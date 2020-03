Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 5. März, bis Sonntag, 8. März, geboten. Hier die Termine im Überblick:

Donnerstag, 5. März, 15 Uhr; 100 Jahre Musikschule Bludenz – Jugend musiziert, SeneCura Laurentiuspark. Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Bludenz laden zum Nachmittagskonzert. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Flöte, Saxofon, Trompete, Akkordeon, Harfe. Kaffee und Kuchen sind für einen Unkostenbeitrag in Höhe von fünf Euro, welcher vor Ort zu begleichen ist, erhältlich. Eine Anmeldung unter 05552 63621-243 oder melissa.konzett@bludenz.at ist erforderlich! www.bludenz.at

Donnerstag, 5. März, 19 Uhr: Die Macht der Kränkung & Wertschätzung – Vortrag von Prof. Dr. Reinhard Haller, Remise Bludenz. Professor Dr. Reinhard Haller befasst sich in seinem spannenden Vortrag mit der zerstörerischen Macht der Kränkung, welche zu Problemen in allen Lebenslagen, zu psychischen Störungen, ja zu Kriminalität und Krieg führen kann. Andererseits zeigt er die positive Wirkung der Wertschätzung, welche in Motivation und Kommunikation wahre Wunder wirken kann. Mit dem Erlös dieser Veranstaltung unterstützen Sie Hilfsprojekte des Kiwanisclub Bludenz-Rätikon. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft! www.remise-bludenz.at