zu Rockmusik grölen können, zeigen die vielen kleinen Fans von Matthäus Bär, der mit seinem „Best of Bär“-Album in der Remise Bludenz Halt macht. Für junges Publikum ab 5 Jahren

Er ist der Posterboy der unter Zehnjährigen, ein Liebling musikalisch aufgeklärter Eltern und der Fixstern am Firmament heimischer Kinderzimmerdiscos. Seit 2013 erspielt sich Matthäus Bär mit Wortwitz, Charme und einer gehörigen Portion Selbstironie landesweit Kinder- und Elternherzen. Das Erfolgsrezept ist denkbar einfach: Bär traut seinen jüngsten HörerInnen sowie ihren Eltern „echte“ Musik zu: doppelbödige Texte, schlaue Anspielungen und geschickte Arrangements. Der Standard nennt ihn „Der große Star der kleinen Menschen”, der Falter bezeichnet seine Musik als „Die beste elternfreundliche Kindermusik der Welt.”

Nach 3 ½ Alben und unzähligen Konzerten kann Matthäus Bär auf eine treue in- und ausländische Fangemeinde zählen. Nun ist es an der Zeit, auf die Ohrwürmer zurückzublicken, die ihm die kleinen, großen, jungen und alten Herzen zufliegen ließen. Ein eigenes Album soll Brücken zwischen Rock’n’Roll, Bossanova und Chanson schlagen. Für das „Best of Bär” konnte er ausgezeichnete MusikerInnen überzeugen, mit ihm die besten, schönsten und am öftesten gesungenen Hits in ein neues musikalisches Gewand zu stecken.

Eintritt: Erwachsene 10 € / Kinder 7 € | 1 € Ermäßigung mit Familienpass. Infos/Veranstalter: Remise, kultur@bludenz.at Werdenbergerstraße 42, 6700 Bludenz, www.bludenz.at/events

Fr, 2. Juli, ab 17. 30 Uhr: Fußball EM Stadl, Landhaus Walch Braz. Alle EM- Fußball-Spiele LIVE ab 02.07.2021 auf 12 m² Grossleinwand im angrenzenden Stadl im Landhaus. Für Stadl Kulinarik ist auch gesorgt. Infos: WALCH'S CAMPING & LANDHAUS, T 05552 28102, www.landhauswalch.at

Sa, 3. Juli, 18 Uhr: Fohren Center Live Sommer 2021, Fohren Center „Kohldampf“ Gastgarten.

„The Rubberneckers 60er Party“ live. Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich unter T 05552 65385 oder via online Formular. Nur bei schönem Wetter. Weitere Events im Fohren Center finden Sie unter: http://www.fohren-center.at

Sa, 3. Juli, 19.30 Uhr: Konzert „Sul Palco 2“ mit dem Ensemble plus, Fabrik Klarenbrunn. Das Ensemble plus präsentiert die Uraufführung „Plusquamperfekt“ des Vorarlberger Komponisten Raphael Lins, die Vorarlberg Premiere „Farewell“ von Georg Furxer, sowie Werke der international bekannten Komponisten Dominique Schafer und Samuel Andreyev welche Grenzen überschreiten und neue Perspektiven öffnen. Karten-Reservierung: info@ensembleplus.at oder 0664 3960 720 Infos: info@ensembleplus.at (Mobil: 0664-396020)

So,4. Juli, ab 9 Uhr: Bludenz läuft 2021, Innenstadt Bludenz.

… heuer mit Sicherheit

Planen, ausmessen, organisieren – Bludenz läuft startet wieder durch. Die Vorbereitungen für die “Special Bludenz läuft Edition” sind in vollem Gange und die Vorfreude ist einfach unglaublich. Getreu dem Motto “Bei uns zählst DU” steht natürlich die Sicherheit im Fokus und deshalb gibt es auch Anpassungen bei der Strecke und beim Programm.

Das Team ist voll im Einsatz, damit diese Auflage und das große Wiedersehen einfach unvergesslich und besonders sicher wird. Zum Sicherheitskonzept zählen auch die angepassten Distanzen.

Neue Streckenführung

Das sind die neuen Distanzen:

3 km Hydro City Walk (Nordic Walking)

5 km Raiffeisen Fun Run (Laufen)

5 km Val Blu Jugendlauf (Laufen)

10,5 km Bertsch City Run (Laufen)

21,1 km Fohrenburger Halbmarathon (Laufen)

Raiffeisen Firmenlauf (jede Distanz möglich)

Die Anmeldung ist offen und alle Details zur neuen Streckenführung folgen in Kürze. Die Startplätze sind streng limitiert. Damit die Veranstaltung so sicher wie möglich organisiert werden kann, wurde auch das Programm angepasst. Zuschauer sind in diesem Jahr keine erlaubt, doch das Team des ULC steht bereit, um die TeilnehmerInnen mit Pauken und Trompeten im Ziel zu empfangen. Zusätzlich findet die Siegerehrung virtuell und exklusiv für die SiegerInnen statt. Die genauen Startzeiten werden am 1. Juli 2021 veröffentlicht.

Preise: Anmeldung unter https://bludenz-laeuft.at/