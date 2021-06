Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 10. bis Sonntag, 13. Juni, geboten. Wir bitten Sie, beim Besuch der Veranstaltungen die geltenden COVID-19 Maßnahmen zu beachten. Hier die Termine im Überblick:

Fr, 11. Juni, 19.30 Uhr: Konzert Rumborak, Remise Bludenz. RUMBORAK steht für geradlinigen, stromigen und erdigen Mundartrock aus dem Vorarlberger Oberland. Diesen Sound bringt die Band, nach ihrem legendären Konzert im März, am 11. Juni 2021 noch einmal in die Remise Bludenz. Seit 1996 hat sich die Band mit der ROTZBUA-Tour ’96 einen Name als Liveband erspielt. Und bis heute gilt: straighte, handgemachte Rockmusig und in Mundart vorgetragene Gschichtle aus dem Alltag sind noch lange nicht aus der Mode. Für die Veranstaltung gelten die aktuellen COVID-19-Maßnahmen. VK & AK EUR 10,-. Infos/Veranstalter: Rumborak. Informationen: Kulturbüro Bludenz +43 5552 63621-234, kultur@bludenz.at, www.bludenz-events.at