Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Mittwoch, 11. März, bis Sonntag, 15. März, geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 12. März, 20 Uhr: Vernissage: Ausstellung: 90 o, Galerie allerArt, Remise Bludenz. Tina Haase (D), Gerold Tagwerker (Ö), Franz Türtscher (Ö). Öffnungszeiten Galerie: Mittwoch bis Sonntag sowie Feiertag jeweils von 15.00-18.00 Uhr. www.allerart-bludenz.at

Donnerstag, 12. März, 20 Uhr: ORF-VN-Wahldiskussion mit den Spitzenkandidaten der wahlwerbenden Parteien, Stadtsaal Bludenz. Am 15. März 2020 werden die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zur Wahlurne gebeten. Der ORF Vorarlberg begleitet dieses Wahlereignis in all seinen Medien umfassend und lädt im Vorfeld gemeinsam mit den Vorarlberger Nachrichten (VN) zu Diskussionsrunden in sieben Städten und Marktgemeinden. Moderation: Martina Köberle (ORF) und Joachim Schwald (VN).

Freitag, 13. März, 19.30 Uhr: Kultur.LEBEN – Konzert mit Christoph Koncz l Violine, Eloise Bella Kohn l Klavier, Remise Bludenz. Werke von Ludwig van Beethoven, Fritz Kreisler, Richard Strauss. Eintritt: EUR 30,00. Kartenvorverkauf: Hypobank-Filialen oder Tourismusbüro Bludenz,T +43 5552 63621-790 und Gemeindeamt Nüziders sowie an der Abendkasse. Eintritt: VVK & AK EUR 30,00. Die Eintrittspreise kommen zur Gänze Caritas-Projekten für Aids-Waisenkinder in Äthiopien zugute. www.kultur-leben.at

FR, 13. März, 16-18 Uhr Caritas - Trauernden Kindern Halt geben, Wald oberhalb Kloster St. Peter (Einfahrt Kloster St. Peter, Bank Friedhofsmauer). Während der Trauertreffs werden die Kinder von erfahrenen und qualifizierten HoKi-MitarbeiterInnen begleitet. Es ist eine offene Gruppe, ein Einstieg ist jederzeit möglich. HoKi – Hospizbegleitung für Kinder und Jugendliche in Vorarlberg bietet Unterstützung und Beratung für Kinder bei Tod und Trauer. Die Trauertreffs sind dabei eine besondere Form der Trauerbegleitung für Grundschulkinder - denn sie findet in der heilsamen Umgebung des Waldes statt. Lachen und Weinen – alles darf sein: Kinder haben ein gutes Gespür für die Schönheit und Stärke des Waldes und erleben ihn als wohltuend. Ein starker Baum gibt Halt und der weiche Waldboden trägt. Unsagbar vieles gibt es im Wald zu entdecken und zu erforschen – mit Spiel, Spaß und viel Freiraum für kleine Forscherinnen und Forscher. Bei einer kleinen Jause ergeben sich Gespräche oder auch ein gemeinsames Schweigen. Alles ist möglich und erlaubt, was den Heilungsprozess der trauernden Kinder fördert. „Die Gemeinschaft und die Verbundenheit sind die festen Säulen dieser Trauertreffs, die Trost und Geborgenheit geben können in einer Zeit, die Angst, Tränen und Unsicherheit mit sich bringt“, so Beatrix Berthold abschließend. Und manches Mal nehmen die Kinder nicht nur die sinnlichen Anregungen des Waldes im Herzen mit nach Hause. Es kann auch sein, dass Stock und Stein oder ein Waldgeist mit nach Hause will! Um sich gegenseitig kennenzulernen bitten wir um ein Vorgespräch unter T +43 676 884205112, hospiz.kinder@caritas.at. www.hospiz-vorarlberg.at

Samstag, 14. März, 20 Uhr: Die drei Friseure – „Jetzt mit lustig“ – Musik Trash Kabarett aus dem Westen, Remise Bludenz. „Die drei Friseure” nehmen Sie mit auf eine absurde Reise durch die Welt und die Musikgeschichte. Sie spielen ein Loblied auf ihren Berufsstand … Politisch unkorrekt, immer leicht daneben und ohne Netz. Friseure sind gute Menschen – gut darin, den Grat zwischen Provokation und Beleidigung stets zu verfehlen – gut darin, Allgemeinplätze für sich zu beanspruchen, Verallgemeinerungen zu verallgemeinern und die Hand zu beißen, die applaudiert.