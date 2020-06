Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 25. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 25. Juni, ab 19 Uhr: „Beats & Beer“ mit Live-Musik von „Montaphonics“ in Bludenz – dein idealer Feierabend in der Bludenzer Gastronomie von Juni bis September, RestaurantEichamt. Tischreservierung erforderlich. In den Bludenzer Gastronomiebetrieben garantieren von Juni bis September Livekonzerte einen entspannten Feierabend. An rund zehn Terminen – jeweils donnerstags ab 19 Uhr – dreht sich alles um Gute-Laune-Musik und kulinarische Köstlichkeiten. Unter dem Motto „Beats & Beer“ sorgten im vergangenen Jahr erstmals Livebands in den Altstadtgassen für Stimmung. Heuer wurden aufgrund der aktuellen Bestimmungen die Veranstaltungsorte in die Bludenzer Gastronomie verlegt. In den Gastronomiebetrieben ist eine Tischreservierung erforderlich. Alle Termine und Infos zu den Livebands folgen in Kürze. Teilnehmende Gastronomiebetriebe: Café-Konditorei Fritz | Café-Restaurant Remise | Gasthaus Löwen | Gasthaus Stern | Herr Muk | Restaurant Eichamt | Wirtshaus Kohldampf Fohren Center | Völlerei. Alle Termine unter www.bludenz.at/beatsandbeer. Infos: Bludenz Stadtmarekting GmbH, T +43 5552 63621-258