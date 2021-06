Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 24. bis Sonntag, 27. Juni, geboten. Wir bitten Sie, beim Besuch der Veranstaltungen die geltenden COVID-19 Maßnahmen zu beachten. Hier die Termine im Überblick:

Do, 24. Juni, 18.30 Uhr: Familie im Gespräch: „Wir sind für dich da“, Rathaus Bludenz, 3. Stock. Ein Plädoyer für eine Kindheit, die das Selbstwertgefühlt der Kinder stärkt und eine gesunde Entwicklung möglich macht. Für eine Begegnung in Gleichwürdigkeit, geprägt von Respekt und Verständnis. Ein Familienleben, in dem wir uns authentisch, offen und wertschätzend begegnen und entfalten dürfen. Für Beziehung statt Erziehung. Ein Vortrag mit 10 Impulsen für authentische Eltern. „Das Schlüsselwort heißt Beziehung, die Qualität der Beziehung entscheidet über unser Wohlbefinden und unsere Entwicklung als Mensch.“ Jesper Juul